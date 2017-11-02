يتمتع الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بتاريخ حافل من المعارك والتحالفات. من أشهر مواقفه كرئيس للجمهورية رفضه المصادقة على حكم الإعدام بحق صدام حسين عدوه اللدود الذي اصدر بحقه حكم إعدام غيابي.

ولد جلال طالباني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1933 وتوفي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. بدا مسيرته السياسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى بارزاني، غير أنه تحوّل لاحقا إلى اليسار فانشق عن بارزاني وأسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975. قضى طالباني الذي يسميه الكرد تحببا واحتراما "مام جلال" جلّ عمره مقاتلا في جبال كردستان ولاجئا سياسيا في مختلف البلدان ومنها إيران وسوريا وألمانيا. بقي رئيسا للعراق لدورتين متتاليتين منذ عام 2005 وحتى عام 2014 قبل أن يغادر المنصب نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2012.