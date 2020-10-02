نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جعفر عبد الكريم

جعفر عبد الكريم إعلامي ومقدم برنامج "شباب توك" الحواري على شاشة DW عربية. يتناول البرنامج الذي يُقدم أسبوعيا قضايا الشباب العرب من جوانب اجتماعية وسياسية وغيرها. ويحظى "شباب توك" على متابعة واسعة في العالم العربي وخارجه.

ولد جعفر عبد الكريم في ليبيريا وترعرع في سويسرا ولبنان، وهذا ما مكنه من التأقلم مبكراً مع الثقافتين الشرقية والغربية. درس معلوماتية الإعلام في جامعتي دريسدن الألمانية وإينزا في مدينة ليون الفرنسية. شارك في دورة للإخراج في أكاديمية لندن للأفلام. حاز برنامج شباب توك الحواري الذي يقدمه على جوائز عديدة من ضمنها جائزة أفضل برنامج حواري في العالم العربي عام 2015.

2.10.2020, Köln, Deutschland, Jaafar Abdulkarim mit dem Preis der CIVIS Preisverleihung

"جعفر توك" يتوج بجائزة CIVIS الإعلامية الأوروبية 02.10.2020

تُوج برنامج "جعفر توك" بجائزة الإعلام الأوروبي CIVIS في فئة "التقدير الشرفي" عن إحدى حلقاته حول الاندماج في ألمانيا. اللجنة اعتبرت أن الحلقة تميزت بـ "أسئلة عالية الاحتراف تخلق نقاشاً من أجل معرفة مفيدة ومثيرة للمتابعة".
جعفر، شو في؟ أوروبا تنسى حقوق الإنسان على حدودها!

جعفر، شو في؟ أوروبا تنسى حقوق الإنسان على حدودها! 06.03.2020

أين هي حقوق الإنسان في أوروبا عندما يكون اللاجئون في أمسِّ الحاجة إليها؟ يتساءل جعفر عبد الكريم من الحدود اليونانية التركية.
KHARTOUM, SUDAN - APRIL 13: A screen grab captured from a video shows Lieutenant General Abdel Fattah Burhan declares that the curfew is lifted in Khartoum, Sudan on April 13, 2019. AA / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

السودان: المجلس العسكري "يوافق على أغلب مطالب" المحتجين 24.04.2019

تتسارع التطورات في السودان بشكل دراماتيكي، إذ استقال ثلاثة أعضاء من المجلس العسكري الانتقالي كانوا عرضة لانتقادات المحتجين. ليس هذا فحسب بل أعلن المجلس أنه وافق على أغلب مطالب قادة الاحتجاجات.
جعفر، شو في؟ وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا!

جعفر، شو في؟ وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا! 20.03.2019

يبدو الوضع هادئاً بشكل مثير للدهشة بين الساسة ووسائل الإعلام في ألمانيا بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا. هل ضحايا هذا الحادث غير مهمين بالنسبة لنا وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا؟ يتساءل جعفر عبد الكريم.

22.09.2018 +++ Die arabischsprachige DW-Talkshow Shababtalk hat in dieser Woche eine Kontroverse im Sudan ausgelöst. Zum Thema Was wollen sudanesische Frauen? hielt die 28-jährige Weam Shawky dort eine leidenschaftliche Rede, in der sie die Unterdrückung von Frauen verurteilte. Sie kritisierte die gesellschaftlichen Normen in Nordafrika, insbesondere die weit verbreitete Schikanierung von Frauen. Wenn ich auf die Straße gehe und ein Mann mich wie ein Objekt behandelt und nicht wie ein menschliches Wesen, dann ist die Person verwerflich, die ihm das Recht gibt mich zu belästigen - und nicht die Kleidung, die ich trage, sagte Shawky. quelle: https://tinyurl.com/yak7odv2

حلقة "شباب توك" من السودان تتحول لقضية رأي عام 24.09.2018

مطالبة شابة سودانية خلال حلقة برنامج "شباب توك" من الخرطوم، التي تناولت وضع المرأة السودانية، بالمساواة بين المرأة والرجل، أثارت جدلاً كبيراً. فكيف كانت ردود الفعل على مستوى قادة الرأي والإعلام؟ وإلى أين تسير الأمور؟

"غرباء أم أصدقاء؟" سؤال جعفر للألمان والعرب 26.08.2018

أطلق الصحفي ومقدم البرامج في دويتشه فيله جعفر عبد الكريم كتابه بعنوان "غرباء أم أصدقاء؟" حول تجربة المهاجرين في ألمانيا إنطلاقاً من تجربته، فكيف يرى جعفر الجالية العربية اليوم في ألمانيا؟

Interview zu dem Buch Fremde oder Freunde? von Jaafar Abdul-Karim

حوار مع جعفر عبد الكريم حول كتابه "غرباء أم أصدقاء؟" 21.08.2018

شرح خلفيات الإشكاليات السائدة في العالم العربي للألمان ليس بالمهمة السهلة، لكن الصحفي الحاصل على عدة جوائز جعفر عبد الكريم خاض غمار هذه المهمة في كتاب له. DW التقته وتحدثت معه عن كتابه وأشياء أخرى.

حوار DW مع والدة المشتبه به في قتل الفتاة الألمانية سوزانا 09.06.2018

أجرى جعفر عبد الكريم حوارا مع والدة علي ب المشتبه به في قضية اغتصاب وقتل الفتاة الألمانية سوزانا.

DW Sendung Shababtalk. Copyright: DW

شباب توك يقدم المناظرة الانتخابية الأولى من نوعها في لبنان 05.04.2018

قدم جعفر عبد الكريم عبر برنامج شباب توك مناظرة فريدة من نوعها في لبنان بين ستة من المرشحين في الانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من آيار/ مايو 2018. وتناول المرشحون في المناظرة قضايا عديدة تهم المواطن اللبناني.

Shababtalk 06.03.2018

ألمانيا: تفاصيل جديدة عن مقتل لاجئة سورية كما يرويها زوجها الحالي! 04.03.2018

من موقع حادثة مقتل لاجئة سورية، يكشف زوجها الحالي وشهود عيان تفاصيل جديدة عن الحادثة التي خلفت صدمة كبيرة في ألمانيا. مقدم برنامج شباب توك جعفر عبد الكريم زار موقع الجريمة واستطلع آراء الزوج والأصدقاء والجيران.
Studio-Selfie, 21.2.2018 Jaafar Abdul-Karim, Ahmad Magdey

أحمد مجدي لشباب توك: أريد أن أصبح ملهما! 21.02.2018

في حوار "من القلب إلى القلب"، الممثل المصري أحمد مجدي يكشف لبرنامج شباب توك مع جعفر عبد الكريم عن تجارب مريرة مرّ بها، وعن نجاحاته وصداقاته وعن ثورة 25 يناير.

es geht um die Sendung shababtalk.

باعت خاتم زواجها لشراء سترة نجاة لزوجها! 14.02.2018

كثيرة هي قصص الحب المثيرة كتلك التي جمعت السوري صلاح وحبيبته يارا. رحلة الحب هذه انطلقت عبر الفيسبوك واجتازت البحار وصولا إلى برنامج شباب توك من برلين مع جعفر عبد الكريم.

01.2012 DW Shababtalk arab Videopodcasting

برنامج شباب توك -DW عربية: مطلوب محرر/ة للوسائط المتعددة Multimedia 09.02.2018

نبحث لبرنامج شباب توك الذي تقدمه دويتشه فيله عربية DW ARABIA عن محرر/ة للوسائط المتعددة Multimedia، للعمل بعقد عمل حر مع البرنامج في برلين.

Shababtalk am 06.02.2018 im Studio in Berlin

سياسي ألماني يميني شعبوي يعتنق الإسلام: لقد تكلمت مع الله! 06.02.2018

"تكلمت مع الله في الليل"، هكذا وببساطة يروي عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قصة اعتناقه الإسلام في برنامج شباب توك مع جعفر عبد الكريم. بيد أن هذه البساطة لا تخلو من غموض يُثير أسئلة كثيرة.
Protesters chant anti-Iraqi government slogans as they carry a large national flag during a protest against corruption and the lack of government services in Tahrir Square in central Baghdad, Iraq, Friday, July 31, 2015. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق اليوم: ديمقراطية العراق التي لا يريدها العرب والجوار 15.12.2017

اختبرت ديمقراطية العراق عبر وسائل الإعلام توّجتها زيارة كادر شباب توك مع جعفر عبد الكريم ومواجهتهم لنواب البرلمان بصراحة على الهواء. لكن جوار العراق التركي والإيراني والعربي يرفض أن يتعامل معها كحقيقة. حوار إذاعي.
06.08.2017 DW Moderator Jaafar Abdul Karim und Prinzessin von Jordanien Reem Ali

برنامج "شباب توك" يفوز بجائزة البحر المتوسط للصحافة لمؤسسة آنا ليند 08.12.2017

فاز برنامج "شباب توك"، الذي يقدمه جعفر عبد الكريم، على قناة DW عربية، بجائزة البحر المتوسط للصحافة لمؤسسة آنا ليند في فئة الإذاعة والتلفزيون. وتم توزيع الجوائز في احتفالية عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة بروكسل.

مزيد من المقالات