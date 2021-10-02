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جرائم الحرب

جرائم الحرب هي مجموعة الممارسات المتمثلة في خرق المنظومة القانونية الدولية المعترف بها بخصوص قوانين الحرب، ومن هذه الممارسات القتل والتعذيب والحاق الدمار بحيز جغرافي دون سند قانوني من خلال قصف التجمعات المدنية السلمية.

جرائم الحرب هي مجموعة الأعمال الوحشية والقاسية التي تقوم بها الفرق المتحاربة ضد بعضها البعض مستخدمة جميع الوسائل المتاحة. وبهدف منع هذه الأعمال تم عقد اتفاقيات دولية تحدد مفهوم هذه الجرائم وتقدم الأسس لملاحقة مرتكبيها. ومن هذه الأسس حظر استعمال الأسلحة السامة وقتل العزل بأساليب غادرة.

Der britische Jurist Karim Asad Ahmad Khan wird als neuer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes vereidigt. Die Vertreter der 123 Vertragsstaaten des Gerichtes hatten Khan im Februar gewählt. +++ dpa-Bildfunk +++

جرائم حرب أفغانستان.. الجنائية الدولية في مرمى الانتقادات 02.10.2021

أثار استبعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في جرائم يُزعم أن عناصر أمريكية وأفغانية ارتكبتها في أفغانستان، الكثير من الانتقادات.
Zur Erinnerung an die mehr als 500.000 Sinti unter den Opfern des Nationalsozialismus legten Abgesandte von Organisationen der Sinti, die zum Teil in KZ-Kleidung erschienen waren, am Karfreitag, den 04.04.1980, im ehemaligen Konzentrationslager Dachau Kränze nieder. Dritter von links Romani Rose. Nach einem ökumenischen Gottesdienst traten ein Dutzend von ihnen in einen unbefristeten Hungerstreik mit dem Ziel einer vollen moralischen Wiedergutmachung. | Verwendung weltweit

في ذكرى "الهولوكوست" بحقهم.. شهادات عن وحشية النازيين ضد السنتي والروما 02.08.2021

ارتكب النازيون جرائم إبادة جماعية ضد أقلية السنتي والروما، لكن لم يتم تسليط الضوء بما فيه الكفاية على الجرائم الوحشية ضدهم أو تعويضهم، والبرلمان الأوروبي جعل الثاني من أغسطس يوما لتخليد ذكرى ضحاياهم.
A picture taken on January 26, 2017 shows Mahmoud Mustafa Busayf al-Werfalli speaking in the eastern Libyan city of Benghazi. The International Criminal Court has issued an arrest warrant Werfalli, a military commander in Benghazi for the deaths of 33 people, whom he is accused of personally murdering or giving the orders for their murders. / AFP PHOTO / Abdullah DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

ليبيا - دوافع وتبعات اغتيال الورفلي على مسار الحل السياسي 25.03.2021

اغتيل محمود الورفلي أحد أهم أذرع المشير خليفة حفتر، وهو الرجل الملاحق دولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب. لكن تفاصيل الاغتيال لاتزال غامضة.. من المستفيد من ذلك؟ وكيف سيؤثر اغتياله على مسار العملية السياسية؟
13.7.2010, Tunis, Tunesien, FILE - In this Tuesday, July 13, 2010 file photo, Syrian President Bashar Assad, right, and his wife Asma Assad, listen to explanations as they visit a technology plant in Tunis. In the eyes of many, Assad is a murderous autocrat who would do anything to cling to power. But for his supporters, he is a nationalist hero fighting Western imperialism, a stabilizing presence who ensures a secular rule in a turbulent region wracked by sectarian wars. (AP Photo/Hassene Dridi, File) |

هل تُسقط بريطانيا الجنسية عن أسماء الأسد؟ 17.03.2021

تزامنا مع الذكرى العاشرة للأزمة السورية، خرجت تقارير عن تحقيقات في بريطانيا عن تهم بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب، بحق أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد. التحقيقات صحبتها تكهنات بإمكانية إسقاط الجنسية عن الأسد.
People hold A syrian flag during a demonstration for peace in Syria and against bombings on Aleppo in front of the Reichstag building which houses Germany's Bundestag lower house of parliament, on December 17, 2016 in Berlin. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

ألمانيا ومعضلة موقفها من الأزمة السورية 17.03.2021

مع مرور الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، تبقى العلاقة الألمانية مع هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهليه تاريخية، ومعقدة. قراءة في تضاريس علاقة صعبة وإشارات متباينة.
16.12.2011, Damskus, Syrien, Shadows of Syrians are reflected on a giant poster showing President Bashar Assad, during a supporting rally in Damascus, Syria, Friday, Dec. 16, 2011. Syrian security forces opened fire on anti-government protesters after Friday prayers at several locations around the country, while the army sent reinforcements into a southern area where military defectors recently launched deadly attacks on regime troops. (AP Photo/Muzaffar Salman) |

سوريا.. كيف يمكن لألمانيا اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب 27.11.2020

تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
13.07.2020, Niederlande, Den Haag: Hashim Thaci, Präsident des Kosovo, spricht bei seiner Ankunft am Gericht mit Vertreterinnen und Vertretern der Presse. Thaci ist beim Kosovo-Gericht in Den Haag mit den Anklägern zusammen gekommen, um sich den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu stellen. Gut 20 Jahre nach den schweren Verbrechen im Kosovo-Krieg hatte der Sonderankläger im Juni gegen Thaci Anklage wegen schwerer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben. Thaci hat sich angesichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe der schweren Kriegsverbrechen selbstsicher präsentiert. Foto: Phil Nijhuis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

بعد ساعات من استقالته.. رئيس كوسوفو في سجن في لاهاي 05.11.2020

أعلنت المحكمة الخاصة بكوسوفو اعتقال رئيس كوسوفو المستقيل قبل ساعات هاشم تقي في لاهاي. ويتهم تقي وغيره بجرائم قتل وأعمال وحشية ضد "المئات من الضحايا المجهولين من الألبان والصرب والروما وأعراق أخرى ومعارضين سياسيين".
(200624) -- TARHUNA, June 24, 2020 () -- A team of experts work at the site of the mass graves in Tarhuna, some 90 km south of Tripoli, Libya, on June 23, 2020. Lutfi Al-Misurati, director of the Department of Search for Remains of the Libyan General Authority for Research and Identification of Missing Persons, on Tuesday said that 10 unidentified bodies have been found inside mass graves in the city of Tarhuna. TO GO WITH 10 bodies found in mass graves in Libya's Tarhuna: official (Photo by Hamza Turkia/) |

تقرير: مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا تلقى العلاج بألمانيا 09.09.2020

خضع زعيم ميليشيا ليبي يشتبه في ارتكابه جرائم حرب للعلاج عدة سنوات في ألمانيا، كما ذكر تقري صحفي. المشتبه به كان يتزعم رفقة إخوته ميليشيا في مدينة ترهونة الليبية. فكيف بررت السلطات الألمانية السماح بدخوله البلاد؟
Malian Muslim militant Al-Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud attends his trial at the International Criminal Court (ICC) in The Hague, The Netherlands, on July 8, 2019. - Judges are to determine whether there is enough evidence for a Malian jihadist to face trial for demolishing Timbuktu's fabled shrines, as well as for rape, torture and sex slavery. (Photo by EVA PLEVIER / ANP / AFP) / Netherlands OUT

"الحسن".. من هو الجهادي المشتبه بارتكابه جرائم حرب في تمبكتو؟ 14.07.2020

انطلقت في لاهاي إجراءات محاكمة الجهادي المالي المعروف باسم "الحسن". وقائمة الجرائم المنسوبة إليه طويلة منها: التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي. فمن هو هذا الجهادي الذي ارتبط اسمه بمدينة تمبكتو ذات المعالم التاريخية؟
11.07.2017+++Potocari, Bosnien und Herzegowina+++ People mourn near coffins of their relatives, who are newly identified victims of the 1995 Srebrenica massacre, which are lined up for a joint burial in Potocari near Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, July 11, 2017. REUTERS/Dado Ruvic

سريبرينيتسا ـ جرح مفتوح رغم مرور ربع قرن على المذبحة 11.07.2020

بعد مرور 25 عامًا على الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، انتقد المدعي العام السابق للأمم المتحدة سيرج براميرتز تمجيد وتبجيل مجرمي الحرب في البلقان. DW أجرت مع براميرتز الحوار التالي وسألته عن خبايا تلك الفترة.
A Syrian man shows marks of torture on his back, after he was released from regime forces, in the Bustan Pasha neighbourhood of Syria's northern city of Aleppo on August 23, 2012. State media hailed the recapture by the army of three Christian neighbourhoods in the heart of Aleppo, but clashes between troops and rebel fighters raged in other parts of the city and in the southern belt of Damascus. AFP PHOTO / JAMES LAWLER DUGGAN (Photo credit should read JAMES LAWLER DUGGAN/AFP/GettyImages)

المقرر الأممي المعني بقضايا التعذيب: "تآكل عالمي لحقوق الانسان" 26.06.2020

التعذيب كان ولا يزال وسيلة الأنظمة القمعية لبسط سلطتها، المقلق أن دولا توصف بـ"دولة القانون" تشهد تراجعا حقوقيا لافتا، وفق تصريحات المقرر الأممي المعني بقضايا التعذيب والممارسات اللاإنسانية في حوار مع DW.

ARCHIV - 19.02.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Der Angeklagte im Prozess um zwei mutmaßliche Kriegsverbrechen im Syrienkonflikt hat in einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts Stuttgart Handschließen an. (zu dpa: Urteil gegen mutmaßlichen Kriegsverbrecher nach Folterungen erwartet vom 04.04.2019) Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

إرهاب "داعش".. من قتل الفتاة الإيزيدية رانيا؟ 11.11.2019

في أكتوبر تم تسليم "طه أ. ج." لألمانيا. ويشتبه بقيام هذا المقاتل العراقي في صفوف "داعش" بقتل الفتاة الإيزيدية "رانيا"، التي اتخذها عبدة، بطريقة وحشية. والآن عليه المثول كشاهد في المحاكمة ضد زوجته الألمانية "جينفر و.".

Oct. 11, 2019*** A man sprays water at the site of a car bomb blast in Qamishli, Syria October 11, 2019. REUTERS/Rodi Said

وجهة نظر: تبعات الهجوم التركي على سوريا.. أنصار داعش يفرون 15.10.2019

جرائم حرب، نزوح بالآلاف وهرب أنصار تنظيم "داعش" الذي لم يهزم بشكل نهائي ويلوح في الأفق خطر عودته إلى المشهد. تلك هي حصيلة أسبوع من الهجوم التركي على شمال شرق سوريا، كما يعتبر ماتياس فون هاين في تعليقه التالي:
Presiding Judge Renckens, center, opens the court session in The Hague, Netherlands, Monday, Oct. 30, 2017, in the case against a Dutch national of Ethiopian descent for alleged war crimes committed during the 1970's regime in Ethiopia. (AP Photo/Peter Dejong) |

متهم سوري بجرائم حرب يمثل أمام محكمة في هولندا 02.09.2019

للمرة الأولى يمثل مواطن سوري أمام محكمة هولندية بتهمة إرتكاب جرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. المواطن السوري متهم بارتكاب جريمة قتل والانضمام لجماعة إرهابية. لكن الشكوك تحيط بتفاصيل القضية.
ACHTUNG: SPERRFRIST 15. FEBRUAR 01:01 UHR. - HANDOUT - 19.02.2017, Syrien, Al Hol: ARCHIV - Hisham, Lehrer aus Deir Ezzour, steht mit seinem sieben jährigen Sohn Ibrahim und seiner Tochter Nour im Flüchtlingslager Al Hol in der Region Hasakah, Syrien. (zu dpa «Fast jedes fünfte Kind wächst in Kriegen oder Konflikten auf») Foto: Save the children/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

بعد سبعين عاما لإعلانها.. اتفاقيات جنيف تواجه تحديات جديدة! 12.08.2019

في أعقاب الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاماً تم اعتماد اتفاقيات جنيف التي تعتبر الركيزة الأساسية للقانون الإنساني الدولي. ولكن مع طبيعة الحروب المتغيرة والتحديات الكبيرة الحديثة، هل يتم تطبيق هذه الاتفاقيات بشكل فعال؟
A group of Yazidi people of Northern Iraq escapes from IS (Islamic State), formerly known as ISIL, who started to flee from Mount Sinjar to the surrounding mountains across Sinat-Haftanin region in the north of Iraq by foot are carried to Roboski, a small Turkish town of the southeastern province of Sirnak, near Turkey-Iraq border, on August 20, 2014. Islamic State fighters captured Iraq's Sinjar and Rabia in the Nineveh province after fierce clashes, forcing thousands of Iraqi Yezidis also Turkmen and Arabs to flee. Photo by Yasin Akgul/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

جمعية إيزيدية تقاضي الحكومة الألمانية بتهمة "عرقلة العدالة" 29.05.2019

رفعت منظمة إيزيدية في ألمانيا دعوى قضائية ضد وزيري الداخلية والعدل الألمانيين، متهمة الحكومة الألمانية بـ"عرقة العدالة" من خلال عدم فعل أي شيئ لمحاكمة مقاتلي "داعش" المشتبه بقيامهم بجرائم حرب في سوريا والعراق.
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