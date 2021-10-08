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جمال خاشقجي

تحولت عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده بمدينة استنبول إلى قضية عالمية. وكان خاشقجي قريبا من العائلة المالكة السعودية قبل أن يبتعد عنها وينتقدها من الولايات المتحدة حيث كان يعيش.

جمال خاشقجي من مواليد 1958 في المدينة المنورة. درس الصحافة وعمل في العديد من الصحف السعودية وفي مقدمتها "الشرق الأوسط" و "الوطن". يُعد من الصحفيين المؤيدين لفكر الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي قاد إلى التضييق عليه. بعدها غادر المملكة للعيش في الولايات المتحدة ليكتب من هناك في صحيفة "واشنطن بوست" منتقدا سياسة تكميم الأفواه رغم أنه امتدح بعض سياسات ولي العهد محمد بن سلمان. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 دخل خاشقجي قنصلية بلاده في استنبول للحصول على أوراق زواجه من امرأة تركية، غير أنه قُتل هناك وتم تقطيع جثته وإخفائها.

ARCHIV - 07.03.2018, Großbritannien, London: Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien. (zu dpa: «Kritik an Verkauf von Newcastle United an saudischen Eigentümer») Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

استحواذ السعودية على نيوكاسل تلميع لصورتها ومردود مادي؟ 08.10.2021

يحذو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المحب لكرة القدم حذو جيرانه في دول الخليج الغنية الأخرى من خلال شراء نادٍ أوروبي لتحسين صورة بلاده المتضررة على وقع سجلها الحقوقي، على ما أفاد خبراء.
A Saudi Arabia flag flies in front of the Saudi consulate in Istanbul on October 13, 2018. - Saudi Arabia dismissed on Octiber 13 accusations that Jamal Khashoggi was ordered murdered by a hit squad inside its Istanbul consulate as lies and baseless allegations, as Riyadh and Ankara spar over the missing journalist's fate. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

ذكرى اغتيال خاشقجي.. هل نجح مهندسو العملية في تفادي الملاحقة؟ 02.10.2021

في ذكرى اغتيال جمال خاشقجي، لا تزال الأسئلة تُطرح حول أكباش الفداء الذين حوكموا بدلاً من المسؤولين الكبار. الجريمة خلفت ضجة عالمية لكن بعض المراقبين يرون أن الرياض خرجت منها في النهاية بأقل الأضرار الممكنة.
U.S. Democratic presidential nominee and former Vice President Joe Biden speaks about voting results from the 2020 U.S. presidential election during an appearance in Wilmington, Delaware, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

حقوق الإنسان محور السياسة الخارجية.. ماذا بقي من وعود بايدن؟ 13.09.2021

خلافا لنهج سلفه دونالد ترامب، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية وكذلك في خطاب تنصيبه أن حقوق الإنسان ستصبح محور السياسة الخارجية لإدارته. الآن وبعد حوالي تسعة أشهر من توليه منصبه، ماذا بقي من هذه الوعود؟
21.07.2021 A woman checks the website of Israel-made Pegasus spyware at an office in the Cypriot capital Nicosia on July 21, 2021. - Reports that Israel-made Pegasus spyware has been used to monitor activists, journalists and politicians around the world highlight the diplomatic risks of nurturing and exporting oppressive technology, experts warned. Private Israeli firm NSO Group has denied media reports its Pegasus software is linked to the mass surveillance of journalists and rights defenders, and insisted that all sales of its technology are approved by Israel's defence ministry. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP) (Photo by MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images)

أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة "بيغاسوس" 23.07.2021

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.
Iraqi security forces deploy during a demonstration in Tahrir Square in Baghdad on May 25, 2021, to demand accountability for a recent wave of killings targeting activists. The placard depicts renowned anti-government activist Ihab al-Wazni (Ehab al-Ouazni), who was shot dead in an ambush earlier this month. - Thousands of Iraqis demonstrated in the capital to demand justice over a wave of deadly attacks on pro-democracy activists and journalists. Waving portraits of victims, gunned down with silencers by unknown assailants, protesters converged on the capital's main squares including Tahrir, as police were deployed in force. (Photo by Ahmad AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

جيوش وذئاب إلكترونية .. ساحتها الشرق الأوسط وضحاياها كثيرون 13.06.2021

هي جيوش إلكترونية في الشرق الأوسط تقف وراء حملات الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لتخويف النشطاء والصحافيين والمعارضين وحتى التسبب بقتلهم، من بينهم الناشطة العراقية ريهام يعقوب والصحفي السعودي جمال خاشجقي.

BEIRUT, LEBANON - FEBRUARY 27: A group of journalists gather to demonstrate, demanding the release of Al Jazeera Arabic network journalist Abdullah Al Shami, cameraman Mohamed Badr, Australian journalist Peter Greste and Egyptian-Canadian Mohamed Fadel Fahmy who are being held at Cairo's Tora prison for allegedly supporting the Muslim Brotherhood in the capital Beirut, Lebanon on February 27, 2014. Bilal Jawich / Anadolu Agency

تقرير حرية الصحافة: تونس الأولى عربيا.. والسعودية وسوريا في ذيل القائمة 20.04.2021

كالعاد، احتلت معظم الدول العربية مراتب متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021. لكن أي من هذه الدول أكثر قمعا لحرية الصحافة والإعلام واستغلت جائحة كورونا لتحكم قبضتها أكثر؟
ARCHIV - 21.11.2015, Frankreich, Straßburg: Ensaf Haidar, Ehefrau des inhaftierten saudischen Bloggers Raif Badawi, hält ein Bild ihres Mannes während einer Pressekonferenz im Europäischen Parlament. Zahlreiche Autoren haben sich in einem Appell an Bundespräsident Steinmeier und Außenminister Maas (beide SPD) für den inhaftierten saudi-arabischen Blogger Raif Badawi eingesetzt. Foto: Patrick Seeger/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

مبادرة من كندا... أمل جديد للناشط السعودي رائف بدوي؟ 25.03.2021

يدعو البرلمان الكندي إلى منح الجنسية الكندية للناشط السعودي المسجون رائف بدوي، في خطوة قد تبعث الأمل في إطلاق سراحه. ورغم أن الحكومة الكندية تبدو "مترددة" في ذلك، إلا أن زوجة بدوي متفائلة.
16.09.2018, Saudi-Arabien, Dschidda: Der saudische Kronprinz Mohammad Bin Salman Al Saud beobachtet die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen den Regierungschefs von Eritrea und Äthiopien. Gut zwei Monate nach ihrem historischen Friedensschluss haben Äthiopien und Eritrea am Sonntag ihr nachbarschaftliches Verhältnis in einem Freundschaftsvertrag geregelt. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres war zu der Zeremonie angereist. Foto: -/SPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

خبراء ألمان ـ تقرير بايدن يضع بن سلمان في عزلة سياسية مُكلفة 03.03.2021

يبدو أن جريمة اغتيال جمال خاشقجي سترافق كالظل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. القضية عادت للواجهة بعد نشر تقرير استخباراتي أمريكي يُحمل المسؤولية لولي العهد السعودي، ما سيفرض عليه عزلة سياسية مكلفة حسب خبراء ألمان.
FILE PHOTO: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman speaks during the Future Investment Initiative Forum in Riyadh, Saudi Arabia October 24, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

وجهة نظر: يدا ولي العهد السعودي ملطختان بالدماء 01.03.2021

تحول في واشنطن بعد الكشف عن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. فالتقرير يوضح بشكل لا لبس فيه الدور الذي لعبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية قتل خاشقجي، كما يرى راينر زوليش.
L: 04.11.2020, USA, Wilmington: Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hält in Wilmington eine Rede. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ || R: 07.03.2018, Großbritannien, London: Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien.

محللون غربيون ـ كيف يسعى بايدن لـ"تقليم أظافر" ولي العهد السعودي 28.02.2021

ربما يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد أفلت من عقاب مباشر بعد توجيه تقرير للمخابرات الأمريكية أصابع الاتهام له في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن يبدو أن تلك الجريمة ستظل تطارده وتقض مضجعه، برأي محللين.
FILE PHOTO: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman speaks during the Future Investment Initiative Forum in Riyadh, Saudi Arabia October 24, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

مقتل خاشقجي: لماذا امتنعت واشنطن عن فرض تدابير ضد بن سلمان؟ 27.02.2021

رغم تقرير الاستخبارات الذي يوجه أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي شخصيا في مقتل خاشقجي، فضل فريق الرئيس بايدن التزام الحذر وعدم فرض تدابير ضد ولي العهد السعودي، لماذا؟ حقوقيون وخبراء دوليون يوضحون موقفهم من القضية.

Bildkombo Saudi-Arabien | Jamal Khashoggi & Mohammed bin Salman links: A general manager of Alarab TV, Jamal Khashoggi, looks on during a press conference in the Bahraini capital Manama, on December 15, 2014. The pan-Arab satellite news broadcaster owned by billionaire Saudi businessman Alwaleed bin Talal will go on air February 1, promising to break the mould in a crowded field.AFP PHOTO/ MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images) rechts: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends a session of the Shura Council in Riyadh, Saudi Arabia November 19, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

+++ تغطية مباشرة ـ المخابرات الأمريكية: بن سلمان وافق على خطف أو قتل خاشقجي +++ 26.02.2021

بعد ما يقرب من عامين ونصف العام من مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول تكشف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تفاصيل عن واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. DW في تغطية مباشرة لتلك التفاصيل وردود الأفعال عليها.

FILE - In this Wednesday, Oct. 2, 2019 file photo, a Turkish police officer walks past a picture of slain Saudi journalist Jamal Khashoggi prior to a ceremony, near the Saudi Arabia consulate in Istanbul, marking the one-year anniversary of his death. On Wednesday, March 25, 2020, Turkish prosecutors have formally charged two former aides of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and 18 other Saudi nationals over the 2018 killing of Khashoggi. All suspects however, have left Turkey and Saudi Arabia has rejected Turkish calls for their return to face trial in Turkey. (AP Photo/Lefteris Pitarakis, File) |

مقتل خاشقجي.. تقرير استخباراتي يعيد القضية إلى الواجهة 19.02.2021

في ظل تصاعد وتيرة الضغط الذي تمارسه إدارة بايدن على السعودية كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد قررت نشر تقرير استخباراتي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهو التقرير الذي رفض ترامب خروجه للعلن.
L: 04.11.2020, USA, Wilmington: Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hält in Wilmington eine Rede. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ || R: 07.03.2018, Großbritannien, London: Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien.

هل يمكن لبايدن تجاهل ولي العهد السعودي ودوره ونفوذه في المملكة؟ 18.02.2021

قرر الرئيس الأمريكي إعادة "تنظيم" علاقة واشنطن مع الرياض ويكون العاهل السعودي محاوره. لكن مراقبين يشككون في إمكانية تجاهل ولي العهد الذي يعتبر الحاكم الفعلي! فهل يمكن لإدارة بايدن تجاوزه في حل قضايا المنطقة؟
G20 Gipfel Saudi Arabien. Familienfoto aus der Videokonferenz der Gipfelteillnehmer als Video-Wand. Bundeskanzlerin Angela Merkel 2 Reihe von oben, dritte von links. Aufgenommen am 21.11.2020. Foto: Pressestelle G20 Gipfel Saudi Arabien via Bernd Riegert

تحليل: من يضمن تنفيذ وعود قمة العشرين الخاصة بمواجهة كورونا؟ 23.11.2020

وعود كثيرة قدمتها قمة العشرين لمواجهة مشاكل أبرزها تبعات جائحة كورونا الكارثية وتخفيف مديونية الدول الفقيرة، غير أن مواجهة هذا التبعات الكارثية على الصحة والاقتصاد والدول تتطلب أكثر من تقديم الوعود. فأين تكمن المشكلة؟

ARCHIV - 07.03.2018, Großbritannien, London: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman kommt in die Downing Street 10 an. Mehr als zwei Wochen lang hatte Saudi-Arabien dementiert, nun gibt die Regierung dem immensen internationalen Druck nach: Journalist Khashoggi sei im Konsulat in Istanbul getötet worden, räumt Riad ein. (zu dpa «Saudi-Arabien räumt Tod von Journalist Khashoggi ein» vom 20.10.2018) Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

البرلمان الألماني وشقيقة الهذلول ينتقدان سجل السعودية الحقوقي 18.11.2020

على هامش قمة العشرين، المنتظر عقدها بعد أيام برئاسة الرياض، أكدت لجنة برلمانية ألمانية أن "التضييق والقمع" مستمران في السعودية، فيما قالت شقيقة لجين الهذلول إنها لم تعد تؤمن بالسعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان.
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