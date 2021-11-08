 جماعات الضغط - تهديد للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

جماعات الضغط - تهديد للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي؟

تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!

نشطاء بيئة يحتجون ضد شركة اكسون موبيل أمام المحكمة العلية في نيويورك 22.10.2019

كشف صحافيون أن عملاق النفط "إكسون موبيل" دعم آلية "ضريبة الكربون" بهدف وقف الإجراءات الجادة لخفض التلوث الكربوني!

يحذر علماء ومنظمات مدافعة عن البيئة من خطورة ما تمارسه الشركات والحكومات من ضغوط للاستمرار في حرق واستخدام الوقود الأحفوري، أحد المسببات الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري،  في الوقت الذي تتواصل فيه اجتماعات قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

ويعد بنجامين فرانتا، الباحث في جامعة ستانفورد، من بين العلماء الذين يدرسون كيف أعاقت هذه الحكومات والشركات وقطاع الوقود الأحفوري الوصول إلى عمل مناخي عالمي. ويقول "في كل مرة يتم فيها اقتراح سياسة مناخية تهدف بشكل رئيسي إلى كبح استخدام الوقود الأحفوري، تقوم (الشركات والحكومات المستفيدة من صناعة الوقود الأحفوري) بالحشد ضد هذا الجهد. وفي بعض الأحيان تقضي على هذا الجهد وأحيانا تضعفه فقط."

مختارات

تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.

مباشرة بعد قمة روما لمجموعة العشرين، ينطلق في غلاسكو مؤتمر المناخ "كوب 26" الذي ينظر إليه من قبل الخبراء والنشطاء على أنه فرصة "اللحظات الأخيرة" قبل تطور كارثي قد يشهده كوكب الأرض. ومع ذلك تبقى الانتظارات ضعيفة.

ورغم أن جماعات الضغط لا تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام باعتبارها عقبة أمام العمل المناخي، إلا أنه مؤخرا تم التسليط الضوء عليها خلال اجتماعات قمة المناخ في مدينة غلاسكو، خاصة ما يتعلق بإيجاد حلول وسط بشأن مصير كوكب الأرض.

وتستضيف المملكة المتحدة قمة المناخ التي تُعرف اختصارا بـ "كوب 26" إذ تنظم الحدث بالشراكة مع شركات مثل "مجموعة بوسطن الاستشارية" التي تقدم استشارات لشركات تعمل في مجال النفط والغاز فيما تم منع الشركات العاملة في مجال الوقود الأحفوري من رعاية القمة على النقيض من قمم المناخ السابقة.

ورغم هذا المنع، إلا أن تحقيقا أجرته منصة "ذا فيرت" الإعلامية في اسكتلندا كشف عن أن 35 نشاطا جرى تنظيمه على هامش القمة من قبل شركات ومجموعات تمثل قطاع الوقود الأحفوري بما يشمل ذلك مجموعة "غولدمان ساكس" التي لها استثمارات في هذا القطاع فضلا عن مجموعات ضغط أخرى والاتحاد الدولي لمنتجي النفط والغاز.

وقبل عقد قمة المناخ تعالت الأصوات المحذرة من نفوذ وتأثير جماعات الضغط على مخرجات الحدث العالمي، إذ بعثت منظمة الشفافية الدولية رسالة إلى ألوك شارما، رئيس القمة، تدعو فيها إلى ضرورة معالجة تضارب المصالح الذي قد يقوض العمل المناخي.

وقد أشارت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة المنظمة، إلى ذلك بقولها: "لقد رأينا بالفعل تأثير ذلك. ويمتد التأثير غير المبرر والضغوط غير قانونية من قبل قطاع (الوقود الأحفوري) إلى تنظيم الاجتماعات التي من المفترض أن تناقش التقدم الذي تم إحرازه في أزمة المناخ."

مشاهدة الفيديو 02:06

متظاهرون حول العالم يحثون قادة الدول لاتخاذ اجراءات أسرع لحماية المناخ

ممارسات جماعات الضغط

وإزاء هذه التحذيرات، طُرحت تساؤلات حيال ما تقوم به جماعات الضغط من عرقلة للجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري. وتكمن الإجابة على ذلك في معرفة أنشطة هذه الجماعات، والتي تتراوح بداية من عقد اجتماعات سرية مع مسؤولين حكوميين وحتى التأثير على المنظمات البحثية والرأي العام من خلال الإعلانات وتمويل المنظمات. وفي هذا الصدد، يقول فرانتا "الجزء المخادع في هذا الأمر هو أن جماعات الضغط تكون أكثر فاعلية عندما لا يتم فضح ما تقوم به".

وقد يصل الأمر إلى التأثير على العلماء، إذ كشفت وثائق مسربة حصلت عليها منظمة "السلام الأخضر" عن أن بعضا من أكبر الدول المصدرة للنفط والفحم واللحوم في العالم حاولت حذف نتائج توصل إليها تقرير للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ، قد تضر بهذه الصناعات.

فقد كشفت التسريبات عن أن السعودية وأستراليا واليابان طالبت بإزالة جملة تدعو قطاع الطاقة إلى التحول السريع إلى مصادر خالية من الكربون والتخلص (التدريجي) من جميع أنواع الوقود الأحفوري؛ وذلك في التقرير المقرر نشره العام المقبل. وقالت منظمة "السلام الأخضر" إن البرازيل والأرجنتين حاولتا حذف فقرات تبرز الفوائد المناخية للنظم الغذائية القائمة على النباتات.

ولم يتوقف الأمر عند الدول والحكومات بل امتد إلى المنظمات النفطية. إذ رغبت منظمة "أوبك" للدول المصدرة للنفط في حذف عبارات تشير إلى ممارسات جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري بما في ذلك عبارة  أشارت إلى "مجموعات أصحاب المصالح القوية التي لديها مصلحة في الحفاظ على الهياكل الاقتصادية عالية الكربون".

وفي ردهم، قال علماء المناخ المشاركون في التقرير الأممي إنه لا يوجد أي التزام يقضي بقبولهم التعليقات، بل إنهم يرفضون المداخلات التي لا تستند إلى أسس علمية، بيد أن التسريبات الأخيرة أثارت الكثير من المخاوف خاصة مدى التأثير الذي تمارسه حكومات ودول ذات نفوذ على الساحة الدولية. وتنبع هذه المخاوف مما أسفرت عنه ممارسات جماعات الضغط في السابق.

فقد احتوى تقرير تاريخي صدر عن الهيئة الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في أغسطس / آب على ملخص يتألف من 40 صفحة لصناع القرار السياسي، لكنه خلا من استخدام عبارة "الوقود الأحفوري" إذ تم حذف إشارتين في المسودة بناء على طلب السعودية فقد تم ضمهما في التعليقات الشكلية ولم يتم كتابتهما في النص الأساسي.

صورة رمزية شعار منظمة الدول المتنجة للنقط أوبك

كشف تسريبات عن ممارسة كبار منتجي النفط ضغوطا لتعديل تقرير أُممي عن تغير المناخ وحذف عبارات بشأن الوقود الأحفوري

كيف تعيق جماعات الضغط العمل المناخي؟

ورغم ذلك، فإن الشركات العالمية لا تزال تمضي قدما في السياسات التي من شأنها أن تحد من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري خاصة مبيعات النفط والغاز والفحم. فقد ذكر تقرير صدر عن مركز الأبحاث البريطاني Influence Map عام 2019 أن أكبر خمس شركات نفط وغاز  في العالم وهي: إكسون موبيل ورويال داتش شل وشيفرون وتوتال قامت بضخ استثمارات بلغت أكثر من مليار دولار من أموال المساهمين لدعم علامات تجارية وجماعات ضغط من لتقديم معلومات مضللة عن قضايا المناخ خلال السنوات الثلاث التي أعقبت اتفاقية باريس.

وفي تعليقه على ذلك يقول فاي هولدر، خبير شؤون المناخ في المركز، إن شركات النفط والغاز تحاول في كثير من الحالات التأثير على الرأي العام بنفس الأساليب التي تستخدمها للتأثير على السياسيين. ويضيف أن هذه الأساليب تشمل تصوير هذه الشركات وكأنها جزءً من المنظومة الرامية إلى حل قضايا المناخ وليس سببا في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري؛ وذلك عن طريق تسليط الضوء على استثمارات هذه الشركات في مجال الطاقة النظيفة. ويوضح بأن "هذه الإعلانات هامة، لأنها تجعل هذه المفاهيم مقبولة من الرأي العام وقد يصل تأثيرها إلى صناع القرار."

ففي مايو / أيار، أبلغت جماعات ضغط تعمل لصالح إكسون موبيل صحافيين سريين لمنظمة "السلام الأخضر" أن الشركة قامت بدعم آلية "ضريبة الكربون" التي بموجبها تُفرض رسوم إضافية بناء على مستويات الانبعاثات، من أجل وقف الإجراءات الجادة لخفض التلوث الكربوني. وفي ذلك، يقول فرانتا "لن تنفق أي شركة ربحية الكثير من المال على شيء، إلا إذا أدركت أن هذا الإنفاق سوف يصب في صالحها".

أجيت نيرانجان/ م.ع

  • UK Glasgow | Plakat Klimakonferenz COP26

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    المناخ العالمي دخل في المجهول!

    كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في افتتاح مؤتمر كوب 26، أن السنوات (2015 -2021) هي على الأرجح أكثر الأعوام حرا تسجل حتى الآن، والمناخ العالمي "دخل في المجهول". أمين عام الأمم المتحدة اعتبر هذا التقرير السنوي حول وضع المناخ "يكشف أن كوكب الأرض يتحول امام أعيننا. من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال يؤدي ذوبان الكتل الجليدية والظواهر المناخية القصوى في كل أرجاء الأرض إلى تضرر أنظمة بيئية وشعوب".

  • Data visualization COP26 Arctic sea ice extent EN

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي

    يناقش مؤتمر COP26 تقارير وبيانات أقمار اصطناعية حول المدى الذي بلغه الجليد البحري في القطب الشمالي. وحسب تقرير يلخص تحقيقات لأجهزة الاستخبارات الأميركية بأن ذوبان الجليد في القطب الشمالي "يزيد أساسا المنافسة الاستراتيجية للوصول إلى موارده الطبيعية". وفي أماكن أخرى ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحالات القصوى لتقلبات الطقس "هناك خطر متزايد لحدوث نزاعات على المياه والهجرة خصوصا بعد العام 2030".

  • لقطة بالأقمار الصناعية لإعصار أولاف

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    طقس طبيعي أم مناخ متطرف؟

    إعصار "أولاف" الذي ضرب هنا سواحل باخا كاليفورنيا المكسيكية في سبتمبر/ أيلول، هو ظاهرة طقس طبيعية. لكن مظاهر تطرف الطقس أصبحت أكثر شيوعًا في العالم بسبب تسارع التغيرات المناخية بقوة. وقام منظمو "مؤتمر تطرف الطقس" مع خبراء من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية ومن هيئات أخرى بنشر معلومات حول الخطر الذي يتهدد العالم. والطقس هو حالة الغلاف الجوي في فترة قصيرة كيوم حتى أسبوع أما المناخ فهي حالته لفترة أطول.

  • إعصار التورنادو الخطير

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    تحقق الخطر الذي طالما حذر العلماء منه

    بسبب التهديد المتزايد من الأعاصير وحرائق الغابات، يحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من "أعلى درجات الخطر لأمتنا" الأمريكية. مظاهر الطقس المتطرف كلّفت الولايات المتحدة خسائر قياسية بلغت 100 مليار دولار في عام 2020. واعترف جو بايدن بأن "العلماء ظلوا منذ سنوات يحذروننا من أن الطقس المتطرف سيصبح أكثر تطرفا بمرور الوقت، وهو ما نشهده في الوقت الحالي".

  • إنقاذ متضريين في فيضانات الصين في وايهوي

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    هطول الأمطار يدمر أساسيات العيش

    أضحت العواصف الاستوائية خطيرة وتتسبب بأمطار عاتية. الصين مثلا تعرضت عدة مرات لأمطار غزيرة خلال فصل الصيف الجاري، ما أدى بالقائمين على أحد السدود في مقاطعة هونان إلى فتح البوّابات حتى تخرج كميات كبيرة من المياه وبالتالي يقل الضغط عليه ويتفادي انفجاره. لكن الوضع داخل المقاطعة كان صعبا، واستدعى تدخل فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة لنجدة السكان، الذين غمرت المياه أماكن معيشتهم.

  • الفيضانات في شولد بغربي ألمانيا

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    ألمانيا تضرّرت بشدة

    شهدت ألمانيا في الصيف فيضانات غير مسبوقة في ولايتين غربي البلاد. تعود سكان هذه المناطق على المطر لكن كمية هطول الأمطار هذه المرة كانت غير عادية، ما أدى إلى مئات القتلى والجرحى، كما تأثرت البنى التحتية لعدة مناطق ودمرت أجزاء منها كما وقع لبلدة شولد بمنطقة "آرفايلر". صور كهذه من بلدة شولد المدمرة بالكامل تلقي بظلالها على مؤتمر هامبورغ لتطرف الطقس هذا العام، مذكرة بأنه يجب التحرك لمواجهة الكارثة.

  • الجفاف في كابول

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    وفي المقابل جفاف.. أفغانستان كمثال

    ليست الأعاصير وحدها هي ما ينتج عن التغير المناخي، فهناك الجفاف أيضا مثلما الحال في أفغانستان، حيث أدى الجفاف الشديد هذا العام إلى تفاقم الوضع المعيشي البائس في عدة مدن. نهر كابول تحول إلى ما يشبه البرك الموحلة. ويحذربرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن 14 مليون شخص في البلد، أي ثلث السكان، مهددون بالجوع.

  • الجراد في كينيا

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    الجراد يلتهم غذاء البشر

    زيادة على الجفاف، تفاقمت الأوضاع في أجزاء كبيرة من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى بسبب تفشي الجراد منذ عام 2020. وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تنتشر الحشرات الشرهة بشكل متزايد في المناطق الجبلية حيث تسبب أضرار جسيمة لم تحدث من قبل ويساعد على ذلك تغير المناخ.

  • حرائق في كاليفورنيا

    كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول

    حرائق الغابات.. حالة متكررة

    جاءت الحرائق هذا العام لتؤكد عمق الخطر المحدق بالكوكب. تعددت حرائق الغابات بين كل القارات، لكن الضرر الأكبر كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثلما وقع في تركيا واليونان والجزائر وإسبانيا. الخسائر كانت جسيمة للغاية. لكن هناك من اعترف بخطورة التغير المناخي وهناك من رفض الإقرار بذلك؛ محملاً الأمر لأشخاص ومنظمات. (فابيان شميث/ع.ا/ص.ش/م.س)