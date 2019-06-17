 جريمة اغتيال لوبكه ـ ″ذئب منفرد″ أم شبكة يمينية متطرفة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 18.06.2019

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سياسة واقتصاد

جريمة اغتيال لوبكه ـ "ذئب منفرد" أم شبكة يمينية متطرفة؟

يبدو أن المشتبه به في مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، من الضالعين في جرائم على خلفية التطرف اليميني ومعادة اللاجئين، حسب ما كشفت السلطات الجنائية. فهل هو "ذئب منفرد"؟ أم جزء من شبكة يمينية متطرفة تنفذ جرائم مخطط لها؟

Deutschland Trauerfeier für Walter Lübcke (Reuters/S. Pfoertner)

أكدت السلطات المعنية الشكوك التي كانت تحوم حول المشتبه به في مقتل حاكم مقاطعة كاسل، السياسي المحافظ فالتر لوبكه. أي ضلوعه في نشاطات إجرامية على خلفية يمينية متطرفة في الماضي. ففي المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي ـ حماية الدستورـ توماس هالدفانغ ورئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هولغر مونش، أكد الأخير أن المشتبه به في قتل لوبكه كان لافتا للأنظار فعلا من خلال ارتكاب عدد كبير من الجرائم في الماضي.

مختارات

هز مقتل فالتر لوبكه، المسؤول المحلي في مدينة كاسل بولاية هيسن الوسط السياسي الألماني. ورغم أن التحقيقات لم تسفر بعد عن معرفة دوافع الجريمة، اكتفت الشرطة بالقول إنها تحتجز شخصا بشكل مؤقت على خلفية إطلاق النار على لوبكه. (08.06.2019)

رجح الادعاء الاتحادي وجود "خلفية يمينية متطرفة" وراء مقتل المسؤول المحلي فالتر لوبكه، المعروف بمواقفه المؤيدة لاستقبال اللاجئين. الادعاء العام تولى التحقيق في القضية بعد توقيف مشتبه به معروف بميوله اليمينية المتطرفة. (17.06.2019)

وقال رئيس الهيئة هولغر مونش في المؤتمر الصحفي بالعاصمة الألمانية برلين إن المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل لوبكه لديه "سجل إجرامي طويل"، لافتا إلى أنه لم يقل أي شيء حتى الآن عن الاتهامات الحالية المنسوبة إليه.

وردا على سؤال عن نوعية الاتصالات التي لدى المشتبه به مع التيار اليميني وربما مع تيار مسلح، قال توماس هالدفانغ رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا): "هناك حاليا مهمة ملحة لدينا، وهي توضيح جهات الاتصال الخاصة بالمشتبه به المدعو شتيفان إي. المعروفة بالنسبة لنا". وأضاف هالدفانغ أن هناك علاقات للمشتبه به مع التيار اليميني المتطرف تعود للماضي، موضحا أنه سوف يتم حاليا استيضاح إذا ما كان لا يزال هناك اتصالات من هذه النوعية اليوم أيضا أم لا.

وحسب معلومات دوائر أمنية في 1993 قام المشتبه به وفي سن عشرين عاما بالهجوم على نزل للاجئين بقنبلة. وكانت القنبلة مخبئة في سيارة تم إحراقها وأُطفئت من طرف سكان الملجأ في الوقت المناسب. وحُكم على شتفان إ. حينها بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ. وقد ارتكب في السابق جرائم عديدة، منها ما تسببت بجروح جسدية وإشعال نار بخلفية معادية للأجانب وخروقات ضد قانون حيازة الأسلحة. وفي قضية مقتل لوبكه، فإن المشتبه به البالغ من العمر اليوم 45 عاما انكشف أمره بسبب آثار الحمض النووي. والان توجد عدة قضايا بحاجة إلى الكشف عن ملابساتها مثلا عما إذا كانت شبكة يمينية متطرفة تقف وراء الجريمة. لكن النيابة العامة اشارت إلى عدم وجود مؤشرات على ذلك حاليا.

تحقيقات بسبب أهمية خاصة

مدى الجدية التي تتعامل بها العدالة في هذه القضية يتضح من خلال أن مؤسسة التحقيقات العليا تولت التحقيقات، أي النيابة الاتحادة العامة، لأن النائب العام يلاحق في العادة جنح التنظيمات الإرهابية. وبإمكانه تولي التحقيقات ضد الجاني عندما تكون القضية بسبب حجم خرق القانون وتأثيرها ذات "أهمية خاصة".

Walter Lübcke Regierungspräsident von Kassel (picture-alliance/dpa/U. Zucchi)

فالتر لوبكه، حاكم مقاطعة كاسل المقتول

الباحث في شؤون اليمين المتطرف في مؤسسة هانس بوكلر، هندريك بولس يفترض أن تكون للمشتبه به صلات مع المنظمة النازية "كومبات 18" الناشطة في ولاية هسن. وتم تأسيس "كومبات 18" كذراع مسلحة للشبكة النازية "الدم والشرف" التي تروج للنضال المسلح. "مثلا في مجلات تنشر كيفية صنع القنابل ومشاريع واستراتيجيات النضال المسلح الإرهابي اليميني"، كما قال هندريك بولس في حديث مع دويتشه فيله. ورقم 18 يرمز إلى الحرف الأول والثامن للأبجدية اللاتينية وبالتالي إلى حروف أدولف هتلر، ويعني الاسم فرقة كوماندو أدولف هتلر.

تشابه مع سلسلة الاغتيالات من تنفيذ خلية الحركة السرية النازية

وفي حال وجود خلفية يمينية متطرفة في قضية مقتل لوبكه، فوجب إذن تقييم خطر الإرهاب اليميني من جديد في ألمانيا. فالتشابهات مع سلسلة الاغتيالات التي قامت بها خلية  السرية النازية واضحة، كما يقول ماتياس كينت في حديثه مع دويتشه فيله. فمدير معهد الديمقراطية والمجتمع المدني في مدينة يينا يشير إلى بعد سياسي ممكن في رصاصة الرأس على لوبكه وانعدام مكتوب من طرف من ارتكبها. فالخلية السرية النازية اغتالت بين 2000 و 2007 تسعة مهاجرين وشرطية ألمانية ونفذت 43 محاولة اغتيال وثلاثة اعتداءات بمتفجرات وأعمال سرقة متعددة، وبالتالي فإن اغتيال سياسيين لأسباب سياسية يشكل "بعدا جديدا"، كما يؤكد كينت. ولم يحصل هذا منذ 1945 في الإرهاب اليميني الألماني. ويتحدث كينت عن محاولات الاغتيال مثل ما حصل بحق رئيسة بلدية كولونيا. "لكن اغتيالات سياسيين من طرف راديكاليين يمينيين سيشكل منعطفا، يقول مدير المعهد. وتم العثور قبل نحو أسبوعين على حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، مقتولا برصاصة بالرأس في بيته.

الكراهية بسبب الالتزام من أجل لاجئين

وفي البداية كانت الأوساط الأمنية تفترض أن الجاني يوجد في الوسط الشخصي للسياسي لوبكه من الحزب الديمقراطي المسيحي. لكن المحققين عثروا على دوافع سياسية ممكنة. فلوبكه البالغ من العمر 65 عاما تحول بظهوره أمام الرأي العام لصالح سياسة اللجوء الألمانية وحقوق اللاجئين إلى عدو لليمينيين المتطرفين. وكحاكم مقاطعة كان مسؤولا عن إيواء طالبي اللجوء في الجزء الشمالي من ولاية هسن. والمحرضون المعادون للأجانب هللوا لمقتله في الإنترنت، ما أثار استياء على مستوى ألمانيا. ويمكن القول بأن الاستعداد لممارسة العنف بسبب الجدل الحامي حول الهجرة قد زاد، كما يقول الباحث في قضايا اليمين المتطرف، هندريك بولس.

Deutschland Ermittlungen im Fall Lübcke (Reuters/R. Orlowski)

الشرطة تبحث عن آثار في محيط بيت لوبكه

تحول في موقف الألمان؟

ورسائل الكراهية اليمينية المتطرفة يجب أخذها على محمل الجد، يقول ماتياس كينت:" هناك دراسات تكشف أن لغة الكراهية في الانترنت تساهم في إثارة العنف الحقيقي". كما أن هذه الإهانات تمثل إشكالية عامة بالنسبة إلى الثقافة الديمقراطية، لأنها تساهم "في تخويف الناس وكما هو في حالة لوبكه تم نشر عناوين خاصة في الانترنت". وحالة مقتل لوبكه تثير منذ مدة أصداء إعلامية تتجاوز الحدود الألمانية.

أخذ الميولات اليمينية على محمل الجد

والنيابة العامة على وعي بالاهتمام الدولي الذي يلقاه هذا الاغتيال، لأنه بعد الفشل في التحقيقات المرتبطة بالخلية السرية النازية، واجهت العدالة اتهام أنها عمياء في العين اليمنى. والنيابة العامة استنتجت العبر بسرعة وتولت القضية. فالدولة وجب عليها أخذ تركيبة وميول العنف اليميني والإرهاب اليميني على محمل الجد.

رافف بوزن/ م.أ.م

  • USA JFK Dokumente - John F. Kennedy (REUTERS)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    أسطورة "جي إف كي"

    في سن السادسة والأربعين، تحول الرئيس جون كينيدي، الذي كان واحدا من أكثر الرؤساء شعبية في الولايات المتحدة، إلى أسطورة، وذلك بعد اغتياله. وقتل كينيدي بالرصاص في زيارة انتخابية إلى دالاس، تكساس في الـ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1963، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على توليه منصبه.

  • USA JFK Dokumente - Kennedy in Dallas (Reuters/Walt Cisco/Dallas Morning News)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    أمام عيون العالم

    أصيب الرئيس الـ 35 للولايات المتحدة بعدة طلقات رصاص، بينما كان جالساً في سيارته الليموزين المكشوفة، وكانت بجواره زوجته جاكي. وتوفي الرئيس كينيدي في المستشفى، بعد مرور وقت قصير على الإصابة. من أطلق النار عليه؟ ولماذا فعل ذلك؟ لا تزال هذه الأسئلة تشغل الكثيرين حتى يومنا هذا. العديد من المواطنين الأمريكيين لم يعبروا عن إقتناعهم بالرواية الرسمية حول ملابسات غتيال كينيدي.

  • USA JFK Dokumente - Lee Harvey Oswald (picture-alliance/AP Photo)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    الرواية الرسمية لحادثة الإغتيال

    وتفيد هذه الرواية بأن المدعو لي هارفي أوزوالد هو من أطلق الرصاص على الرئيس – وذلك من تلقاء نفسه، وبدون أي تكليف من أحد. وجاءت هذه الرواية بناء على ما أظهرته التحقيقات الرسمية. غير أن لجنة تحقيق أخرى تابعة لمجلس النواب توصلت فيما بعد إلى استنتاج مفاده أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الجناة، وليس فقط شخصا واحدا.

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (picture-alliance/dpa)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    المنتقمون للرئيس

    وقد اعتقل أوزوالد بعد ساعات من اغتيال كينيدي. وخلال مؤتمر صحافي في المرآب التابع لمقر الشرطة، لقى أوزوالد نفس مصير كينيدي، وذلك بعد أن قام مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي بإطلاق النار عليه أمام عدسات الكاميرات وهو يردد عبارة " لقد قتلت رئيسي، أيها الجرذ".

  • USA JFK Dokumente - Kennedys Leichnam wird ins Weißes Haus gebracht (Reuters/JFK Library/The White House/Robert Knudsen)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    المافيا وكاسترو في قفص الاتهام

    اغتيال الرئيس كينيدي أظهر العديد من أصحاب نظرية المؤامرة. ففي البداية تم إتهام لمافيا، ثم بعد ذلك تم إتهام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) . حتى فيدل كاسترو تم اتهامه والشك بضلوعه باغتيال الرئيس. حادثة الاغتيال خلَفت "أسطورة جي إف كي" نسبة للرئيس كينيدي، وتحولت الحادثة إلى مادة خصبة للعديد من الكتب، والأفلام الوثائقية والروائية.

  • USA JFK Dokumente - Vice President Lyndon Baines Johnson (Reuters/JFK Library/Cecil Stoughton/The White House)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    السلطة كدافع للاغتيال؟

    كما وقع أيضا خليفة كينيدي الرئيس ليندون بي جونسون تحت الشبهة بتورطه في التخطيط لعملية الاغتيال. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة غالوب عام 2003، اعتبر 18 في المائة من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن هذه النظرية ممكنة. وبقي جونسون رئيسا للولايات المتحدة ما بين الفترة من عام 1963 وحتى عام 1969.

  • USA JFK Dokumente - Oliver Stone signiert Plakat von John F. Kennedy (Imago/UPI Photo)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    فيلم" جي إف كي"

    الفيلم الأكثر شهرة لعام 1991 كان فيلم "جي إف كي" من إخراج أوليفر ستون. ويوضح الفيلم محاولة المدعي العام فك ملابسات اغتيال الرئيس جون كينيدي. وكان هذا الفيلم أساس العديد من نظريات المؤامرة. إذ أنه وبعد عرضه في دور السينما تم الكشف عن جزء كبير من ملفات الاغتيال.

  • USA JFK Dokumente - Kennedy in Dallas (Reuters/JFK Library/The White House/Cecil Stoughto)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    بعد مرور ربع قرن

    غير أن جزءً صغيراً من الملفات الخاصة بحادثة الاغتيال بقيت طي الكتمان. وأصدرت السلطة التشريعية حظراً بحقها دام 25 عاماً، وذلك منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1992. وينتهي هذا الحظرفي أكتوبر من العام الحالي، لذلك يتم الكشف عن هذه الملفات حالياً. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي بيده قرار تمديد المنع موافقته على كشف هذه الملفات.

  • USA JFK Dokumente - Ermordung Kennedys in Dallas (picture alliance/AP Photo/J. Newman)

    هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

    الكشف عن معطيات جديدة

    إلا أن القلة فقط تعتقد أن كشف هذه الملابسات ستؤدي إلى الإناطة عن غموض حادثة اغتيال كينيدي، وعما إذا كانت دوافع المشتبه به لي هارفي أوزوالد حقيقية أم أنه غرر به من قبل أشخاص آخرين، وهو ما حاولت المخابرات الامريكية كشفه طوال هذه السنوات. هيلينا فايزه/ إيمان ملوك


 

مختارات

هل يكشف فتح ملف اغتيال كينيدي لغز مقتله؟

بعد مرور 25 عاماً على الحظر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فتح ملفات سرية عن حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي. هل تضع هذه الخطوة المتأخرة النهاية للعديد من نظريات المؤامرة حول لغز"إغتيال كينيدي"؟ (27.10.2017)  

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