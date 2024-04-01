جعفر توك - "الذكاء الاصطناعي: نعمة أم نقمة؟"

مع التطور المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، تتنوع الآراء بين مشجع لتطوير هذه التكنولوجيا وبين متخوّف منها يعتبرها تهديدا للبشرية!

الأصوات المؤيدة ترى في الذكاء الاصطناعي وسيلة لتطوير وتسهيل لحياة الإنسان. لكن الأصوات الرافضة تخشى من فقدان البعض لوظائفه بسبب الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقاته بشكل خاطئ مثل تزييف الصور ومقاطع الفيديو! ما هي حدود تطوير الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن حماية البشر من مخاطره؟ وما مدى إسهامه في تطوير حياة البشر؟ ضيوف الحلقة: سالي حمّود، أستاذة الذكاء الاصطناعي في الإعلام - لبنان محمد علي، أستاذ قانون - اليمن محمد القريتي، مستشار أعمال - الأردن يوسف نادر، طالب دكتوراه مصري في مجال الذكاء الاصطناعي - ألمانيا باسل جلال الدين، مؤسس شركة ذكاء اصطناعي - لبنان