 جماهير تشيلسي تنقلب على هازارد وتطلب منه الرحيل! | عالم الرياضة | DW | 06.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

جماهير تشيلسي تنقلب على هازارد وتطلب منه الرحيل!

باتت جماهير فريق تشيلسي أكثر انفتاحا على رحيل إيدين هازارد عن النادي اللندني. جماهير "البلوز" طالبت بمغادرة النجم البلجيكي الفريق بسبب مستواه المخيب في مباراة تشيلسي الأخيرة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة من الأرشيف.

أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن جماهير فريق تشيلسي، انقلبت على نجم الفريق إيدين هازارد بسبب المستوى، الذي ظهر به في مباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأوضح موقع "ديلي ستار" أن جماهير "البلوز" غاضبة جداً من هازارد، وتُريد منه حزم حقائبه والرحيل إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، وأضاف أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كان مليئاً برسائل تنتقد النجم البلجيكي، بعد خسارة تشيلسي أمام وولفرهامبتون (1-2) وابتعاده عن متصدر "البريميرليغ" مانشستر سيتي بـ 10 نقاط كاملة.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يُحضر لخطة أخيرة للظفر بخدمات نجم تشيلسي إدين هازرد في فترة الانتقالات الصيفية. "الميرنغي" سيحاول توظيف ورقة يملكها لجلب النجم البلجيكي إلى القلعة المدريدية في الأيام القليلة القادمة. (25.08.2018)

يبدو أن بداية ريال مدريد المتعثرة ستفرض على إدارة النادي الإسباني النزول بكل ثقلها في الميركاتو الشتوي من أجل ضم لاعب بمواصفات عالية. تقارير صحفية تكشف خطة جديدة لـ" الميرنغي" بهدف الظفر بخدمات إيدين هازارد. (29.11.2018)

وفي هذا السياق، غرد أحد المستخدمين على "تويتر" يقول "شخصياً سأحزم حقائب هازارد وأنقله إلى المطار ...ربما يمكن كذلك تسريع انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في حال استمر في تقديم الأداء، (الذي قدمه في مباراة وولفرهامبتون) كل أسبوع".

وتابع آخر "أداء هازارد يفتقر إلى الاتساق"، فيما أضاف شخص آخر "أين هو هازارد؟ باستثناء تعرضه للأخطاء. هل هذا هو هازارد؟".

في المقابل، أشارت عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع إيدين هازارد لانضمامه إلى "الميرنغي" في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ يُعد النجم البلجيكي هدفاً رئيسياً للفريق الملكي، الذي يبحث عن نجم بمواصفات كبيرة يحل مكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن تشيلسي، عرض في وقت سابق على هازارد تجديد عقده مع النادي اللندني، حيث عرض "البلوز" على النجم البلجيكي الحصول أسبوعيا على راتب يصل إلى 300 ألف جنيه استرليني، وفق ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

Fußball-Spieler Eden Hazard

ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه من أجل هازارد 29.11.2018

يبدو أن بداية ريال مدريد المتعثرة ستفرض على إدارة النادي الإسباني النزول بكل ثقلها في الميركاتو الشتوي من أجل ضم لاعب بمواصفات عالية. تقارير صحفية تكشف خطة جديدة لـ" الميرنغي" بهدف الظفر بخدمات إيدين هازارد.

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool _ Tor 2:1

صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد وتشيلسي! 17.10.2018

يبدو أن الميركاتو الشتوي سيشهد الكثير من الإثارة والتشويق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم ريال مدريد التقدم بعرض مبلغ مالي فضلاً عن نجم يحمل قميص "الميرنغي" منذ عدة سنوات من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن هداف الدوري الإنجليزي.

Fußball-Spieler Eden Hazard

عقبة أمام انتقال هازارد إلى ريال مدريد 13.10.2018

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني واللعب في ريال مدريد، أوضحت تقارير صحفية أن نجم تشيلسي ادين هازارد تعترضه عقبة من أجل حمل قميص "الأبيض الملكي"، الذي يُقاوم للعودة إلى سكة الانتصارات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

جماهير تشيلسي تنقلب على هازارد وتطلب منه الرحيل!

كرة قدم أم "كرة ماء"؟ حينما يكون اللعب في بركة مياه الأمطار!

هذا ما يقوله كلوب عن "تراجع" مستوى صلاح الموسم الحالي!

الاتحاد الأوروبي يطالب السعودية بمنع قرصنة البث الرياضي

مزحة أم تحرش جنسي في حفل الكرة الذهبية في باريس؟

برشلونة يسعى لضم نجم دورتموند لتعويض ديمبلي