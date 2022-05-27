 جزر تشاغوس - الجنة المفقودة | تقارير جديدة | DW | 27.05.2022

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تقارير جديدة

جزر تشاغوس - الجنة المفقودة

قبل 50 عاماً طردت السلطات البريطانية جميع سكان جزر تشاغوس في المحيط الهندي من منازلهم. والآن يريد التشاغوسيون المنفيون استعادة جزرهم.

Stills aus der Doku Das verlorene Paradies

Stills aus der Doku Das verlorene Paradies


بعد انفصال أرخبيل موريشيوس قبل فترة وجيزة من حصول موريشيوس على استقلالها، أجّرت بريطانيا العظمى أكبر جزيرة للولايات المتحدة في عام 1966 فأسست عليها قاعدة بحرية أمريكية. رحّلت السلطات البريطانية حوالي 1500 شخص قسراً بين عامي 1967 و 1973، وقامت بريطانيا بتمديد عقد الإيجار حتى عام 2036.
 

Großbritannien Chagos Inseln oder British Indian Ocean Territory


أدانت محكمة العدل الدولية في عام 2019 تصرف بريطانيا باعتباره انتهاكاً لحق الشعوب في تقرير المصير. والآن قررت المحكمة الدولية لقانون البحار إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، لكن بريطانيا لا تزال ترفض الرضوخ لهذا القرار حتى الآن.

 

Stills aus der Doku Das verlorene Paradies



ومع ذلك فإن التشاغوسيين الذين يعيشون في المنفى يكافحون من أجل العودة إلى وطنهم. تقود صابرينا جان هذه المعركة وتسعى جاهدة للحفاظ على أمل العودة لجميع المعنيين.
 



مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 26 يونيو/حزيران 2022 – 03:15 UTC
الأحد 26 يونيو/حزيران 2022 – 11:15 UTC
الأحد 26 يونيو/حزيران 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022 – 15:15 UTC
الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 07:15 UTC
الخميس 30 يونيو/حزيران 2022 – 13:15 UTC
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