 جدل في ألمانيا بشأن امكانية إخضاع حزب البديل لمراقبة هيئة حماية الدستور؟ | أخبار | DW | 04.09.2018

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أخبار

جدل في ألمانيا بشأن امكانية إخضاع حزب البديل لمراقبة هيئة حماية الدستور؟

يزداد الشد والجذب حدة بين القوى السياسية في الجدل السائد بشأن إخضاع أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي والمعادي للاجئين والمسلمين لمراقبة هيئة حماية الدستور للتأكد من توافقها مع القانون الأساسي ـ الدستور ـ.

Deutschland, Chemnitz: Symbolbild AFD und der Verfassungsschutz (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

الجدل يزداد بين السياسيين والحقوقيين بشأن فرض رقابة هيئة حماية الدستور على أنشطة حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب والمسلمين بعد أن شارك الحزب في كيمنتس في نشاطات جماعتين يمينيتين متطرفتين، هما حركة "بغيدا" "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" وجماعة "برو كيمنتس" المعادية للاجئين.

وتقليديا يتم إخضاع كل حزب أو حركة أو جماعة لمراقبة هيئة حماية الدستور عندما لا تتفق نشاطاتها مع "لقانون الأساسي أي الدستور الألماني. وهذا ما يعتقده بعض السياسيين من أحزاب مختلفة، خصوصا اليسارية منها، بشأن حزب البديل من أجل ألمانيا، إذ أن هناك رأي يقول إن الحزب يتعامل مع جماعات نازية جديدة ويحتضن بين صفوفه عناصر محسوبة على النازيين الجدد لم يتم طردهم لحد الآن.

مختارات

يحمّل اليمين المتطرف المستشارة ميركل مسؤولية اتساع رقعة انعدام الأمن. وبعد أعمال عنف جديدة في كيمنتس قال المتحدث باسم المستشارة إن مسيرات اليمين المتطرف تهدف لتوجيه رسالة كراهية ضد الأجانب والسياسيين والشرطة والصحافة. (03.09.2018)

على الرغم من أن احتجاجات اليمين المتطرف انتهت - على خلاف التوقعات- بسلام نسبياً، لكن تقارير إعلامية ألمانية قالت إن صحفيين تعرضوا لاعتداءات جسدية ولفظية خلال تغطية الاحتجاجات التي دعا إليها حزب البديل وحركة بيغيدا. (02.09.2018)

لكن ولايتين ألمانيتين أعلنتا اليوم (الاثنين الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018) أنهما بدأتا إخضاع نشاطأنشطة جناح الشباب في حزب البديل من أجل ألمانيا  الشعبوي لمراقبة هيئة حماية الدستور.

وقالت روزا غيرتس-تشيفلر المتحدثة باسم المخابرات الداخلية في ولاية ومدينة بريمن إن مسؤولي الأمن بدأوا قبل أيام مراقبة جناح الشباب في حزب  البديل. ونفس الأمر ينسحب على جناح الشباب في الحزب ولاية ساكسونيا السفلى بعدما تحدث وزير داخلية الولاية بوريس بيستورياس عن "إشارات واضحة على صلات هيكلية مع متطرفين من الجناح اليميني".

وتمثل المراقبة مسألة حساسة في ألمانيا على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها البوليس السري الألماني خلال حقبة النازية وجهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة. وتراقب وكالات المخابرات الداخلية بالفعل أعضاء اليسار واليمين المتطرفين في ألمانيا، فضلا عن الإسلاميين الذين يشتبه بأنهم ربما يخططون لشن هجمات.

من جانبها، أكدت المستشارة أنغيلا ميركل أنه ليس من صلاحية الحكومة فرض رقابة هيئة حماية الدستور من عدمها، مشيرة إلى أن ذلك لا يشكل قرارا سياسيا، بل من اختصاص الهيئات المعنية. وأوضحت ميركل على هامش لقاء عدد من وزراء حكومتها مع قيادات اقتصادية ونقابية بارزة في قصر ميزيبرغ شمالي برلين أمس الاثنين أن الهيئات المعنية بحماية الدستور على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا تراقب الوضع وتستخلص نتائج بناء على أنشطتها الرقابية "أي أنها ليست قرارات سياسية، بل قرارات تستند إلى وقائع".

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كيمنيتس .. هل تكبر كرة الثلج؟

وفي إشارة لحزب البديل، أوضحت المستشارة الألمانية أن بعض الولايات الألمانية قالت إن عمليات المراقبة استهدفت بعض النقاط "وهكذا أيضا يتم التعامل مع الأمر على المستوى الاتحادي".

من جانبه، حذر المدير الإداري لكتلة الاشتراكيين في البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ كارستن شنايدر من زيادة مشاكل اليمين المتطرف في ولايات شرق ألمانيا. وقال شنايدر في حديث تلفزيوني مساء الاثنين " إن الوضع في شرق الماني هش للغاية وإن الديمقراطية هناك لا تستند إلى أرضية قوية" والوسط السياسي ليس قويا بما يكفي" وهذا ما يثير قلقي".

على صعيد آخر، تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إلى المركز الثالث خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في استطلاع للرأي. وأظهر الاستطلاع، الذين نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن شعبية الاشتراكيين تراجعت بنسبة 0.5% لتصل إلى 16%، بينما حصل "البديل الألماني" على نسبة 17%، بعدما زادت شعبية بنسبة 0.5%.

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز/د.ب.أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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كيمنيتس .. هل تكبر كرة الثلج؟  

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