 جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.10.2020

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صحة

جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟

بعض الجراح في الروح والنفس يصعب علاجها، أو على الأقل يستغرق الأمر سنوات طويلة من أعمارنا. فما هي هذه الرضوض النفسية؟ وما أفضل الطرق للتعامل معها ومع ما تتسبب فيه من ألم، حتى نتمكن من المضي قدماً بحياتنا؟

Symbolbild Depressionen (Imago-Images/W. Zwanzger)

ما أن تستيقظ صباحاً، يراودك ألم معتاد وحزن لم تعد تذكر بالتحديد متى بدأ، وإن تجاوزته مؤقتاً يأتيك مرة أخرى وكأن أي تغيير لم يحدث بحياتك. ولكن لا تقلق، فلست وحدك من يشعر بهذا حيث يعاني الكثيرون حول العالم من ذات الأمر.

مختارات

يعاني ملايين الأشخاص في العالم من الاكتئاب لأسباب مختلفة. ويرى خبراء التغذية أن الأكل الصحي خصوصاً في وجبة الفطور من شأنه المساعدة على التخلص من الاكتئاب. فما هي المواد الغذائية اللازمة التي يجب أن تضمنها وجبة الفطور؟

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة موضوع الانتحار، وعن مسؤولية المجتمع والدولة في الحماية. مع التركيز على الأمل الحاضر دوماً بالوقاية من الانتحار.

مع متابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يصبح الشعور بالضغط النفسي أمراً متوقعاً، فكيف تبدو ردود فعل العرب؟ وهل لدينا الاستعداد النفسي الكافي للتعامل مع الضغط الناتج عن الخوف من الفيروس؟

حوادث انتحار في أكثر من بلد عربي في توقيت شبه متزامن، وما يجمعها هو أن من قرروا إنهاء حياتهم هم من فئة الشباب، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب الانتحار في الدول العربية وكيفية معالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة.


ويرى المعالج النفسي شون غروفر، بمقال منشور على موقع Psychology Today المتخصص في الطب النفسي، أن واحدة من مشاكل عالمنا اليوم هي طريقة التعامل مع هذا النوع من الألم بعدم الحديث عنه وتجاهله أو إنكاره بشكل مستمر.
ويقول غروفر أن بعض الآلام يمكنها أن تستمر، ولكنه ينبه لأن هذا لا يعني أنها "تحدد هويتنا" فهي فقط "تذكرنا بالتحديدات التي علينا مواجهتها والتعامل معها“. 
ويحدد غروفر أكثر أسباب الإصابة بجروح نفسية يصعب علاجها ويأتي بمقدمتها: وفاة شخص عزيز، الإصابة بمرض نفسي يصعب علاجه، الإدمان وما يصاحبه من اكتساب عادات سلبية كالكذب، الإصابة بمرض مزمن، التعرض للخيانة، الإصابة بعاهة جسدية، والصدمات وما تخلفه من شعور بانعدام الأمان أو عدم القدرة على الثقة بسهولة في الآخرين.
وبالرغم من شدة ما تتسبب فيه هذه الأمور من ألم، يؤكد المعالج النفسي على أن التعامل الصحيح معها يمكنه أن يعمق المشاعر الإنسانية لدى أصحاب هذا الوجع ويجعلهم أكثر قدرة على التعاطف والتواصل مع الآخرين. 
فبالرغم من تذكير الألم بمدى "هشاشة" الحياة، فهوأيضايذكربقيمتهاويمكنهأنيلهممنمروابهذهالتجارب لمعرفة قيمة اللحظة التي يعيشوها. 
وينصح غروفر بثلاثة طرق للتعامل مع ذلك النوع من الألم العميق أو شبه الدائم أولها مساعدةالأخرينممنمروابتجارب مماثلة، إذ يشعر البعض بالراحة لدى قيامهم بهذا حتى إن كان صعباً بالبداية.  ومن الضروري مشاركة الألم مع من نثق بهم من أشخاص، سواء أصدقاء مقربون أو طبيب متخصص، حيث إن الانعزال عن الغير يعد "عدوا للعلاج". وعلينا "عدم السماح بالألم السيطرة على حياتنا عبر لعب دور الضحية طوال الوقت"، فما يمكن فعله هو إدراك ما وقع لنا والاعتراف به لأنفسنا، ثم المضي قدماً بغض النظر عما نشعر به بحيث لا يوقفنا الألم عن الحياة.
أما موقع PsychCentral، فيقدم عدد من الخطوات العملية التي يمكنها أن تساعد أيضاً في التعامل مع الألم النفسي بشكل يومي، كقضاء بضعة دقائق لاسترجاع ذكرى ما مفرحة أو لحظة سعيدة والتركيز عليها لمواجهة الصور القاتمة.
كما يمكن القيام بأنشطة متعددة لتوجيه انتباهنا بعيدا عن الألم، خاصة وأن أغلب الألم النفسي ما أن يظهر "يستمر لفترات قصيرة"، وفقا لما يذكره الموقع. ويمكن عبر التركيز على ما نقوم به من نشاط ما، مثل تعلم مهارة جديدة أو ممارسة رياضة ما أو القراءة، ليس فقط التأقلم مع الألم النفسي بل وتجاوزه أيضاً مع الوقت.
د. ب./خ.س

  • Leute freuen sich am Laptop (Colourbox)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    ضحكة من القلب

    الضحك يحمي القلب من الأمراض. كما أنه من أهم طرق التغلب على المزاج السيء. حاول أن تشاهد فيلماً كوميدياً أو أن تستمع لبعض النكات من أصدقائك، فلربما يتحسن مزاجك. والضحك من القلب يقوي الجسم من خلال إفراز الأجسام المضادة التي تحارب العدوى وتمنع تصلب الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية.

  • [No title] (Imago/Karina Hessland)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الزهور الطبيعية

    من أفضل وسائل القضاء على المزاج السيء، فهي تنقل الشخص إلى الشعور بالبهجة والسعادة. املأ منزلك أو مكتبك بالزهور الطبيعية قدر المستطاع حتى إذا شعرت في أي وقت بتغيير في حالتك النفسية، انظر لتلك الزهور الرائعة.

  • Leichtathletik WM London 2017 (Reuters/D. Martinez)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    القفزفي الهواء

    مجرد 10 قفزات في الهواء الطلق كفيلة بتحسين مزاجك وإعطائك الطاقة والحيوية لاستكمال يومك، سواءاً في العمل أو المنزل.

  • Lavender oil

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    حمام الصباح

    بزيت اللافندر (الخزامى) أو عطر الليمون أو النعناع، ابدأ يومك بحمام دافئ. الزيوت العطرية تمنح الشخص إحساساً بالراحة وتزيل التوتر والعصبية.

  • Akupunktur (AP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الإبر الصينية

    ربما يفيد الوخز بالإبر الصينية في علاج المزاج السيء. فعدة جلسات يمكنها منحك إحساساً بالهدوء والراحة الذهنية، بالإضافة إلى القدرة على ترتيب الأفكار والتوازن النفسي.

  • Symbolbild - Multitasking (picture-alliance/ANP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الموسيقى

    يمكن أن تقوم بعمل قائمة ببعض الأغاني التي تحفز المزاج، مثل الأغاني سريعة الإيقاع أو تلك التي تعطيك شعوراً بالطاقة والحيوية والقدرة على مجابهة ضغوط العمل.

  • Symbolbild Tourette Syndrom (Fotolia/Ocskay Bence)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    كرة الضغط

    إذا ساء مزاجك، فعليك باستخدام هذه الكرة الصغيرة للتخلص من الضغط. عصر الكرة يجعلك تخرج كل الطاقة السلبية بداخلك فضلاً عن زيادة التركيز. س.م/ ي.أ


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