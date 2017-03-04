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جماعة أبو سياف

جماعة إسلامية متطرفة مسلحة، انشقت عن جبهة التحرير الوطنية "جبهة مورو" عام 1991 في جنوبي الفلبين. وتهدف الجماعة إلى إنشاء دولة إسلامية غربي جزيرة مندناو جنوبي الفلبين، حيث تقطن هذه الجزيرة أغلبية من السكان المسلمين.

جماعة "أبو سياف" مدرجة على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وينسب للجماعة عدة عمليات منها هجوم كبير للجماعة عام 1995، عندما أغارت على بلدة إيبيل في جزيرة مندناو. وغالباً ما تستهدف الجماعة الأجانب، وخاصة الأوروبيين والأمريكيين للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم. وينسب للجماعة عدد من حالات الخطف وهجمات بالقنابل.

epa05279156 Filipino policemen cross a wooden bridge during a military offensive on the outskirts of Jolo, Sulu Island, southern Philippines, 27 April 2016. The Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) vowed to 'neutralize' Abu Sayyaf terrorists after the beheading of a Canadian hostage, who was kidnapped from a resort in the southern Philippines along with three others in September. 'There will be no let-up in the determined efforts of the joint AFP- PNP task group's intensive military and law enforcement operations to neutralize these lawless elements and thwart further threats to peace and security,' said the army and the police in a statement issued. 'The President has directed the security forces to apply the full force of the law to bring these criminals to justice,' read the statement, in which authorities also conveyed condolences to the Canadian government and the family of the victim John Ridsdel. EPA/BEN HAJAN +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Hajan

العثور على جثة رهينة ألماني قتلته جماعة أبو سياف في الفلبين 04.03.2017

عثر الجيش الفلبيني على جثة مواطن ألماني كان في السبعين من عمره خطفته وقتلته جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، بعد عدم دفع فديته الأسبوع الماضي.

BANDANG, PHILIPPINES: A masked Abu Sayyaf gunman and other rebels gather outside the mosque in Bandang in Jolo island 27 May 2000 while government negotiators meet Abu Sayyaf rebel leaders for the first time to discuss the release of the 21 mostly foreign hostages who have been held in captivity by the Muslim gunmen for more than a month after they were kidnapped from the Malaysian resort island of Sipadan 23 April and taken to this southern Philippine island. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/ROMEO GACAD (Photo credit should read ROMEO GACAD/AFP/Getty Images)

ألمانيا تؤكد إعدام الرهينة الألماني من قبل جماعة أبو سياف 27.02.2017

تأكد إعدام الرهينة الألماني، الذي كان محتجزاً في الفلبين عند جماعة أبو سياف، القريبة من تنظيم "داعش" الإرهابي. وجاء التأكيد في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية.

epa05279156 Filipino policemen cross a wooden bridge during a military offensive on the outskirts of Jolo, Sulu Island, southern Philippines, 27 April 2016. The Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) vowed to 'neutralize' Abu Sayyaf terrorists after the beheading of a Canadian hostage, who was kidnapped from a resort in the southern Philippines along with three others in September. 'There will be no let-up in the determined efforts of the joint AFP- PNP task group's intensive military and law enforcement operations to neutralize these lawless elements and thwart further threats to peace and security,' said the army and the police in a statement issued. 'The President has directed the security forces to apply the full force of the law to bring these criminals to justice,' read the statement, in which authorities also conveyed condolences to the Canadian government and the family of the victim John Ridsdel. EPA/BEN HAJAN +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Hajan

فيديو لجماعة "أبو سياف" يظهر إعدام رهينة ألماني على ما يبدو 27.02.2017

نشرت جماعة " أبو سياف" في الفلبين فيديو يظهر فيه عملية إعدام رجل تم تعريفه بأنه رهينة ألماني، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي بعد. وكانت الجماعة قد خطفت ألماني (70 عاما) في تشرين الثاني/ نوفمبر وقتلت مرافقته في ذلك الحين.
BANDANG, PHILIPPINES: A masked Abu Sayyaf gunman and other rebels gather outside the mosque in Bandang in Jolo island 27 May 2000 while government negotiators meet Abu Sayyaf rebel leaders for the first time to discuss the release of the 21 mostly foreign hostages who have been held in captivity by the Muslim gunmen for more than a month after they were kidnapped from the Malaysian resort island of Sipadan 23 April and taken to this southern Philippine island. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/ROMEO GACAD (Photo credit should read ROMEO GACAD/AFP/Getty Images)

الفلبين تتحقق من صحة تقارير عن إعدام رهينة ألماني 26.02.2017

ذكر متحدث باسم الجيش الفلبيني أن مصير رجل ألماني تم احتجازه كرهينة لمدة ثلاثة أشهر، في جنوب الفلبين، لم يعرف بعد انقضاء موعد نهائي لدفع فدية. وهددت جماعة "أبو سياف" الإرهابية بقتله في حال عدم دفع الفدية.

epa05279156 Filipino policemen cross a wooden bridge during a military offensive on the outskirts of Jolo, Sulu Island, southern Philippines, 27 April 2016. The Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) vowed to 'neutralize' Abu Sayyaf terrorists after the beheading of a Canadian hostage, who was kidnapped from a resort in the southern Philippines along with three others in September. 'There will be no let-up in the determined efforts of the joint AFP- PNP task group's intensive military and law enforcement operations to neutralize these lawless elements and thwart further threats to peace and security,' said the army and the police in a statement issued. 'The President has directed the security forces to apply the full force of the law to bring these criminals to justice,' read the statement, in which authorities also conveyed condolences to the Canadian government and the family of the victim John Ridsdel. EPA/BEN HAJAN +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Hajan

الجيش الفلبيني: إسلاميون يقتلون ألمانية ويخطفون زوجها 07.11.2016

اختطف متشددون إسلاميون رجلا ألمانيا وقتلوا رفيقته جنوبي الفلبين وفق ما أعلن الجيش الفيليبيني. المختطفون ينتمون إلى جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وباعت مؤخرا تنظيم "داعش". وبرلين تقول إنها تعمل على كشف ملابسات الحادث.
epa05279156 Filipino policemen cross a wooden bridge during a military offensive on the outskirts of Jolo, Sulu Island, southern Philippines, 27 April 2016. The Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) vowed to 'neutralize' Abu Sayyaf terrorists after the beheading of a Canadian hostage, who was kidnapped from a resort in the southern Philippines along with three others in September. 'There will be no let-up in the determined efforts of the joint AFP- PNP task group's intensive military and law enforcement operations to neutralize these lawless elements and thwart further threats to peace and security,' said the army and the police in a statement issued. 'The President has directed the security forces to apply the full force of the law to bring these criminals to justice,' read the statement, in which authorities also conveyed condolences to the Canadian government and the family of the victim John Ridsdel. EPA/BEN HAJAN +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Hajan

إعدام رهينة كندي محتجز لدى جماعة ابو سياف في الفيليبين 26.04.2016

أكدت كندا إعدام رهينة كندي على يد جماعة أبو سياف المتشددة في الفيلبين. يأتي ذلك بعد ساعات من انتهاء موعد نهائي لدفع فدية حددته الجماعة المتشددة التي هددت بإعدام واحد من أربعة أسرى تحتجزهم منذ أسابيع.
epaselect epa04815702 A member of Kurdish People Defence Units (YPG) guards during a sunset near Tel Abyad border gate, northern Syria, 23 June 2015. Turkey on 22 June opened the border crossing to Tel Abyad, aka Tell Abiad or Tal Abyad, in northern Syria, allowing hundreds of refugees to return home to an area which a Kurdish militia recently seized from the Islamic State group. Idriss Nassan, a senior Kurdish official in northern Syria, confirmed the crossing was open and hundreds of people had passed through. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said more than 1,000 Syrians had returned to Tel Abyad since last week. EPA/SEDAT SUNA +++(c) dpa - Bildfunk+++

واشنطن تسلم السلطات الكردية العراقية أرملة أبو سياف 07.08.2015

سلمت القوات الأمريكية المرابطة في العراق أرملة القيادي في تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو سياف الذي قتلته قوة كوماندوز خاصة في سوريا في أيار/ مايو الماضي إلى السلطات الكردية بشمال العراق.
Irak, Bagdad, März 2007, U.S. Army, Operation Iraqi Freedom Einheit: 1st Battalion 23rd Infantry RegimentVerband: 3rd Stryker Brigade Combat Team (SBCT) 2nd Infantry DivisionBewaffnung: 5,56 mm M4A1 Karabiner mit EoTec Reflexvisier und AN/PEQ-2A Laserdesignator. Unter der Waffe befindet sich ein 40mm M203 Granatwerfer. Ausrüstung: Advanced Combat Helmet, Advanced Combat Uniform und Interceptor Body Armor im Digitaltarndruck.Tätigkeit: Der Infanterist lädt den Granatwerfer mit einer 40mm Sprenggranate. Foto: Carl Schluze +++(c) dpa /eingest.sc

القوات الخاصة الأميركية تقتل قياديا في "داعش" بسوريا 16.05.2015

في عملية نادرة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن قواته نفذت عملية داخل سوريا وقتلت القيادي في "داعش" المسؤول عن النفط أبو سياف. دمشق قالت من جهتها إنها قتلت "وزير النفط في داعش". بيد أن واشنطن أكدت أنها لم تنسق مع دمشق.
German hostage Dr. Stefan Viktor Okonek arrives at the Villamor Air base in Pasay city, metro Manila in this October 18, 2014 handout courtesy of the Philippine Air Force. Al Qaeda-linked Islamist militants in the Philippines released two hostages, Okonek and Henrike Dielen, on Friday, after saying they would behead one of them if their demands were not met. The hostages, captured by the Abu Sayyaf group in April from a yacht on the high seas, had been held on the remote island of Jolo, 600 miles (960 km) south of Manila and a hotbed of Islamist militancy in the mainly Roman Catholic nation. REUTERS/Armed Forces of the Philippines, PAF/Handout via Reuters (PHILIPPINES - Tags: POLITICS CRIME LAW MILITARY) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

وصول الرهينتين المفرج عنهما في الفلبين إلى ألمانيا 22.10.2014

أعلنت الخارجية الألمانية أن الرهينتين الألمانيين وصلا إلى مطار فرانكفورت بعد أيام من إطلاق سراحهما في الفيليبين. وكانت جماعة أبو سياف الإرهابية قد احتجزت الرهينتين لمدة ستة أشهر وأطلقت سراحهما بعد دفع فدية.
Filipino soldiers with K9 sniffing dogs wait to board a military plane at the Villamor air base in Pasay city, metro Manila October 7, 2014, as they embark on a search operation for the hideout of Abu Sayyaf group, an Al Qaeda-linked terrorist group who are believed to be holding two German hostages in Jolo, Sulu, southern Philippines. The Al Qaeda-linked militants in the southern Philippines have threatened to kill one of the two German hostages they have been holding since April unless their demands are met. REUTERS/Romeo Ranoco (PHILIPPINES - Tags: POLITICS CRIME LAW MILITARY ANIMALS)

الخارجية الألمانية تؤكد نبأ إطلاق سراح رهينتين ألمانيين 17.10.2014

أكدت وزارة الخارجية الألمانية نبأ إطلاق سراح رجل وسيدة ألمانيين اختطفا على يد جماعة أبو سياف المتشددة في الفلبين، وفيما نفى مسؤول عسكري فلبيني امتلاكه أي معلومات عن دفع فدية، لم تصرح الخارجية الألمانية حيال ذلك.
Filipino soldiers with K9 sniffing dogs board a military plane at the Villamor air base in Pasay city, metro Manila October 7, 2014, as they embark on a search operation for the hideout of Abu Sayyaf group, an Al Qaeda-linked terrorist group who are believed to be holding two German hostages in Jolo, Sulu, southern Philippines. The Al Qaeda-linked militants in the southern Philippines have threatened to kill one of the two German hostages they have been holding since April unless their demands are met. REUTERS/Romeo Ranoco (PHILIPPINES - Tags: POLITICS CRIME LAW MILITARY ANIMALS)

أنباء عن إطلاق سراح رهينتين ألمانيين في الفلبين 17.10.2014

كشف متحدث بأسم جماعة أبو سياف المتطرفة في الفلبين أنه قد أطلق سراح مواطنين ألمانيين، اختطفا منذ ستة أشهر، ولم يصدر عن الحكومة الألمانية أي تأكيدات لهذه الأنباء.
Filipino soldiers with K9 sniffing dogs wait to board a military plane at the Villamor air base in Pasay city, metro Manila October 7, 2014, as they embark on a search operation for the hideout of Abu Sayyaf group, an Al Qaeda-linked terrorist group who are believed to be holding two German hostages in Jolo, Sulu, southern Philippines. The Al Qaeda-linked militants in the southern Philippines have threatened to kill one of the two German hostages they have been holding since April unless their demands are met. REUTERS/Romeo Ranoco (PHILIPPINES - Tags: POLITICS CRIME LAW MILITARY ANIMALS)

جماعة أبو سياف تلمح لتمديد مهلة احتجاز الرهينتين الألمانيين 17.10.2014

قبل ساعات من انقضاء المهلة التي حددتها جماعة أبوسياف في الفلبين لإعدام الرهينتين الألمانيتين المحتجزتين لديها، ألمحت الجماعة أنها لا ترفض تمديد المهلة إذا ما حصلت على ضمانات لتسلم الفدية.
file - Filipino army soldiers secure the perimeter during their visit in Patikol town, Sulu province, Southern Philippines, 13 February 2012. A Filipino tour guide abducted with two European birdwatchers in the southern Philippines escaped their captors, police said. EPA/BEN HAJAN/dpa (zu dpa Todesdrohung gegen deutsche Geiseln vom 24.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

كلاب بوليسية للبحث عن رهينتين ألمانيين 06.10.2014

كشف متحدث باسم الجيش الفيليبيني عن نية الجيش الاستعانة بكلاب بوليسية للبحث عن رهينتين ألمانيين محتجزين لدى جماعة "أبو سياف" الإرهابية منذ أبريل/ نيسان الماضي، وهما مهددان بالقتل إذا لم يتم دفع فدية مقابل الإفراج عنهما.
Indonesian counterterrorism officers conduct practice drills. Many counterterrorism agents from Indonesia and neighboring countries graduate from International Counterterrorism Training Center (Platina) in Semarang, Indonesia. To go with story 'The Platina school of counterterrorism' by Suherdjoko.

كيف سينشط عناصر "داعش" في جنوب شرق آسيا؟ 01.10.2014

تنظر السلطات في اندونيسيا وماليزيا بقلق متزايد إلى توجه مئات الشبان من البلدين للقتال في سوريا والعراق إلى جانب متطرفين إسلاميين ، وتتزايد المخاوف من عودة هؤلاء بعقائد التشدد الإسلامي إلى البلدين .
file - Filipino army soldiers secure the perimeter during their visit in Patikol town, Sulu province, Southern Philippines, 13 February 2012. A Filipino tour guide abducted with two European birdwatchers in the southern Philippines escaped their captors, police said. EPA/BEN HAJAN/dpa (zu dpa Todesdrohung gegen deutsche Geiseln vom 24.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

رهينتان ألمانيان في الفلبين يحثان بلدهما على تحريرهما 29.09.2014

حث رهينتان ألمانيان محتجزان لدى مسلحين إسلاميين في جنوب الفلبين السلطات الألمانية على السعي لتحريرهما. الرهينتان معتقلان من قبل جماعة "أبو سياف" الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.
GettyImages 168643023 Philippine military troops aboard trucks and armored personnel carriers (APC) patrol near a polling center during mid-term elections in Lanao del sur on May 13, 2013. The Philippines held elections on May 13, seen as crucial for President Benigno Aquino's bold reform agenda, as deadly violence and graft-tainted candidates underlined the nation's deep-rooted problems. AFP PHOTO/RICHELE UMEL (Photo credit should read RICHELE UMEL/AFP/Getty Images)

برلين لن تغير سياستها حول العراق رغم تهديدات جماعة أبو سياف 24.09.2014

أوضحت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن بلادها "لن تغير سياستها بشأن العراق وسوريا"، رغم تهديدات جماعة "أبو سياف" بقتل رهينتين ألمانيين ما لم تتراجع برلين عن دعمها للحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".