 جماعة حقوقية: اعتقال العشرات في مصر قبيل قمة كوب 27 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

جماعة حقوقية: اعتقال العشرات في مصر قبيل قمة كوب 27

تزامنا مع تجدد دعوات لخروج احتجاجات مناهضة للحكومة يوم 11 من الشهر الجاري في مصرK رصد تقرير حقوقي عمليات اعتقال في القاهرة وخارجها. الناشط علاء عبد الفتاح يعتزم تصعيد إضرابه عن الطعام تزامنا مع انطلاق قمة كوب 27.

صورة لقوات الأمن في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2016

نقلت تقارير عن شهود عيان قولهم إن عمليات التفتيش المفاجئة زادت في الشوارع إذ يقوم ضباط أمن بالزي المدني بفحص الهواتف المحمولة للمشاة وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.(صورة أرشيفية)

قالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت ما يقرب من 70 شخصا على خلفية دعوات إلى احتجاجات تزامنا مع قمة المناخ (كوب27). كما احتجزت السلطات ناشطا هنديا لفترة وجيزة بعد أن انطلق في مسيرة احتجاجية من القاهرة.

مختارات

يواصل ناشطون وأسرة الناشط السياسي المصري المعتقل علاء عبد الفتاح الضغط على الحكومة البريطانية من أجل العمل على إطلاق سراحه من السجون المصرية، وسط مخاوف متصاعدة على صحته التي تتدهور بشكل مستمر، حسب العائلة وحقوقيين.

وتأتي الاعتقالات على خلفية قيام بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم مقاول البناء والممثل السابق، محمد علي، الذي يعيش حاليا خارج البلاد، بتجديد دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في مصر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ومن المقرر انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في الفترة من السادس إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه حتى يوم الاثنين الماضي، تم اعتقال ما لا يقل عن 67 شخصا في القاهرة ومدن أخرى على مدار الأيام القليلة السابقة، حيث مثلوا أمام نيابة أمن الدولة فيما يتعلق بالدعوات للاحتجاجات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

واحتُجز بعضهم بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة بعد نشر محتوى على أحد الصفحات على فيسبوك التي تدعو إلى التظاهر، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. وتحدث شهود عيان لرويترز عن زيادة في عمليات التفتيش المفاجئة والتي يقوم بها ضباط أمن بالزي المدني، حيث يقومون بفحص الهواتف المحمولة للمشاة وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة الداخلية على اتصالات هاتفية ورسائل من رويترز للتعليق. ولم تتلق رويترز ردا حتى الآن على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق من الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27.

منتجع شرم الشيخ المصري سيحتضن قمة المناخ كوب 27.

قالت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إن الاحتجاجات سيُسمح بها في مناطق محددة في مدينة شرم الشيخ خلال القمة، لكن نشطاء أعربوا عن قلقهم من تقييد أصواتهم.

واحتجزت السلطات النشط الهندي أجيت راجاجوبال، يوم الأحد، طوال الليل في القاهرة، بعد أن انطلق منفردا في مسيرة احتجاجية للتوعية بالعدالة المناخية، وكان يخطط للسير عدة مئات من الكيلومترات على الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ. وذكر راجاجوبال لرويترز أنه تم استجوابه لعدة ساعات حول أسباب وجوده في مصر وعن حمله لملصق مطبوع يوضح طريق مسيرته والهدف منها.

وقال "أوضحت لهم أنني لا أريد إضافة أي بصمة كربونية لمصر، ولهذا أقوم بالسير على قدمي". وأوضح راجاجوبال أنه لا يزال يحاول الحصول على اعتماد لحضور مؤتمر كوب27 بعد إطلاق سراحه يوم الاثنين، لكنه لا ينوي استئناف مسيرته.

والاحتجاجات العامة محظورة فعليا في مصر، بعد حملة واسعة على المعارضة السياسية بدأت مع الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 على يد قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي، بعد احتجاجات على حكمه.

ويقول السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2014، إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر. وكانت الحملة الأمنية قد شملت بعض النشطاء الليبراليين وكذلك الإسلاميين.

وقالت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إن الاحتجاجات سيُسمح بها في مناطق محددة في مدينة شرم الشيخ خلال القمة، لكن نشطاء أعربوا عن قلقهم من تقييد أصواتهم.

وكانت دعوات من جانب محمد علي، المقاول السابق، للاحتجاج على فساد حكومي مزعوم قد أسفرت عن مظاهرات نادرة بمناطق متفرقة في أنحاء البلاد ضد السيسي عام 2019، نتج عنها حملة أمنية اعتقل فيها الآلاف، وفقا لجماعات حقوقية. وتم الإفراج عن بعض المعتقلين هذا العام في إطار مبادرة عفو مرتبطة بحوار سياسي، على الرغم من أن محامين حقوقيين يقولون إن الاعتقالات ما زالت مستمرة.

علاء عبد الفتاح يصعد إضرابه عن الطعام

وخلال حملة الاعتقالات في عام 2019، تم القبض على الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، أحد أبرز النشطاء في مصر. ولا يزال عبد الفتاح مضربا عن الطعام في السجن منذ أكثر من 200 يوم.

وينوي عبد الفتاح التوقف عن تناول العسل والشاي والحليب بدءا من اليوم الثلاثاء (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، كما يخطط للتوقف عن شرب الماء بدءا من السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع بدء فعاليات مؤتمر المناخ، بحسب أسرته.

وتقول أسرة عبد الفتاح إنه في وقت سابق من هذا العام، كان يستهلك كمية قليلة من السعرات الحرارية يوميا للحفاظ على القدرة على مواصلة الإضراب.

وسيتوقّف علاء عبد الفتاح، وهو من أبرز نشطاء ثورة العام 2011 في مصر، المضرب عن الطعام منذ ستة أشهر، عن تناول السعرات الحرارية اعتبارا من الثلاثاء وسيتوقف عن شرب الماء اعتبارا من 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تزامنا مع بداية قمة المناخ (كوب 27) على ما أعلنت شقيقته الاثنين.

وكتبت شقيقته منى سيف الناشطة في مجال حقوق الإنسان في مصر على تويتر "أخطَرَنا علاء بأنه اعتبارا من الغد سيتوقّف عن تناول الـ100 سعرة حرارية في اليوم، واعتبارا من يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر مع بداية قمة المناخ سيضرب تماما عن المياه

ا.ف/ أ.ح (رويترز، أ.ف.ب)

  • Ein Waldbrand in Kalifornien erreicht ein Wohngebiet.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أهداف المناخ مجرد صدى للكوارث؟

    خلال مؤتمر المناخ الأخير اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الرفع من أهداف تخفيض الانبعاثات: حتى 2030 ينبغي التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة مقارنة مع 2010، وبالتالي الحد من سخونة الأرض بـ 1,5 درجة. وحاليا يبدو أن هذا الهدف لن يتم التوصل إليه.

  • Patricia Espinosa, UN-Exekutivsekretärin für Klimawandel auf der UN-Klimakonferenz in Bonn

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    باتريسيا اسبينوزا تضغط من أجل الاسراع

    باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية في الأمم المتحدة لشؤون تحول المناخ أنذرت خلال افتتاح مؤتمر المناخ في بون قائلة: "نحتاج بإلحاح إلى تدابير وقرارات على المستوى السياسي. والعالم سيكون له خلال مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ سؤال واحد: ما هو التقدم الذي أحرز منذ غلاسغو؟ والاشارة إلى أوقات صعبة غير مقبولة.

  • Arbeiter in Indien verschaffen sich Abkühlung.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    موجات حرارة متزايدة

    مندوبة الأمم المتحدة لشؤون المناخ باتريسيا اسبينوزا حذرت من أن تحول المناخ يتقدم بسرعة والعالم يتجه نحو تجاوز النسبة المئوية المدونة في اتفاقية باريس بمستوى 1.5 درجة حتى نهاية القرن بضعفين. وموجات حرارة شديدة كما هو عليه الحال في الهند سوف تتكرر بشكل متزايد بسبب التغيرات المناخية من صنع البشر.

  • Eine Frau steht bis zur Hüfte im Wasser.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    الوضع سيء في البلدان النامية

    حتى الأمطار الغزيرة والفيضانات كما هو عليه الحال في منطقة الأمازون البرازيلية ستحدث بشكل متزايد. رالف ريغنفانو، وزير خارجية دولة الأرخبيل فانواتو المهددة أكثر بالكوارث الطبيعية عبّر عن ذلك بالقول: " البلدان الأغنى لا يمكنها أن تنكر لوقت طويل بأنها مجبرة على التعامل مع دمار وخسائر".

  • Australien Waldbrand in New South Wales.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    أستراليا وحرائق الغابات

    أستراليا تبعث في هذا السياق على الأمل: هنا أدت حرائق الغابات المدمرة خلال السنوات الأخيرة إلى معاقبة حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المؤيدة لصناعة الفحم. غير أن خليفته أنتوني ألبانيز يبدو مستعدا لبلورة سياسة مناخ مغايرة في بلاده.

  • Ein Müllsammler steht auf einer Mülldeponie in Indien.

    التغير المناخي بين عقد المؤتمرات واليأس من تنفيذ التوصيات

    دخان سام من نفايات محترقة

    شخص يجمع القمامة يقف وسط مكب للنفايات اشتعلت بسبب الحرارة. وبصورة مزاجية يمكن لنا القول بأن المجتمع الدولي يعاني من نفس الوضع. باتريسيا اسبينوزا التي أعلنت في بون عن انتهاء فترة ولايتها حثت المندوبين بالقول:" انظروا ماذا حققنا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. بإمكاننا ويجب علينا إنجاز ذلك بطريقة أفضل".