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جرائم الشرف

ما تزال جرائم الشرف منتشرة وبشكل خاص في دول عربية كالأردن والعراق ومصر بسبب النظرة الدونية للمرأة واعتبارها جالبة للعار بسبب بسلوك معين. على ضوء ذلك تطالب منظمات حقوقية ودولية بتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم.

يقع سنويا حوالي 5000 شخص وخاصة من النساء ضحية لجرائم قتل ترتكب باسم حماية شرف العائلة في أنحاء متفرقة في العالم. ورغم التعديلات القانونية التي أصبحت تفرض عقوبة على الجاني في العديد من الدول العربية إلا أن هذا النوع من الجرائم ما يزال يستخدم لتصفية الحسابات داخل العائلة. وتحدث هذه الجرائم في بلدان كثيرة نذكر منها باكستان والأردن واليمن وتركيا والعراق والمغرب ومصر.

A Saudi woman football fan uses a selfie stick to film herself on her phone while waiting for her team in the stands ahead of the AFC Champions League play-off football match between Saudi's al-Ahli and al-Hilal at King Saud University Stadium in the Saudi capital Riyadh on August 13, 2019. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

وسائل التواصل.. متنفس للمرأة العربية ومقتلها أحياناً! 30.01.2021

مجرد إنشاء حساب على موقع للتواصل الاجتماعي في المجتمعات المحافظة قد يشكل خطراً على حياة المرأة. لكن كيف توسع مفهوم شرف العائلة ليصل إلى مواقع التواصل؟ وقائع مثبتة حدثت في بلدان عربية عدة، ولكن لا إحصاءات كافية حتى اليوم.
***Nach Entscheidung von Martin Muno am 24. Oktober 2019 dürfen die Verurteilten in diesem Fall gezeigt werden!*** Accused people are taken out of the court premises after they were given death sentences in a murder case in Feni, Bangladesh, October 24, 2019. REUTERS/Stringer

بنغلاديش.. حكم بإعدام 16 شخصا لحرقهم مراهقة حتى الموت 24.10.2019

بعد اتهامها لمدير مدرستها بالتحرش الجنسي، تم حرق نصرت جاهان وهي حية لأنها لم تُسقط التهمة عنه. وقد أثار موتها موجة سخط شعبي ومظاهرات حاشدة في بنغلاديش التي تعرف ارتفاعا هائلا لحالات التحرش الجنسي والعنف الجنسي.
Fotos von Rhizlane Hamida, JafaarTalk Solidaritätsdemo mit Israa Ghrayeb. Sie wurde in der Westbank Opfer eines Ehrenmords

"جرائم الشرف" في العالم العربي.. محاولات على استحياء للتصدي "للظاهرة" 02.09.2019

فتاة أخرى تفقد حياتها بذريعة ما يسمى بجرائم الشرف. ومع تكرار وقوع هذه الجرائم في عدة دول عربية، ترتفع في المقابل أصوات أخرى مطالبة بتغيير الأوضاع وسن المزيد من القوانين التي قد تحد من هذه الظاهرة.
رشا حلوة: جرائم الشرف تطال النساء في كل مكان..وفي أوروبا أيضًا

رشا حلوة: جرائم الشرف تطال النساء في كل مكان..وفي أوروبا أيضًا 31.10.2018

ما يطلق عليه بـ"جرائم الشرف" في تزايد. مؤشر مثير للقلق ليس فقط في العالم العربي أكبر مسرح لهذا الصنف من الجرائم، بل ايضا في أوروبا، كما ترصد الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـDW عربية، وتتساءل عن الأسباب المجتمعية.

الأردن يلغي قانوناً يعفي المغتصب بعد زواجه من ضحيته 01.08.2017

ألغى البرلمان الأردني مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات تسمح للمغتصب بالهرب من العقاب إذا تزوج من الضحية بعد أن استمر تطبيق المادة 20 عاماً وسط دعوات لحقوقيين وناشطين استمرت طويلاً لإسقاطه

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Schülerin mit Kopftuch nimmt am 27.01.2009 in Hamm (Nordrhein-Westfalen) am Unterricht in einer Schule teil. Darf eine katholische Schule einer muslimischen Schülerin das Tragen eines Kopftuchs verbieten und sie vom Unterricht suspendieren? Nein, sagt das Schulministerium. In Wuppertal ist es darüber zum Streit gekommen. +++ (C) picture-alliance/dpa/B. Thissen

مشروع تربوي ضد تطرف التلاميذ، إرشادات وتوجيهات 09.04.2017

هل يُعتبر الصراخ في ساحة المدرسة بكلمة "الله أكبر" علامة على تطرف خطير أو فقط استفزاز يقوم به شباب؟ منظمة غير حكومية تريد إعداد طاقم المربين لمواجهة حالات مستعصية في الحياة المدرسية اليومية.
Verein gegen Frauengewalt in Jordanien, es ist eine nationaler verein und er führt eine Kampagne gegen Frauengewalt im Land. der Verein hat diese Materialien zur Verfügung gestellt und sind froh über jede Veröffentlichung:

العنف ضد النساء في الأردن.. "عالمٌ من الصمت" 25.11.2016

تنحو النساء لعدم التحدث عن العنف الذي يلمّ بهن إن لم تكن الحالة مستعصية، من هنا لا تزال الأمم المتحدة تعتبر المعنفات "عالماً من الصمت".. حالات في الأردن تعكس هذا الواقع المرير.
Raif Badawi Award Logo

راديو للنازحين يتسلم "جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان" 19.10.2016

تم اليوم الأربعاء تقليد راديو عراقي موجه للنازحين بـ"جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان". وجاء في حيثيات قرار لجنة التحكيم أن "الراديو لم يتوان عن تناول مواضيع غاية في الحساسية كالعنف الأسري والختان وما يسمى جرائم الشرف".
Dschihad-Kampfflagge Salafisten-Demo in Bonn

تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا 28.07.2015

لئن عاشت الأغلبية العظمى في أوروبا من أوروبيين ومن أصول مهاجرة من مختلف الأديان والثقافات في كنف السلام والاحترام، إلا أنها لم تخل أيضا من مظاهر للعنف تحت ذرائع مختلفة: دينية وقومية وغيرها، لكنها مرفوضة من الأغلبية.
Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht | boy reacts against somebody

دراسة: تكلفة العنف المنزلي أعلى من الحروب الأهلية 10.09.2014

رأى خبراء أن العنف المنزلي الموجه ضد النساء والأطفال يحصد ضحايا أكثر مما تقتل الحروب ويكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد على ثمانية تريليونات دولار سنويا.
Pakistani human rights activists hold placards as they chant slogans during a protest in Islamabad on May 29, 2014 against the killing of pregnant woman Farzana Parveen was beaten to death with bricks by members of her own family for marrying a man of her own choice in Lahore. Pakistan's prime minister demanded immediate action over the brutal murder of a pregnant woman who was bludgeoned to death with bricks outside a courthouse while police stood by. Farzana Parveen was attacked on May 27 outside the High Court building in the eastern city of Lahore by more than two dozen brick-wielding attackers, including her brother and father, for marrying against the wishes of her family. AFP PHOTO/Aamir QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

نواز شريف يأمر بإجراءات فورية في قضية "قتل شرف" 29.05.2014

طالب رئيس الحكومة الباكستاني نواز شريف الخميس باتخاذ "اجراء فوري" في قضية رجم امرأة حامل حتى الموت أمام مقر المحكمة العليا في لاهور وبحضور الشرطة.
Pictured - A barred window is one of the sole methods of seeing the outside world. The women are limited to the time they get outside of the shelter. The door remains locked from the inside, and they are required to get permission, and then searched, before they go out and after they return. There is a silent epidemic inside Pakistan that has caused tens of thousands of women to be subjected to abuse, even death, in the name of preserving a family?s honor in a male-dominated society. More than 4,100 honor killings - the slaying of a woman by relatives who think she has shamed the family - occurred in the country between 2001 and 2004, according to Pakistan?s Interior Ministry. The practice of honor killing, though not limited to Islam, retains support in Muslim countries, where the majority of such attacks take place and where their numbers are on the rise. Foto: Katie Falkenberg/Washington Times +++(c) dpa - Report+++

الرئيس الفلسطيني يلغي "العذر المخفف" في جرائم الشرف 19.05.2014

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعد أن وصل العدد منذ بداية العام إلى 14 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
Pictured - A barred window is one of the sole methods of seeing the outside world. The women are limited to the time they get outside of the shelter. The door remains locked from the inside, and they are required to get permission, and then searched, before they go out and after they return. There is a silent epidemic inside Pakistan that has caused tens of thousands of women to be subjected to abuse, even death, in the name of preserving a family?s honor in a male-dominated society. More than 4,100 honor killings - the slaying of a woman by relatives who think she has shamed the family - occurred in the country between 2001 and 2004, according to Pakistan?s Interior Ministry. The practice of honor killing, though not limited to Islam, retains support in Muslim countries, where the majority of such attacks take place and where their numbers are on the rise. Foto: Katie Falkenberg/Washington Times +++(c) dpa - Report+++

جرائم الشرف تثير مخاوف على مستقبل المرأة في الأردن 13.07.2013

تدق "ظاهرة"الانتصار للشرف أو العرض أو ما يسمى بـ"جرائم الشرف" ناقوس الخطر في الأردن بعد دراسة لجامعة "كامبريدج" البريطانية جاء فيها أن 33.4 في المائة من المراهقين الأردنيين يرون أن "جرائم الشرف مبررة".
Informationen Autor macgyverhh Portfolio ansehen Bildnummer 20414005 Land Deutschland Repräsentative Kategorie Menschen Körperteile Füße / Hände Konzeptionelle Kategorie Business Business Situation Belohnung / Lohn Keywords allein angst begrenzt bewegungslos detail ein eine eingeengt eng enge fear fessel fesseln frau frontal gebunden gefangen gefesselt kummer nicht erkennbar nötigen nötigung pein person regungslos schlecht seil stress unterbinden unterdrücken unterdrückung unterwerfen unterwürfig verhindern verletzbar vorderansicht wehrlos weiblich zwang zwangslage zwingen

باباتيا - منظمة في مواجهة الزواج القسري 04.01.2013

في سعيها لمكافحة ظاهرة جرائم الشرف والزواج القسري في ألمانيا، تقدم منظمة "باباتيا" في برلين مساعدات ومشورات بلغات متعددة لحماية الفتيات والنساء من أصول مهاجرة من العنف الأسري الذي يتعرضن له.
An Indian girl participates in a protest to mourn the death of a gang rape victim, in Bangalore, India , Saturday, Dec. 29, 2012. Shocked Indians on Saturday were mourning the death of the woman who was gang-raped and beaten on a bus in New Delhi nearly two weeks ago in an ordeal that galvanized people to demand greater protection for women from sexual violence. (Foto:Aijaz Rahi/AP/dapd). // eingestellt von se

المتهمون باغتصاب الطالبة الهندية يواجهون الإعدام 03.01.2013

يمثل اليوم خمسة من المتهمين بالاغتصاب الجماعي لفتاة هندية توفيت في وقت لاحق، أمام القضاء للمرة الأولى منذ أن بدأت هذه القضية التي أثارت غضبا شديدا في البلاد. وستوجه التهمة الجنائية رسميا للمتهمين وسط مطالب بإعدامهم.
Pictured - A barred window is one of the sole methods of seeing the outside world. The women are limited to the time they get outside of the shelter. The door remains locked from the inside, and they are required to get permission, and then searched, before they go out and after they return. There is a silent epidemic inside Pakistan that has caused tens of thousands of women to be subjected to abuse, even death, in the name of preserving a family?s honor in a male-dominated society. More than 4,100 honor killings - the slaying of a woman by relatives who think she has shamed the family - occurred in the country between 2001 and 2004, according to Pakistan?s Interior Ministry. The practice of honor killing, though not limited to Islam, retains support in Muslim countries, where the majority of such attacks take place and where their numbers are on the rise. Foto: Katie Falkenberg/Washington Times +++(c) dpa - Report+++

فرقة موسيقية فلسطينية تنتقد "جرائم الشرف" في أغنية 07.11.2012

اختار فريق غنائي فلسطيني قضية "جرائم الشرف" كموضوع لطرحه في أغنية هدفها إلقاء الضوء على مصير النساء اللاتي يُقتلن في بذريعة حماية شرف العائلة. ومن المنتظر بث فيديو الأغنية على الإنترنت.
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