ما تزال جرائم الشرف منتشرة وبشكل خاص في دول عربية كالأردن والعراق ومصر بسبب النظرة الدونية للمرأة واعتبارها جالبة للعار بسبب بسلوك معين. على ضوء ذلك تطالب منظمات حقوقية ودولية بتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم.

يقع سنويا حوالي 5000 شخص وخاصة من النساء ضحية لجرائم قتل ترتكب باسم حماية شرف العائلة في أنحاء متفرقة في العالم. ورغم التعديلات القانونية التي أصبحت تفرض عقوبة على الجاني في العديد من الدول العربية إلا أن هذا النوع من الجرائم ما يزال يستخدم لتصفية الحسابات داخل العائلة. وتحدث هذه الجرائم في بلدان كثيرة نذكر منها باكستان والأردن واليمن وتركيا والعراق والمغرب ومصر.