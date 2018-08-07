 جماهير مانشستر يونايتد تجمع التبرعات لطرد مورينيو | عالم الرياضة | DW | 10.08.2018

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عالم الرياضة

جماهير مانشستر يونايتد تجمع التبرعات لطرد مورينيو

يفتتح مانشستر يونايتد اليوم الجمعة الموسم الجديد للبرمييرليغ أمام ضيفه ليستر سيتي. ويرشح النقاد مورينيو كأول مدرب بالبطولة الإنجليزية معرض للإقالة من منصبة. غير أن إقالته لن تكون سهلة، من الناحية المالية على الأقل.

Fußball Mimik Trainer Jose Mourinho (picture-alliance/Offside/M. Atkins)

خلال الأسابيع الماضية وأثناء الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم "برمييرليغ" أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، حفيظة جماهير "الشياطين الحمر"، حيث أصبحت تلك الجماهير تضرب كفا بكف مستغربة من أفعال المدرب، ومن بينها مثلا انتقاده علانية للنجم الفرنسي بول بوغبا، ما دعا الأخير إلى التفكير في الانتقال من النادي، حيث جرى الربط بينه وبين برشلونة وكذلك ناديه السابق يوفنتوس.

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قدم غوارديولا الموسم الماضي موسما استثنائيا في تاريخ الدوري الإنجليزي. والآن ومع انطلاق الموسم الجديد، يجري الحديث حول قدرته على الحفاظ على لقب البرمييرليغ في ظل وجود خمسة مدربين سيسعون لتعطيل قطاره، فائق السرعة. فمن هم؟ (06.08.2018)

من المحتمل أن بوغبا يعيش أيامه الأخيرة برفقة مانشستر يونايتد. بعد أن كشفت تقارير صحفية عن صراع واضح بين النجم الفرنسي والمدرب جوزيه مورينيو . فكيف بدأت المواجهة بينهما؟ ومن سيفوز بها في الأخير؟ (19.04.2018)

ويقول موقع فوكوس الألماني إن مورينيو نفسه لم تبدو عليه السعادة كاملة خلال رحلة الفريق في الولايات المتحدة، حيث كان يتكرر تذمره من وضعية التحضير "العبثي"، وتشاحن مع إدارة النادي، كما أنه غير راض عن سياسة الانتقالات في النادي، حيث أغلقت أمس سوق الانتقالات دون أن ينجح في الحصول على خدمات نجم من العيار الثقيل.

ويتساءل موقع فوكوس: هل يريد مورينيو بأفعاله تلك دفع النادي الإنجليزي إلى إقالته؟ ويجيب الموقع الألماني "من الممكن تماما"، ففي حالة إقالته سيحصل على تعويض قدره 12 مليون يورو وإلا فسيبقى حتى انتهاء عقده عام 2020.

وبسبب هذه الوضعية بدأت جماهير مانشستر يونايتد حملة لجمع التبرعات على موقع "GoFoundMe" حيث يأملون في الحصول على الدعم والمال من أجل إقالة مورينيو. ويتمنى هؤلاء أن يخلفه في قلعة "أولد ترافورد"، المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حسب ما نقل موقع فوكوس.

صلاح شرارة

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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