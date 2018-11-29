جماهير تشيلسي تنقلب على هازارد وتطلب منه الرحيل!

أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن جماهير فريق تشيلسي، انقلبت على نجم الفريق إيدين هازارد بسبب المستوى، الذي ظهر به في مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأوضح موقع "ديلي ستار" أن جماهير "البلوز" غاضبة جداً من هازارد، وتُريد منه حزم حقائبه والرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وأضاف أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كان مليئاً برسائل تنتقد النجم البلجيكي، بعد خسارة تشيلسي أمام وولفرهامبتون (1-2) وابتعاده عن متصدر "البريميرليغ" مانشستر سيتي بـ 10 نقاط كاملة.
وفي هذا السياق، غرد أحد المستخدمين على "تويتر" يقول "شخصياً سأحزم حقائب هازارد وأنقله إلى المطار ...ربما يمكن كذلك تسريع انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في حال استمر في تقديم الأداء، (الذي قدمه في مباراة وولفرهامبتون) كل أسبوع".
وتابع آخر "أداء هازارد يفتقر إلى الاتساق"، فيما أضاف شخص آخر "أين هو هازارد؟ باستثناء تعرضه للأخطاء. هل هذا هو هازارد؟".
في المقابل، أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع إيدين هازارد لانضمامه إلى "الميرنغي" في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ يُعد النجم البلجيكي هدفاً رئيسياً للفريق الملكي، الذي يبحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
يشار إلى أن تشيلسي، عرض في وقت سابق على هازارد تجديد عقده مع النادي اللندني، حيث عرض "البلوز" على النجم البلجيكي الحصول أسبوعيا على راتب يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري