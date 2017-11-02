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جلال طالباني

يتمتع الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بتاريخ حافل من المعارك والتحالفات. من أشهر مواقفه كرئيس للجمهورية رفضه المصادقة على حكم الإعدام بحق صدام حسين عدوه اللدود الذي اصدر بحقه حكم إعدام غيابي.

ولد جلال طالباني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1933 وتوفي في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. بدا مسيرته السياسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى بارزاني، غير أنه تحوّل لاحقا إلى اليسار فانشق عن بارزاني وأسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1975. قضى طالباني الذي يسميه الكرد تحببا واحتراما "مام جلال" جلّ عمره مقاتلا في جبال كردستان ولاجئا سياسيا في مختلف البلدان ومنها إيران وسوريا وألمانيا. بقي رئيسا للعراق لدورتين متتاليتين منذ عام 2005 وحتى عام 2014 قبل أن يغادر المنصب نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2012.

Demonstrative Einigkeit herrschte am 23. Mai 1992 zwischen dem Chef der Demokratischen Partei Kurdistans (DPK), Massud Barsani (rechts), und dem Chef der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), Dschalal Talabani, in der Kurdenhochburg Erbil im Norden Iraks. Irakische Panzerverbände haben am 31.8.1996 Erbil angegriffen - nach Angaben des stellvertretenden irakischen Regierungschefs Asis, weil DPK-Chef Barsani um Hilfe gegen die rivalisierende PUK gebeten habe. Die Situation in Erbil hat sich am 1.9. offenbar beruhigt, dagegen soll jetzt nach einem Bericht von BBC die Stadt Sulaimanijah unter Artilleriefeuer geraten sein. Die USA haben ihre Truppen am Golf in Alarmbereitschaft versetzt. |

العراق اليوم: كردستان - غياب الزعامات التاريخية 02.11.2017

تغير المشهد في كردستان العراق برحيل الزعيمين الكرديين. فقد توفي الزعيم جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق، وتنحى الزعيم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق في نفس الشهر. حوار إذاعي حول التغيير المحتمل في الإقليم.
A man holds a Kurdish flag with a picture of Iraqi Kurdish leader Masoud Barzani during a gathering to support next week's referendum in Iraq, at Martyrs Square in Downtown Beirut, Lebanon, Sunday, Sept. 17, 2017. Iraq's Kurdish region plans to hold the referendum on Sept. 25 to gauge support for independence from Iraq for the autonomous region. (AP Photo/Hassan Ammar) |

"تنحي" مسعود ومصير "البارزانية السياسية"- ثقل التاريخ وتحديات الحاضر 30.10.2017

أجاب إعلان مسعود بارزاني "تنحيه" عن رئاسة إقليم كردستان على بعض الأسئلة، إلا أنه فتح الباب على مصراعيه للكثير من الأسئلة الأخرى: هل سيجلس بارزاني بالفعل على مقاعد المتفرجين؟ وما هو مستقبل البارزانيين من بعده؟

طالباني: وحد العراقيين في حياته وبعد وفاته أثار نعشه الجدل.. لماذا؟ 06.10.2017

أثارت الجنازة الرسمية للرئيس العراقي السابق جلال طالباني جدلا في العراق. طالباني المعروف بكونه وحد العراقيين في حياته. فلماذا؟
ARCHIV - Der damalige irakische Präsident Dschalal Talabani spricht am 17.08.2007 in Bagdad (Irak). (zu dpa: «Iraks Ex-Präsident Talabani gestorben» vom 03.10.2017) Foto: Hadi Mizban/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

جلال طالباني ـ رجل التسويات وأول رئيس كردي للعراق 03.10.2017

الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الذي توفي عن 83 عاما هو أول رئيس كردي للعراق. ارتبط اسمه بالنضال من أجل حقوق الأكراد. توفي بعد أسبوع من استفتاء على استقلال إقليم كردستان، الذي لعب دورا كبيرا في منحه الحكم الذاتي.
BAGHDAD, IRAQ - JANUARY 23: Iraqi President Jalal Talabani, looks on during a press conference with U.S. Vice President Joe Biden January 23, 2010 in Baghdad, Iraq. Vice President Joe Biden is holding talks with Iraqi leaders amid growing tensions over plans to ban election candidates because of suspected links to Saddam Hussein's regime. (Photo by Hadi Mizban-Pool/Getty Images)

وفاة الزعيم الكردي والرئيس العراقي السابق جلال طالباني 03.10.2017

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي وفاة الزعيم الكردي والرئيس العراقي السابق جلال طالباني في أحد مستشفيات العاصمة الألمانية برلين.
ARCHIV - Fliegende Händler bieten am 16.08.2014 in Erbil im Irak die Fahne von Kurdistan an. Seit Jahrzehnten träumen die Kurden im Nordirak von einem eigenen Staat. In einem Referendum sollen sie darüber entscheiden. Doch der Widerstand ist stark. Manche Stimmen warnen vor einem Bürgerkrieg. (zu dpa «Gegen alle Widerstände - Iraks Kurden stimmen über Unabhängigkeit ab» vom 16.09.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

استفتاء كردستان.. إجماع كردي على التوجه واختلاف حول التوقيت 22.09.2017

أقل من يومين يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على استقلال كردستان العراق. ما مواقف مختلف أطراف الطيف السياسي الكردي في العراق من الخطوة؟ وما هي المبررات التي تسوقها لمواقفها؟ وماذا عن باقي أكراد سوريا وتركيا وإيران؟
An Iraqi Kurdish man shows his ink-stained finger after voting during the Kurdistan's legislative election at a polling station on September 21, 2013 in the northern Kurdish city of Arbil. Iraq's Kurds vote for their parliament as the autonomous region grapples with disputes with the federal government while fellow Kurds fight bloody battles across the border in Syria. AFP/ PHOTO/AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

انطلاق الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق 21.09.2013

يدلي أكراد العراق بأصواتهم في انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد لإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وسط تنافس للمرة الأولى بين الحزبين الرئيسيين وخلافات متواصلة مع بغداد.
epa03513022 (FILE) A file photograph dated 24 September 2009, shows President of Iraq Jalal Talabani, waving to attendees, during the 64th General Debate of the UN General Assembly at UN headquarters in New York, New York, USA on 24 September 2009. Media reports state on 18 December 2012, Talabani was admited to a hospital after suffering from a stroke. EPA/JASON SZENES +++(c) dpa - Bildfunk+++

العراق: ما سر التعاطف الشعبي مع طالباني بعد تدهور صحته؟ 23.12.2012

بات الرئيس العراقي جلال طالباني يحظى بتعاطف كبير من مختلف مكونات الشعب العراقي منذ أن تدهور وضعه الصحي وتم نقله لألمانيا لتلقي العلاج. DW عربية استطلعت بعض الآراء لمعرفة سر هذا التعاطف الشعبي مع رئيس ذي صلاحيات محدودة.
epa03513022 (FILE) A file photograph dated 24 September 2009, shows President of Iraq Jalal Talabani, waving to attendees, during the 64th General Debate of the UN General Assembly at UN headquarters in New York, New York, USA on 24 September 2009. Media reports state on 18 December 2012, Talabani was admited to a hospital after suffering from a stroke. EPA/JASON SZENES +++(c) dpa - Bildfunk+++

الرئيس العراقي ينقل إلى ألمانيا لتلقي لعلاج 19.12.2012

قالت مصادر عراقية محيطة بالرئيس جلال طالباني، الذي يرقد في مستشف عراقي منذ ليل الاثنين الماضي إثر إصابته بـ"طارئ صحي" أنه تقرر نقل الرئيس إلى ألمانيا بهدف تلقي العلاج، مؤكدين أن حالته الصحية في تحسن مستمر.
** FILE ** Iraqi President Jalal Talabani talks to journalists after meeting with U.S. Ambassador to Iraq Zalmay Khalilzad in Baghdad, Iraq, Nov. 28, 2005. Iraqi President Jalal Talabani condemned the kidnapping of a German woman in remarks printed Thursday, Dec. 1, 2005, pledging he would do what he could to secure her release. (AP Photo/Ali Haider)

الرئيس العراقي ينقل إلى المستشفى بعد إصابته بـ "طارئ صحي" 18.12.2012

فيما أعلن التلفزيون الحكومي العراقي أن الرئيس العراقي جلال طالباني نقل مساء أمس الاثنين إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية، اكتفى مكتبه بالقول إنه يخضع للعلاج بعد إصابته بـ "طارئ صحي" نتيجة الإرهاق، دون ذكر تفاصيل.
Nouri al-Maliki, Prime Minister of Iraq, speaks during a press conference after attending high-level meetings on Iraq at U.N. headquarters Saturday, Sept. 22, 2007. (ddp images/AP Photo/David Karp)

المالكي يدعو خصومه للحوار بعد فشل سحب الثقة من حكومته 10.06.2012

سعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تهدئة الأجواء السياسية المتوترة مع خصومه، ودعاهم إلى الحوار بعدما فشلت المعارضة في سحب الثقة من حكومته. وقال نائب تركماني إن مسألة سحب الثقة انتهت، وتوقع عقد لقاءات في كركوك.
Combobild: Al Maliki, Al Jafari und Allawi

وساطات أمريكية وإيرانية لحل أزمة الهاشمي والمالكي مستعد للتعاون 28.12.2011

وسط إبداء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التعاون لإيجاد حل للأزمة السياسية حول شخص طارق الهاشمي، من المتوقع أن يصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العراق للعب دور الوسيط. ومصادر تتحدث عن جهود إيرانية لحل الأزمة.
--- Irak Vizepräsident Al-Haschimi FILE - In this Thursday, Dec. 3, 2009, file photo, Iraq's vice President Tariq al-Hashemi speaks during a news conference in Baghdad, Iraq. Iraq's Shiite-led government issued an arrest warrant Monday Dec. 19, 2011, for Vice President Tariq al-Hashemi, the country's highest ranking Sunni official, on alleged terrorism charges. (Foto:Karim Kadim, File/AP/dapd) Tödliche Anschläge im Irak epa03041271 A damaged building is seen after a car bomb attack at Karada district, in central Baghdad, Iraq, 22 December 2011. At least 74 people were killed on 22 December in a string of bombings in the Iraqi capital Baghdad, security and health officials said. It was the first large-scale attack after a crisis between Shiite Prime Minister Nuri al-Maliki and two Sunni Muslim political rivals erupted this week following the withdrawal of US troops from Iraq. More than 180 people were wounded in the apparently coordinated attacks, which involved 13 car bombs and roadside explosives that went off during the morning rush hour. EPA/MOHAMMED JALIL Irak Ministerpräsident Nuri al-Maliki ARCHIV - Der irakische Ministerpräsident Nuri al-Maliki spricht am 01.11.2011 in Bagdad. Nach dem Abzug der US-Armee brechen die Konflikte innerhalb der irakischen Regierung offen auf. Nuri al-Maliki droht jetzt mit Rücktritt. Foto: Ali Abbas dpa (zu dpa 0272 vom 20.12.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

الصراع بين المالكي وقائمة العراقية يأخذ العراق إلى المجهول 25.12.2011

فجرت قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أزمة سياسية حادة في البلاد. ورغم جهود الرئيس العراقي جلال طالباني في التقريب بين الأطراف يتخوف البعض من تصعيد سياسي وطائفي خطير.
A collapsed building is seen at the site of a bombing in Baghdad, Iraq, Wednesday, Aug. 25, 2010. A string of attacks targeting Iraqi security forces on Wednesday left several people dead and scores wounded, police and hospital officials said the day after the number of American soldiers in the country fell bellow 50,000.(AP Photo/Karim Kadim)

الرئيس العراقي: ثغرات أمنية تقف وراء الانفجارات الدامية 15.08.2011

على خلفية سلسلة الانفجارات التي هزت العديد من المدن العراقية الاثنين وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن ثغرات أمنية تقف ورائها، فيما تم فرض حظر التجوال في مدينة الكوت وسط العراق.
A column of U.S. Army Stryker armored vehicles cross the border from Iraq into Kuwait Wednesday, Aug. 18, 2010. The U.S. Army's 4th Battalion, 9th Infantry Regiment, part of the 4th Brigade, 2nd Infantry Division, are the last combat brigade to leave Iraq as part of the drawdown of U.S. forces. (AP Photo/ Maya Alleruzzo)

العراق: أسبوعان لتحديد "الموقف النهائي" من الانسحاب الأمريكي 09.07.2011

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن الكتل السياسية اتفقت بشكل على أن تحسم موقفها خلال فترة أسبوعين بشأن موضوع بقاء أمريكية في العراق بعد عام 2011. وتأجيل حسم بقاء القوات يأتي بسبب عدم حسم مسألة الوزارات الأمنية.
FILE - In this March 26, 2010 file photo, Iraqi Prime Minister Nouri al- Maliki speaks to the press in Baghdad, Iraq. Iraqi lawmakers are working furiously to end the country's eight-month political deadlock with reports that a deal may be near to return Prime Minister Nouri al-Maliki to office. (AP Photo/Hadi Mizban, File)

تكليف نوري المالكي بتشكيل حكومة عراقية جديدة 25.11.2010

الرئيس العراقي جلال طالباني يكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما، يأتي ذلك بعد اتفاق الكتل السياسية الرئيسية في البلاد على تقاسم المناصب الهامة عقب أزمة سياسية دامت نحو 8 أشهر
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