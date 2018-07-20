جرحى إثر اعتداء داخل حافلة بمدينة لوبك بشمال ألمانيا

نقلت وسائل إعلام ألمانية عن الشرطة وشهود، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح عصر الجمعة (20 تموز/ يوليو 2018) في شمال ألمانيا، بعد أن هاجم رجل بسلاح أبيض ركاب حافلة بشكل عشوائي.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الحافلة في مدينة لوبيك في شمال ألمانيا، من دون أن يوضح عددهم ولا خطورة إصاباتهم. ونقلت وسائل الإعلام أيضا أن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه، اعتقل.

وأعلنت شرطة ولاية شليزفيغ هولشتاين الشمالية، التي تقع فيها مدينة لوبيك، في تغريدة على موقع تويتر أن عناصرها ينفذون عملية كبيرة. وأضافت بأنها تحقق في الدوافع وستعلن التفاصيل في وقت لاحق. وحسب المعلومات المتوفرة فإن اثنين من الجرحى إصابتهما خطيرة فيما أن هناك أحد عشر شخصا إصاباتهم طفيفة.

أ.ح/ح.ع.ح (ا ف ب، د ب أ)