جرذ يؤخر إقلاع طائرة هندية 12 ساعة!

بعد رصد جرذ يتجول في الطائرة بين الركاب، أقلعت رحلة داخلية في الهند بعد تأخرها لوقت طويل. وذلك بحسب ما ذكرته تقارير محلية إخبارية ومسؤولون اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني/ نوفمبر) أكدت أن رحلة جوية محلية تأخرت قرابة 12 ساعة بعد رصد الجرذ.
وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" تستعد للإقلاع من مدينة حيدر أباد جنوبي الهند إلى فيشاكاباتنام التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد في وقت مبكر يوم الأحد (10 تشرين الثاني/ نوفمبر)، عندما شوهد الجرذ وهو يتجول في الطائرة ويدور حول قمرة القيادة. وبحسب ما ذكره التقرير أجبر الركاب على الانتظار في مطار حيدر أباد طوال اليوم حتى تمكن موظفو شركة الطيران من التخلص من الجرذ.
وأكد مسؤول في شركة الطيران الحادث لوكالة الأنباء الألمانية لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى وأضاف أن التحقيق ما يزال قائماً. وتابع الركاب في رحلتهم فقط بعد قيام الموظفين بعملية تبخير لتطهير الطائرة والبحث عن أي أضرار محتملة أن يكون الجرذ قد أحدثها.
والجدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها تعطيل رحل جوية بسبب جرذ، ففي عام 2017، تم تأجيل رحلة طيران من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو لشركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" بعد العثور على أحد القوارض على متن الطائرة أثناء تحركها على المدرج قبل الإقلاع.
ر.ض/ ع.ج (د ب أ)
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