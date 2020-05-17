 جفاف الشفاه - نذير أمراض أكثر خطورة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.05.2020

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صحة

جفاف الشفاه - نذير أمراض أكثر خطورة؟

يشتكي البعض من تشقق الشفاه وجفافهما بالرغم من استخدامه الدائم لمرطب الشفاه. هل لذلك علاقة بتقلب الجو واختلاف درجات الحرارة أم أن هنالك عوامل أخرى. الخبراء يؤكدون أن نظامنا الغذائي قد يكون السبب.

شفة امرأة مرسومة بالروش

يساعد تقلب الجو وانخفاض درجة الحرارة الخارجية على تشقق الشفاه، كما أن بشرة الشفاه لا تفرز دهوناً

اعتقاد البعض ان تشقق الشفتين يحصل في الشتاء يبدو غير صحيح بحسب مجلة شتيرن الألمانية، فالشتاء وإن كان يسرّع من عوامل جفاف الشفتين وبالتالي تشققهما إلا أن هذه العوامل يمكن أن تحدث أيضا في فصول السنة المختلفة وذلك لعوامل مختلفة منها ما هو مرتبط بالجو وتقلباته ومنها ما هو مرتبط بالإنسان وبغذائه.

مختارات

لماذا تتشقق الشفاه؟

بعكس بقية جسم الانسان، لا تستطيع الشفاه أن تفرز العرق وليس لديها غدد دهنية، وبسبب النقص في طبقة الدهون التي تحميها، فإن البشرة صبح جافة بشكل سريع، وفي أحيان أخرى قد تنفجر بعض الخلايا وتفرز الدماء بسبب الجفاف والتشقق.

يساعد تقلب الجو وانخفاض درجة الحرارة الخارجية على تشقق الشفاه، فيصبح الجلد خشناً ومتشققاً. كما أن البعض يعاني في مراحل متقدمة من ألم في الشفتين نتيجة هذه التشققات والتمزق الذي يصيب الشفة.

الجفاف الذي يصيب الشفاه يمكن تلافيه باستخدام مرهم مغذٍ طبيعي متوفر في الصيدليات ومحلات بيع مواد التجميل، كما يمكن استخدام مواد طبيعية مثل خلاصة زيت جوز الهند أو العسل أو حتى زيت الزيتون الذي يساعد على تجدد خلايا البشرة.

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كيف تعتني ببشرتك في الشتاء؟

دلالة لأمراض معينة

بيد أن المجلة الألمانية تؤكد أيضا أن تغير درجات الحرارة وتقلبات الجو ليست العوامل الوحيدة التي تؤدي إلى هذا الجفاف، بل أحيانا فإن النظام الغذائي الذي تتبعه، ونشاطك اليومي قد يكونان أيضاً السبب.فمن لا يشرب الماء بكثرة تتعرض بشرته للجفاف، ومن الطبيعي أن تتعرض الشفاه أيضا للجفاف كذلك.  كما أنّ الأشخاص الذين يعانون من التعرق الشديد أو الاسهال، يفقد جسمهم السوائل بسرعة كبيرة وهو ما يؤثر بشكل كبير على رطوبة الفم والشفاه.

الوقوع تحت الضغط له تأثير كبير أيضا بحسب المجلة الألمانية، فعندما تكون تحت الضغط، قد يقوم جسمك بإهمال بعد الوظائف الذي قد يعتبرها أقل أهمية، مثل انتاج الفم للعاب، الذي يحافظ على رطوبة الفم. وهو ما يؤدي بالتالي إلى جفاف وتشقق الشفتين.

بالإضافة إلى هذه الأسباب قد تكون الشفاه الجافة أيضًا تعبيراً عن أعراض نقص بعض الفيتامينات الضرورية في الجسم. فإذا كنت تفتقر إلى فيتامين B2 أو الزنك أو الحديد فإنّ تشقق الشفتين من الأعراض المتوقعة ظهورها، وقد يكون هذا النقص راجع إلى نظامك الغذائي، فعلى سبيل المثال إذا كنت لا تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الحليب، فإنك معرض لنقص العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات.

لذلك فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مع شرب الكثير من الماء والتخلص من الضغوط التي ترافقك قد تكون الوسيلة الصحيحة والمثلى لنضارة الشفتين وتألقهما.

علاء جمعة

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    أسباب تشقق الجلد في الشتاء

    يعاني الكثيرون من جفاف بشرتهم وتكثر التشققات لديهم خلال فصل الشتاء ويرجع سبب هذه الأعراض إلى التنقل المستمر بين الهواء الجاف الناتج من وسائل التدفئة في الأماكن المغلقة والهواء البارد في الأماكن المفتوحة.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    الحمامات الدافئة وتشقق البشرة...

    حين يكون الطقس باردا في الخارج يلجأ الكثيرون إلى الحمّامات الدافئة. قد تكون هذه الحمامات مفيدة للروح ولكنها ليست كذلك للجلد حسبما ينصح أخصائيو الأمراض الجلدية.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    تأثير المياه الساخنة على البشرة

    نقع الجسم طويلا في حوض الاستحمام يتسبب في إزالة دسم/دهون البشرة. لذلك ينبغي عدم قضاء أكثر من ربع ساعة في أحواض المياه الساخنة. ومن لا يرغب بالتخلي عن حمامه الساخن فعليه الاستحمام بماء فاتر واستخدام زيت استحمام بدلا من الرغوة.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    المستحضرات التي يفضل استخدامها في الشتاء

    وعند الاستحمام يُفضَّل استخدام مواد متنوعة تعتني بالجلد أو وضع كريم على البشرة بعد الاستحمام. وبدلا من استخدام الكريمات المرطبة أو المحاليل المائية في أيام البرد يفضَّل استخدام المستحضرات الدهنية.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    ما هي الكريمات الجيدة للبشرة؟

    عند تجريبنا لمنتج ما، يجب التأكد من عدم دخوله إلى الجلد بسرعة. لأن تغذيته السريعة للبشرة مؤشر على احتوائه على دهون قليلة، وأنه من محاليل الترطيب المائية.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    لا بد من العناية بفروة الرأس أيضا

    وكذلك الشعر يمكن العناية به بمواد متنوعة تجعله أقل جفافا. وعند استخدام جهاز التجفيف ينبغي اختيار ​​درجة حرارة متوسطة والحفاظ على مسافة كافية تحمي فروة الرأس أيضا.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    لا لتقشير الجلد أو حكه في فصل الشتاء

    عندما يكون الطقس باردا فإن الوجه يعاني كثيرا من تغير درجة الحرارة عند وجود الشخص داخل المنزل أو خارجه. والنتيجة المتكررة هي: بقع متقشرة تسبب الحكة. الكثيرون يلجأون إلى مستحضرات منع تقشر الجلد. ولكن ذلك يهيج الجلد أكثر. ويُنصح بتطهير الجلد بلطف ثم تركه حتى يجف دون حك أو تقشير. وأيضا في الوجه بدلا من كريمات الترطيب يستحسن استخدام الكريمات الدهنية.

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    في صور ...نصائح العناية الصحيحة بالبشرة في الشتاء

    كيف نعالج تشقق جلد الأيدي

    وفي حال تشقق جلد الأيدي رغم الاستخدام الدائم للكريمات فينصح بوضع الكثير من الكريم وارتداء قفازات قطنية بعد ذلك طيلة الليل. وبذلك نعتني ببشرتنا في مواسم الصقيع والبرد.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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