 جزر الكناري... مهاجرون بلا أمل في عزّ جائحة كورونا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 26.12.2020

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ثقافة ومجتمع

جزر الكناري... مهاجرون بلا أمل في عزّ جائحة كورونا

جائحة كورونا عمقت أزمات المهاجرين في جزر الكناري التي يعتمد اقتصادها على السياحة بشكل جوهري. صداقة من رحم اللجوء جمعت بين رجلين مغربين: شاب وآخر ستيني.

Spanien Kanarische Inseln Geflüchtete Migration

أشرف ومصطفى في جزر الكناري

أشرف مغرم بالرياضة ويشجع الرجاء المغربي، أحد فريقي عاصمة المغرب الاقتصادية الدار البيضاء. الفريق الآخر هو الوداد وعادة ما يكون اللقاء بين الفريقين مناسبة مثيرة في المدينة الساحلية وعموم أرجاء المغرب.

قد لا يكون مستغرباً معرفة أن أشرف، ذي الـ 25 ربيعاً، يريد أن يحط رحاله في نهاية رحلته في مدينة ميلان الإيطالية، التي فيها كحال الدار البيضاء ناديان كبيران هما إنتر ميلان وإسي ميلان. إلى جانب الرياضة لأشرف أسباب أخرى للتوجه إلى ميلان، إذ يعيش بعض أفراد عائلته هناك.

مختارات

تتغير طرق الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، إذ بلغ عدد المهاجرين إلى جزر الكناري في الأشهر القليلة الماضية ستة أضعاف العدد المعتاد مقارنة بالعام السابق. أزمة كورونا هي سبب واحد فقط من بين أسباب أخرى أدت لذلك.

في أكبر مأساة غرق تسجل عام 2020، لقي 140 شخصا مصرعهم سواحل السنغال وفق ما أكدته المنظمة الدولية للهجرة، التي دعت إلى تفكيك شبكات الاتجار بالشباب الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر الهجرة السرية.

مع كل قارب مهاجرين ينطلق من دول ساحل غرب أفريقيا أو المغرب باتجاه أرخبيل الكناري الإسباني، يعيش أهالي هؤلاء المهاجرين أياما عصيبة، وهم ينتظرون خبرا يفيد بأنهم على قيد الحياة. فقد قضى هناك نحو 400 مهاجر منذ بداية العام.

محاولات متكررة للوصول إلى أوروبا

أصبح أشرف ومصطفى صديقين. رحلة مصطفى في محاولة الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بدأت منذ سنوات بعيدة: "المرة الأولى التي وصلت إسبانيا كانت عام 1990 على قارب صغير طوله ثلاثة أمتار"، يقول الرجل الستيني.

لغة مصطفى خليط غريب عجيب من العربية والفرنسية والإسبانية. يقول وهو ينفث دخان سيجارته: "انطلقنا من طنجة إلى طريفة في إسبانيا ومن هناك إلى لاهاي، بيد أن الشرطة الهولندية أرجعتني للمغرب".

بعد تلك المحاولة الفاشلة، جرب مصطفى حظه مرة أخرى في عام 2006، ولكن "هذه المرة بالطائرة وبفيزا"، يؤكد مصطفى.

جزر الكناري في أزمة

يعمل مصطفى في مطعم، ولكن منذ جائحة كورونا أغلق المطعم نظراً لغياب السياح. يتلقى مصطفى إعانات البطالة من الحكومة الإسبانية والتي تشكل ما يقارب 70 من راتبه.

جائحة كورونا وانقطاعه عن العمل وفرت لمصطفى الكثير من أوقات الفراغ. ومن هنا تعرف على أشرف الذي ساعده في أحد محلات بيع الملابس باعتبار أن الشاب لا يتحدث الإسبانية.

ثمن مرتفع لمغامرة خطيرة

ينحدر أشرف من مدينة بني ملال في وسط المغرب والتي يعيش فيها حوالي 200 ألف نسمة. وصل جزر الكناري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وهو واحد من بين 8000 مهاجر وصل الجزر منذ ذلك التاريخ.

يعرض علينا أشرف مقاطع فيديو للرحلة. حوالي عشرة أشخاص يجلسون في قارب صغير وسط المحيط الأطلسي الذي بدا أنه كان هادئاً. الكثير منهم يحدقون في هواتفهم المحمولة أو يصورون الرحلة بها. تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر كلفت أشرف 1500 دولاراً لمهربي البشر.

Illegale Migranten Kanarische Inseln

مهاجرون غير شرعيين في جزر الكناري.

عالقون في الجزر

يروي أشرف لنا المزيد ويقول إنه غادر من مدينة الداخلة في منطقة الصحراء الغربية: "استغرقت الرحلة يومين ونصف". يرد عليه مصطفى: "إنها مغامرة خطيرة. كان عليك البقاء في المغرب"، يعلق الرجل الستيني عندما شاهد فيديو الرحلة. "علاوة على خطورة الرحلة أصبح الوضع من الناحية الاقتصادية صعباً على الشباب في ظل جائحة كورونا". ويتابع مصطفى: "إنهم بلا جوزات سفر ولا وثائق شخصية. لا بد من حل ما: إما بإرجاعهم للمغرب أو نقلهم لبلدان أخرى".

في عز جائحة كورونا لا أمل في أي ضوء في نهاية النفق. حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي يشكل المغاربة النسبة الأكبر من الواصلين إلى جزر الكناري، إذ بلغوا أكثر من الثلث منذ بداية العام.

مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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