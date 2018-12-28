 جرحى في انفجار استهدف حافلة سياح قرب القاهرة | أخبار | DW | 19.05.2019

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أخبار

جرحى في انفجار استهدف حافلة سياح قرب القاهرة

ذكرت مصادر طبية مصرية أن 17 شخصا على الأقل أصيبوا إثر انفجار استهدف حافلة سياحية بالقرب من المتحف المصري الكبير بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.

Ägypten Kairo Anschlag auf Israelische Touristen (picture-alliance/AA/I. Ramadan)

أرشيف

نقلت تقارير إعلامية متطابقة استندت على مصدرين أمنيين لم تمسيهما، وقوع انفجار استهدف اليوم الأحد (19 مايو/أيار 2019)، حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة مما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب كما أكدت ذلك مصادر طبية. 

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصدرين قوله إنه "ورد إخطار بوقوع انفجار عند المتحف"، بينما قال المصدر الآخر "الانفجار استهدف حافلة سياحية". ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن جنسيات السياح. في حين ذكرت وسائل إعلامية مصرية عن جميع ركاب الحافلة السياحية هم أجانب.

و.ب/ح.ز (روبترز، د ب أ) 

 

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