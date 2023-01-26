جدل كبير بعد "فشل" رونالدو في امتحانه الأول مع النصر السعودي

آمال كبيرة كانت تعقدها جماهير فريق النصر السعودي على نجمها الجديد كريستيانو رونالدو لتجاوز نصف نهائي كأس "السوبر السعودي" بالانتصار على منافسه الاتحاد، لكن "الدون" أخفق في امتحانه الكبير الأول مع الفريق الذي سقط أمام الاتحاد (3-1)، دون أن يقدم الكثير لفريق نادي العاصمة الذي استقدمه بصفقة خيالية (200 مليون دولار) وهو يقترب من سن الـ38!

خسارة النجم البرتغالي في هذا الاختبار أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. مغردون انتقدوا "فشل" رونالدو والمستوى الذي ظهر به خلال المباراة.





وكتب سفيان خالد السعدون: "ماذا فعل بالكرات التي وصلت له؟ عدا عن رأسية خطيرة، الرجل لم يصنع فارقًا حتى بالتمرير! فشل تمامًا ضد المحاصرة الفردية! وحتى الجانب المهاري لديه كان ضعيفًا"!





آخرون برروا فشله بكبر سنه.





بينما دافع عنه مغردون آخرون، منتقدين إدارة الفريق. وأرجع أحمد سرحان الفشل إلى المدرب!



أما طارق الحميد فانتقد "فشل الفريق في الاستفادة من أحد نقاط قوة رونالدو": الضربات الرأسية!





فيما انتقد آخرون صفقة ضم رونالدو إلى النصر من أساسها! وكتب خالد: "عندما أردت أن تطور رياضتك، ألم تجد إلا رونالدو؟ وللنصر؟ فشل جديد في رياضتنا"!





وكان رونالدو بدأ مشواره السعودي بتسجيله ثنائية في خسارة المباراة الودية التي جمعت نجوم النصر والهلال بباريس سان جرمان الفرنسي 4-5، وخرج منتصراً من مباراته الرسمية الأولى بالفوز على الاتفاق في الدوري 1-صفر لكن من دون أن يسجل. لكن آمال الكثيرين من جماهير النصر لاتزال معقودة على الدون لصنع مفاجآت في السعودية.

م.ع.ح