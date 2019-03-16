 جعفر، شو في؟ وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا! | سياسة واقتصاد | DW | 20.03.2019

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سياسة واقتصاد

جعفر، شو في؟ وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا!

يبدو الوضع هادئاً بشكل مثير للدهشة بين الساسة ووسائل الإعلام في ألمانيا بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا. هل ضحايا هذا الحادث غير مهمين بالنسبة لنا وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا؟ يتساءل جعفر عبد الكريم.

Journalist Jaafar Abdul Karim (DW/Jaafar Abdul Karim)

مساء الأحد كنت في برلين ووقفت أمام سفارة نيوزيلندا لإعداد تقرير عن جموع المتعاطفين المتجمهرين أمام السفارة كما هي الحال عادة إثر مثل هذه الحوادث الإرهابية. لم يكن هناك سوى شخصين آخرين إلى جانبي وهو ما أصابني بالصدمة، وجعلني أفكر منذ ذلك الحين في الأمر كثيراً. هناك شيء ما بداخلي يبحث عن إجابات للأسئلة التالية: لماذا تضامن الناس في ألمانيا مع ضحايا كرايس تشيرش قليل بهذا الشكل؟ لماذا لا يوجد حملات تضامن كبيرة؟ هل يعقل أن يكون وزير الداخلية هورست زيهوفر محقا حين قال إن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا؟ لم أجد حتى الآن تفسيرا آخر لقلة التضامن.

المسلمون في الدول العربية وكذلك في ألمانيا يتساءلون أيضاً: كيف سيكون الحال لو كان الضحايا من غير المسلمين والجاني المشتبه به هو المسلم، هل كانت وسائل الإعلام لتناقش الأمر بطريقة مختلفة؟ لماذا يتجنب البعض تسمية الجاني المشتبه به بالإرهابي؟ يبدو وكانه يجب أن يكون للإرهابيينً دائما دين معين. ولكن الوضع مع هذا الهجوم الإرهابي اختلف كلياً. المسلمون أنفسهم هم الضحايا وليسوا الجناة المشتبه بهم. لماذا لا يجتمع ساسة العالم في الشوارع، كما فعلوا بعد الهجمات في باريس للاحتجاج على هذه الجريمة؟

هذه الأسئلة أرسلها لي مشاهدون و نشطاء مسلمون، عندما كنت في صدد التحضير لحلقة شباب توك حول الهجوم. وسألت نفسي: هل يصبح تفكيرنا في ألمانيا كما هو الحال في العالم العربي؟ فلا يحدث تضامن وضجة كبيرة إلا إذا كان الضحايا مسلمين. عندما يكون الإرهابي مسلماً، يصبح الإسلام في دائرة الاتهام. أما الآن فالإرهابي رجل أبيض، ولا تُلقى مسؤولية فعله على أي فئة من الناس وإنما يصبح المشتبه به فردا يمثل نفسه فقط. متى يُمثل فعل فردي واحد مجموعة كاملة من الناس، متى لا يلعب ذلك دوراً؟ في حالة كرايس تشيرش، لم يطالب أحد مجموعة معينة النأي بنفسها عن الفعل. وليس على الرجل الأبيض أن يقلق من اجراءات التدقيق الأمنية في المطارات.

قلق المسلمين في ألمانيا

توصلت دراسة أمريكية إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تنقل الاخبار بشكل متكرر وبكثرة، عندما يكون الجاني مسلماً، على الرغم من أن المتطرفين اليمينيين في الولايات المتحدة الأمريكية هم الفئة الأكثر ارتكاباً للجرائم. ويتم ذكر الجناة، الذين يُعتبرون مسلمين بنسبة 449 في المائة أكثر من الجناة من غير المسلمين. هل الأمر مشابه في ألمانيا؟

Neuseelandische Botschaft Berlin (DW/W. Obeid)

حتى الآن لا توجد أية دراسة حول الوضع في ألمانيا. بعد مرور يومين على الهجوم الإرهابي لم يعد هناك عناوين حول الموضوع في بعض وسائل الإعلام الألمانية، ماعدا بعض المعلومات، التي يمكن أن تجدها في الجزء السفلي لأية صحيفة إلكترونية. أين هي البرامج الحوارية التي غالبا ما تناقش العمليات الإرهابية؟ يعيش في ألمانيا حوالي خمسة ملايين مسلم.

بعد الحادث زرت أحد المساجد يوم الجمعة الماضي لأسأل المسلمين عن الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا. وأخبرني الناس هناك بأنهم قلقين ويشعرون بعدم الأمان. تسجل الشرطة سنوياً المئات من جرائم الإسلاموفبيا. حتى أن أحد المساجد في مدينة دريسدن تعرض لهجوم تفجيري.

 في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، ووفقًا للنتائج الأولية ، تم عد 578 جريمة بسبب الإسلاموفوبيا. وكان الجناة في معظم الحالات من اليمنيين المتطرفين .

 الإرهاب لا يعرف دين

أو لون أخبرتني امرأة ترتدي الحجاب عن مخاوفها وقالت: "أخشى أن يحدث شيء من هذا القبيل في ألمانيا!". هذا التخوف، لا يقتصر عليها وحدها اليوم.

يجب ألا ننسى ما حدث في عام 2009 في قاعة محكمة في مدينة دريسدن، عندما تعرضت المصرية المسلمة، مروة الشربيني وقُتلت على يد متشدد يميني. المسجد، الذي قمت بزيارته، من المساجد التي تخضع لمراقبة هيئة حماية الدستور. وهنا يجد المرء نفسه في دائرة مفرغة. هناك من يردد بشكل متكرر أن المسلمين هم المخطئون، لأن دينهم يمثل الخطر والقمع ويتعارض مع قيم الديمقراطية. أنا أول من يقول أنه يجب على أي شخص أن يكون له حق انتقاد الإسلام، ولكن هؤلاء الضحايا المسلمين يستحقون تعاطفنا أيضاً. يجب أن نميز هنا. قُتل أناس في كرايس تشيرش أثناء تأديتهم للصلاة. كانوا بريئين. حرية الدين وحرية العبادة، حق إنساني يجب احترامه و حمايته. وهذا موجود في كل دستور غربي. على المرء أن يميز بين نقد الإسلام وكراهية الإسلام. بالنسبة لهؤلاء الضحايا المسلمين، هم لا يمثلون الإسلام المتطرف – تماماً كما لا يمثل الأوروبيون الأيديولوجية اليمينية المتطرفة للجاني المشتبه به. ما زلت أبحث عن توضيحات: هل ذلك لأن نيوزيلندا بعيدة عنا ولهذا لم نتعاطف مع الضحايا؟ هل سيكون الأمر مختلفًا لو حدث في ألمانيا أو أوروبا لأننا نشعر أننا ألمان وأوروبيون؟ لكن الناس أناس في كل مكان - بغض النظر عن الدين أو لون البشرة أو العرق! نعم، نخشى أن يرتكب المسلمون المتطرفون يوماً ما عملاً إرهابياً. لكن هنا نريد ويجب أن نًظهر تضامننا أيضاَ مع الضحايا. الإرهاب لا دين له.

 

جعفر عبد الكريم، 37 عاماً، رئيس تحرير ومدير البرنامج الشبابي "شباب توك" على DW عربية. ويصل البرنامج من خلال موضوعاته الاجتماعية النقدية إلى الملايين المشاهدين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج. ولد جعفر عبد الكريم في ليبيريا، والداه من لبنان. نشأ هناك وفي سويسرا ودرس في كل من دريسدن وليون ولندن وبرلين، حيث يعيش اليوم.

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


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