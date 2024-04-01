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جعفر توك - "الذكاء الاصطناعي: نعمة أم نقمة؟"

٢ أبريل ٢٠٢٤

مع التطور المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي، تتنوع الآراء بين مشجع لتطوير هذه التكنولوجيا وبين متخوّف منها يعتبرها تهديدا للبشرية!

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الأصوات المؤيدة ترى في الذكاء الاصطناعي وسيلة لتطوير وتسهيل لحياة الإنسان. لكن الأصوات الرافضة تخشى من فقدان البعض لوظائفه بسبب الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقاته بشكل خاطئ مثل تزييف الصور ومقاطع الفيديو! ما هي حدود تطوير الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن حماية البشر من مخاطره؟ وما مدى إسهامه في تطوير حياة البشر؟ ضيوف الحلقة: سالي حمّود، أستاذة الذكاء الاصطناعي في الإعلام - لبنان محمد علي، أستاذ قانون - اليمن محمد القريتي، مستشار أعمال - الأردن يوسف نادر، طالب دكتوراه مصري في مجال الذكاء الاصطناعي - ألمانيا باسل جلال الدين، مؤسس شركة ذكاء اصطناعي - لبنان

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عن هذا البرنامج

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جعفر توك — الاختلاف بداية الحوار

جعفر توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه قناة DWعربية من برلين. البرنامج يزور مختلف الدول العربية ليتعرف على قصص الناس عن كثب. البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، منصة كل من يشعر أنه مختلف أو مرفوض داخل المجتمع. البرنامج يكسر التابوهات في نقاش لضيوف بتوجهات مختلفة ضمن فقرات متنوعة بشكل إعلامي حديث. صفحاتنا على فايسبوك وإنستغرام وواتساب وتويتر مفتوحة لمتابعينا للتعليق والنقد وتقديم الأفكار

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