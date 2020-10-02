جعفر عبد الكريم إعلامي ومقدم برنامج "شباب توك" الحواري على شاشة DW عربية. يتناول البرنامج الذي يُقدم أسبوعيا قضايا الشباب العرب من جوانب اجتماعية وسياسية وغيرها. ويحظى "شباب توك" على متابعة واسعة في العالم العربي وخارجه.

ولد جعفر عبد الكريم في ليبيريا وترعرع في سويسرا ولبنان، وهذا ما مكنه من التأقلم مبكراً مع الثقافتين الشرقية والغربية. درس معلوماتية الإعلام في جامعتي دريسدن الألمانية وإينزا في مدينة ليون الفرنسية. شارك في دورة للإخراج في أكاديمية لندن للأفلام. حاز برنامج شباب توك الحواري الذي يقدمه على جوائز عديدة من ضمنها جائزة أفضل برنامج حواري في العالم العربي عام 2015.