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موسيقى

جزر الرأس الأخضر - موسيقى وأغاني الأشواق

١٠ مايو ٢٠٢٤

يتميز أرخبيل الرأس الأخضر الإفريقي بموسيقى وأغانٍ خاصة به، هي "مورنا"، التي تصدح خلال مهرجان الكرنفال في كل أرجاء الجزر الواقعة وسط المحيط الأطلسي قبالة الساحل السنغالي.

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تتمتع كل جزيرة في الرأس الأخضر بسحر خاص وطبيعة خلاّبة يميزانها، بداية من البراكين المثيرة، مروراً بالحدائق الخضراء في ساو أنتاو، ووصولاً إلى شواطئ ساو فيسنتي الرملية المُمتدة على مرمى البصر. يرافق الفيلم الوثائقي أشخاصا يعيشون على جزر الرأس الأخضر، ويعرض حياتهم اليومية ويتيح لهم فرصة التحدث عن أحلامهم. مثل المغنية الشابة كلاوديا، وعازف الطبول نونو أو كاتارينا ملكة الكرنفال. جميعهم يحبون موسيقى "مورنا" الخاصة بالرأس الأخضر، التي اشتهرت عالميا بواسطة سيزاريا إيفورا. إنها نوع من "البلوز" الحزينة التي تلامس الروح وتحكي عن المعاناة في الحب وعن الشوق وتحديات الحياة. إيفورا هي قدوة عظيمة للمغنية الشابة كلاوديا، التي تدرس الحقوق ولكنها تحلم بتحقيق النجاح على المسارح الكبيرة. الموسيقى هي شغفها، وهي تستثمر كل دقيقة متاحة لديها في العزف على الغيتار أو الغناء. الموسيقى هي أيضًا على رأس جدول أعمال عازف الطبول نونو الذي يقود فرقة الطبول في الكرنفال الذي يُعتبر أهم حدث في التقويم السنوي للرأس الأخضر. فالناس يتطلعون إلى هذا المهرجان منذ أشهر، وكل من تتاح له الإمكانية يشارك في التحضيرات. طبيبة الأسنان كاتارينا أيضًا تشارك بشكل بارز هذه المرة: ستظهر كملكة وكلّفت بتصميم زي متقن لهذا الغرض. فهل سينجحون في ذلك؟

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