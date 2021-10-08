تحولت عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بطريقة وحشية في قنصلية بلاده بمدينة استنبول إلى قضية عالمية. وكان خاشقجي قريبا من العائلة المالكة السعودية قبل أن يبتعد عنها وينتقدها من الولايات المتحدة حيث كان يعيش.

جمال خاشقجي من مواليد 1958 في المدينة المنورة. درس الصحافة وعمل في العديد من الصحف السعودية وفي مقدمتها "الشرق الأوسط" و "الوطن". يُعد من الصحفيين المؤيدين لفكر الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي قاد إلى التضييق عليه. بعدها غادر المملكة للعيش في الولايات المتحدة ليكتب من هناك في صحيفة "واشنطن بوست" منتقدا سياسة تكميم الأفواه رغم أنه امتدح بعض سياسات ولي العهد محمد بن سلمان. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 دخل خاشقجي قنصلية بلاده في استنبول للحصول على أوراق زواجه من امرأة تركية، غير أنه قُتل هناك وتم تقطيع جثته وإخفائها.