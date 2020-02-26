 جزر المالديف تستعين بأمل كلوني للدفاع عن الروهينغا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.02.2020

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جزر المالديف تستعين بأمل كلوني للدفاع عن الروهينغا

في سعيها لرفع الحيف عن مسلمي الروهينغا في بورما، ارتأت جزر المالديف الاستعانة بخدمات أمل كلوني، المحامية الناشطة في المجال الحقوقي، زوجة الممثل جورج كلوني، لتمثيلها في محكمة العدل الدولية.

المحامية أمل كلوني

المحامية أمل كلوني

استعانت جزر المالديف بالمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني لتمثيلها في محكمة العدل الدولية، في السعي لتحقيق العدالة لمسلمي الروهينغا المضطهدين في بورما. وأعلنت حكومة جزر المالديف الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2020) أنها ستنضم رسميا إلى دولة غامبيا ذات الأغلبية المسلمة في مواجهة حملة بورما العسكرية التي بدأت العام 2017 وأدت إلى فرار حوالي 740 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة.

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وكانت غامبيا قد لجأت إلى المحكمة وهي الأداة القضائية العليا في الأمم المتحدة وفي قرار اتخذ بالإجماع الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية بورما ذات الأغلبية البوذية بتنفيذ تدابير عاجلة لمنع "الإبادة" الجماعية في حق الروهينغا، بانتظار النظر في القضية الذي قد يستغرق سنوات طويلة.

وقد مثلت كلوني رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد واستحصلت على قرار من الأمم المتحدة ينص على أن عقوبة السجن التي صدرت في حقه عام 2015 لمدة 13 عاما كانت غير قانونية. وقالت الحكومة في المالديف إنها ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير مؤقتة لضمان حقوق الضحايا في بورما ومنع إتلاف الأدلة في القضية المطروحة أمامها راهنا.

وقالت أمل كلوني "لقد تأخرت المساءلة في موضوع الإبادة الجماعية في بورما، وأتطلع إلى العمل على هذه القضية لتحقيق الإنصاف للناجين من الروهينغا". ويعتقد أن الآلاف قتلوا خلال الحملة على هذه الأقلية في بورما كما نشرت تقارير عن حالات اغتصاب وإشعال النار من جانب الميليشيات العسكرية البوذية المحلية في البلاد.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)

 

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