جرائم الحرب هي مجموعة الممارسات المتمثلة في خرق المنظومة القانونية الدولية المعترف بها بخصوص قوانين الحرب، ومن هذه الممارسات القتل والتعذيب والحاق الدمار بحيز جغرافي دون سند قانوني من خلال قصف التجمعات المدنية السلمية.

جرائم الحرب هي مجموعة الأعمال الوحشية والقاسية التي تقوم بها الفرق المتحاربة ضد بعضها البعض مستخدمة جميع الوسائل المتاحة. وبهدف منع هذه الأعمال تم عقد اتفاقيات دولية تحدد مفهوم هذه الجرائم وتقدم الأسس لملاحقة مرتكبيها. ومن هذه الأسس حظر استعمال الأسلحة السامة وقتل العزل بأساليب غادرة.