جرحى في إطلاق نار في صلاة عيد الفطر في الولايات المتحدة

أسفر إطلاق نار بين مجموعتين متنافستين في صلاة عيد الفطر في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. ما ملابسات الحادث ودوافع الفاعلين؟

أدى تبادل لإطلاق النار في ساحة كلارا محمد التي أقام مسجد فيلادلفيا فيها صلاة عيد الفطر إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وتم إطلاق حوالي 30 رصاصة في الصلاة التي حضرها حوالي 1000 شخص، من بينهم أطفال. وتراكض المصلون إلى الخيام القريبة في الحديقة، أو اختبأوا خلف الأشجار، أو سقطوا على الأرض لحماية الأطفال.

وقالت الشرطة إن رجلاً أصيب برصاصة في بطنه، وأصيب شاب في يده، في المدينة الواقعة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

واعتقلت الشرطة خمسة أشخاص، من بينهم شاب يبلغ من العمر 15 عاماً بعد أن أصابته في ساقه وكتفه وتم نقله إلى المستشفى. ومن بين المشتبه بهم أربعة ذكور وأنثى. كما تمت مصادرة خمس بنادق. ولم يتم بعد تحديد الدوافع المحتملة لإطلاق النار.

خ.س/س.ك (أ ف ب، أ ب، DW)