جرائم قتل النساء في ألمانيا - المرأة بحاجة لحماية أكبر

ترتفع الأصوات في ألمانيا مطالبة بقانون يحمي النساء من العنف، فكل يومين أو ثلاثة أيام يقتل رجل في ألمانيا شريكة حياته الحالية أو السابقة. لقد نجت ديانا من هذا المصير ووجدت مأوى مع أطفالها في ملجأ للنساء. كانت محظوظة.

من هو مصدر الخطورة على المرأة؟ الشخص الغريب في حديقة مظلمة؟ في الواقع غالباً ما يكون مصدر الخطورة هو رجال مألوفون جداً بالنسبة لها. فشركاء حياة وشركاء حياة سابقون هم من يعتدون على المرأة ويقتلونها. وكل يوم يحاول رجل في ألمانيا قتل شريكته الحالية أو السابقة، وغالبًا ما ينجح في ذلك. وحسب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) قُتلت 155 امرأة على يد شركائهن الحاليين أو السابقين في عام 2023.

زوج ديانا ب. (تم تغيير الاسم) هدّد مرارًا وتكرارًا بقتلها، كما قالت لـ DW. يجب أن يظل اسمها الحقيقي ومكان وجودها سراً. وقد منعت محكمة الأسرة زوجها من الاقتراب منها بأي شكل. ولكنها تأمل ألا يعثر عليها في المقام الأول. فطوال سنوات كان يضربها ويخنقها وأخيراً أصابها بجروح خطيرة. ونظرًا لعدم وجود تهم سابقة ضده، فقد اعتبرته المحكمة أنه المرة الأولى التي يرتكب فيها جريمة، ولم يتلق سوى حكم مع وقف التنفيذ.

وتتذكر محاميتها كورينا فيران-إتشيرت زوجين آخرين لديهما عدة أطفال صغار. على الرغم من حظر الاتصال بها، لاحق الرجل الأم الشابة مرارًا وتكرارًا بعد أكثر من عامين من انفصالهما و"تربص الرجل بالمرأة - وقتلها. كان ذلك فظيعًا".

مكان آمن: وجدت ديانا ب. مخرجًا من العنف الأسري في ملجأ النساء وتلقت المساعدة لبناء حياة جديدة مع أطفالها صورة من: ANDREA GRUNAU/DW

بعد ثمانية أشهر من الحماية والدعم في ملجأ النساء في كوبلنر، أسست ديانا ب. حياة جديدة لها ولأطفالها في مكان جديد. لقد نجت من الموت - فيما كان الموت هو مصير مئات النساء الأخريات.

جرائم قتل النساء: الوزيرة باوس "مصدومة وغاضبة"

" عندما تُقتل النساء لأنهن نساء، علينا أن نسمي هذه الأفعال بما هي عليه، أي جرائم قتل النساء"، كما تقول وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر. وتؤكد السياسية الاشتراكية الديمقراطية: "يجب ألا يتم التهوين من جرائم قتل النساء من خلال وصفها بأنها علاقة انتهت بمأساة أو دراما الغيرة". لا يُعتبر قتل الإناث جريمة جنائية منفصلة في ألمانيا، إذ يمكن إدانة مرتكبيها بجريمة القتل العمد أو القتل الخطأ.

ولاحظت الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة ليزا باوس في الصيف قائلة: "جريمتا قتل نساء في برلين في أسبوع واحد - كل ثاني يوم في ألمانيا تُقتل امرأة على يد شريك حياتها أو شريك حياتها السابق. وهذا يجعلني حزينة وغاضبة للغاية". وتطالب السياسية من حزب الخضر: "نحن لا نحتاج فقط إلى حزمة أمنية ضد الإرهابيين الذين يطعنون النساء، بل نحتاج أيضًا إلى وقاية وحماية النساء من العنف".

رسالة تحذير: بدون قانون يحمي من العنف سيتواصل الموت

هل تساعد المناشدات؟ ترقص النساء في إطار "حركة المليار الناهضة" العالمية (14 فبراير/ شباط)، ويتظاهرن في حملة الأمم المتحدة "برتقالي العالم" من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني) إلى يوم حقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون الأول).

أرقام مرتفعة ومناشدات: وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر(إلى اليمين) والوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة ليزا باوس أثناء تقديم تقرير الوضع بشأن العنف الأسري صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

والحكومة؟ كتبت الجمعيات وما يزيد عن 30 ألف شخص في رسالة تحذير: " لقد أعلنتم في اتفاقية الائتلاف الحكومي أنكم ستضعون قانونًا لحماية المتضررين من العنف بشكل أفضل". وقد صاغت الوزيرة باوس مشروع قانون المساعدة في حالات العنف، لكنه عالق في عملية التنسيق بين الوزارات.

ويحذر الموقعون على الرسالة: "من دون قانون المساعدة في حالات العنف، سيستمر الناس في الموت، وسيستمر تدمير حياة ناس - لأنهم محرومون من الحماية التي هم في أمس الحاجة إليها".

ملاجئ النساء: أماكن قليلة للغاية وأموال شحيحة

تفتقر ألمانيا إلى حوالي 14,000 مكان للنساء والأطفال في ملاجئ النساء، حسب اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف الصادرة عن مجلس أوروبا. وقد اكتشفت دراسة أنه يتم استثمار القليل: 300 مليون يورو بدلًا من الإنفاق الموصى به للوقاية والحماية من العنف الذي يصل إلى 1.6 مليار يورو سنويًا.

وتقرر كل ولاية اتحادية وكل سلطة محلية التمويل الطوعي على أساس كل حالة على حده. تنتقد ألكسندرا نيسيوس هذا الأمر. فهي تدير ملجأ النساء في كوبلنز، حيث وجدت ديانا ب. وأطفالها المساعدة. يبلغ عدد سكان المدينة 115,000 نسمة، وتحتاج المدينة من أحد عشر إلى اثني عشر ملجأً. ويوجد سبعة ملاجئ - لكن يتم رفض العديد من النساء.

الشرطة: "علينا أن نتحرك"

ونجح ملجأ النساء في كوبلنز في تقديم طلب للحصول على تمويل خاص لتوسيع وإعادة تصميم الملجأ. سيكون هناك غرفتان عائليتان جديدتان وغرفة للطوارئ. لم تتم الموافقة على الأموال اللازمة لتوفير موظفين إضافيين - ولكن هناك حاجة ماسة إلى تقديم المشورة الاجتماعية والقانونية والاستشارات الاجتماعية والقانونية التي تراعي الصدمات النفسية.

تدير ألكسندرا نيسيوس (على اليمين) ملجأ النساء في كوبلنز، وتقوم مع فريقها بتقديم المشورة لنساء مثل ديانا ب. اللاتي هربن من العنف على يد شريكهن (السابق) صورة من: ANDREA GRUNAU/DW

وستتمكن الشرطة أو مكتب رعاية الشباب من إيواء النساء المعرضات للخطر في غرفة الطوارئ في وقت قصير. بعض النساء يتصلن بالشرطة، والبعض الآخر يأتين بأنفسهن مع الأطفال والأمتعة لأنهن خائفات من شركائهن، كما تقول غابرييله سلابينيغ. وهي مسؤولة عن العنف المنزلي لدى شرطة كوبلنز: "هناك تهديد حقيقي وراء ذلك. علينا أن نتخذ إجراءات". وهي تتعامل مع 150 إلى 200 حالة عنف أسري ضد النساء سنويًا وتراقب الحالات عالية الخطورة.

"جاء المزيد من النساء اللاتي قلن: أحتاج إلى الحماية، لا يمكنني العودة إلى المنزل، فأنا أتعرض للضرب والتهديد بالقتل". ونادرًا ما تكون ملاجئ النساء متاحة بسرعة أو في مكان قريب. وتنقل شرطة كوبلنز بعض النساء مسافة 200 إلى 300 كيلومتر. يقوم الخبراء بفحص هواتفهن المحمولة لإزالة برامج التتبع والتجسس.

يتعين على النساء دفع ثمن المكان في ملجأ النساء

وتنتقد مديرة ملجأ النساء نيسيوس حقيقة أن النساء يضطررن إلى دفع تكاليف إقامتهن بأنفسهن إذا لم يكن يحق لهن الحصول على إعانات اجتماعية. وتحاول بالتعاون مع إحدى منظمات الدعم مساعدة المتضررات من خلال التبرعات. تُظهر إحصاءات ملاجئ النساء على مستوى البلاد أن النساء اللاتي يضطرن إلى دفع تكاليف إقامتهن بأنفسهن هن غالبا من يتعرضن من جديد لحالات العنف.

وتتحدث مسودة قانون المساعدة في حالات العنف، المتوفرة لدى DW، عن "الحق في الحماية والمشورة القانونية" القابلة للتنفيذ - مجانًا لجميع الضحايا. وهذا من شأنه أن يجبر ألمانيا على إنشاء وتمويل أماكن كافية.

مخرج من الخوف والعنف

كانت ديانا ب. محظوظة. في المرة الأخيرة التي تعرضت فيها للعنف الشديد من قبل زوجها، تمكنت من الفرار وهي تنزف بغزارة إلى متجر حيث وقف رجال آخرون أمامها لحمايتها. وبعد إجراء عملية جراحية في العظام المكسورة في وجهها وقضاء بعض الوقت في المستشفى، تم منحها وأطفالها غرفة في ملجأ للنساء في كوبلنز.

العنوان مجهول والمدخل مراقب بالكاميرات. تمكنت الأم وأطفالها من العثور على السلام بعد سنوات من العنف والخوف. تبتسم وهي تتحدث عن الاحترام الذي عوملت به هنا.

الكثير من النساء اللاتي يلتمسن الحماية من العنف يصطحبن أطفالهن إلى ملجأ النساء. يشرح هذا الملصق الموجود في ملجأ النساء في كوبلنز القواعد والخدمات المقدمة صورة من: ANDREA GRUNAU/DW

وكان زوجها قد ضربها في المستشفى ووعدها مرارًا بعدم تكرار ذلك مرة أخرى. أرادت أن تحافظ على الأسرة من أجل أطفالها. تلاحظ ألكسندرا نيسيوس أن هذا هو حال العديد من الأمهات.

العنف ضد المرأة موجود في جميع الفئات الاجتماعية. تقول نيسيوس إن نسبة النساء المهاجرات في ملجأ النساء أعلى لأنهن بحاجة إلى مزيد من الدعم: "غالبًا ما لا يكون لديهن عائلة هنا لمساعدتهن، ولا يتحدثن اللغة جيدًا ولا يعرفن اللوائح القانونية".

تصاعد العنف بعد الانفصال

قبل التصعيد كانت ديانا ب. تأمل في أن تتمكن من تحرير نفسها من العنف بالانفصال. ولإقناع زوجها بالموافقة، سحبت شكوى كانت قد قدمتها ضده. عاشت وحدها مع الأطفال، لكن الخطر لم يكن قد انتهى، كما ذكرت: في حفلة عيد ميلاد ابنها، حضر زوجها. جرّها إلى القبو من شعرها وهددها بالقتل وخنقها بشدة. تبعتهم ابنتها: وبكت قائلة: "أرجوك يا أبي، اترك أمي، دعها، أرجوك ارحل!"

عندما دفع الزوج ديانا ب. بعيدًا، صعدت إلى الطابق العلوي، وأصلحت شعرها ومكياجها ونظمت حفل عيد ميلاد ابنها. لم تشعر بألمها إلا في وقت لاحق، كما تقول، وتؤكد نيسيوس: "إنهن نساء قويات للغاية".

إنهن نساء معرضات لخطر كبير، تقول غابرييله سلابينيش من شرطة كوبلنز. فالانفصال والتهديدات بالقتل والخنق هي علامات تشير إلى وجود خطر كبير في إمكانية وقوع القتل، وهناك علامات أخرى مثل أن يكون الشريك من "الرجال الذين يتسمون بالعدوانية الشديدة، والاندفاع، والسيطرة، والهيمنة، والغيرة".

يعاني الأطفال من العنف ضد أمهاتهم. وفي ملجأ النساء يتعلمون اللعب بلا مبالاة، ويمكنهم التحدث عن تجاربهم، ويختبرون احترام المرأة والسلوك غير العنيف صورة من: ANDREA GRUNAU/DW

"من فضلكن غادرن من أجل الأطفال"

وتحذر محامية الأسرة فيران-إتشيرت من أن "الأطفال الذين يضطرون لمشاهدة العنف ضد أمهم هو بمثابة عنف ضد الأطفال أنفسهم". ويتمثل أحد المخاطر في التقليد: "إما أن يبدأ الابن في الضرب أو يتصرف بذكورية الزوج - أو تصبح الابنة ضحية".

في ملجأ النساء في كوبلنز، يتم تعليم الأطفال في ملجأ النساء نبذ العنف وأدوارا أخرى، ويأتي مربٍ اجتماعي إلى المنزل من أجل الأولاد. تناشد ألكسندرا نيسيوس النساء اللاتي يرغبن في البقاء مع أزواجهن بسبب الأطفال: "من فضلكن غادرن من أجل صالح الأطفال".

أعده للعربية: م.أ.م