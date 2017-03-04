جماعة إسلامية متطرفة مسلحة، انشقت عن جبهة التحرير الوطنية "جبهة مورو" عام 1991 في جنوبي الفلبين. وتهدف الجماعة إلى إنشاء دولة إسلامية غربي جزيرة مندناو جنوبي الفلبين، حيث تقطن هذه الجزيرة أغلبية من السكان المسلمين.

جماعة "أبو سياف" مدرجة على لائحة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وينسب للجماعة عدة عمليات منها هجوم كبير للجماعة عام 1995، عندما أغارت على بلدة إيبيل في جزيرة مندناو. وغالباً ما تستهدف الجماعة الأجانب، وخاصة الأوروبيين والأمريكيين للضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم. وينسب للجماعة عدد من حالات الخطف وهجمات بالقنابل.