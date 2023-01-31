 جدل في ألمانيا بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات حربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.02.2023

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أخبار

جدل في ألمانيا بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات حربية

بعد إعلان ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد ، تشهد البلاد جدلا حول ما إذا كان على برلين تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. الأصوات انقسمت بين تحذير من التسرع في الرفض وبين تأكيد على أهمية الحفاظ على "الخط الفاصل".

صورة للمستشار الألماني أولاف شولتس مع عناصر من الجيش ودبابة ليوبارد 2. الصورة بتاريخ أكتوبر 2022

بعد تحول موقف ألمانيا في تسليم الدبابات، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي تسليم طائرات مقاتلة.

حذر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هويسغن، الحكومة الألمانية من التسرع في رفض طلبات كييف للحصول على أسلحة، حيث تسعى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. وقال هويسغن في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء (الأول من شباط / فبراير 2023): "نحن نستبعد باستمرار شيئا نحن مستعدون للقيام به لاحقا. هذا يجعلنا غير جديرين بالثقة". وفيما يتعلق بالجدل حول ما إذا كان يتعين على ألمانيا، بعد أن وعدت مؤخرا بتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية ليوبارد بعد أشهر من القلق، إرسال طائرات مقاتلة، قال هويسغن: "أما بالنسبة للطائرات، فإن تسليمها مشروع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة". وأضاف أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا لن يجعل ألمانيا طرفا نشطا في الحرب.

وقال هويسغن: "إذا كان لا يزال لدينا طائرات روسية من جمهورية ألمانيا الديمقراطية يمكن تشغيلها من قبل طيارين أوكرانيين، فسأقول بالطبع سنجعلها متاحة لأوكرانيا"، في إشارة إلى الفترة التي تم فيها تقسيم ألمانيا إلى ألمانيا الشرقية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وكانت ألمانيا الشرقية، التي تسمى رسميا جمهورية ألمانيا الديمقراطية، جزءا من الكتلة السوفيتية، وكذلك أوكرانيا.لكن الجدل الحالي يتعلق بطائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز (إف 16) ، والتي لا تمتلكها ألمانيا، حسبما قال هويسغين.

وبعد أن وعدت عدة دول بتزويد كييف بدبابات قتال رئيسية، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا صواريخ طويلة المدى وطائرات مقاتلة والمزيد من المدفعية لصد الهجمات الروسية في حرب تقترب من عامها الأول.

وبعد تحول موقف ألمانيا في تسليم الدبابات، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس تسليم طائرات مقاتلة الأسبوع الماضي.

تحذير من تجاوز "الحد الفاصل"

أما نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فقد عارض توريد مقاتلات لأوكرانيا. وتحدث هابيك عن "التوازن" بين تقديم "أقصى دعم" لأوكرانيا وضمان عدم تحول ألمانيا لطرف في الحرب، وقال: بالطبع ليس من الواضح تماما أين يسري الحد الفاصل".

وذكر هابيك أنه وفقا لما يعرفه ستحتاج أوكرانيا إلى صيانة من الغرب حال حصولها على مقاتلات غربية، وهو ما قد يعني "على الأرجح" تجاوز الحد الفاصل، موضحا أنه من الصواب تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية، وقال: "في النهاية هناك فرق بين الدبابات الحربية والطائرات المقاتلة".

ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس القوات المسلحة في أوغستدورف بولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد خلال اليوم، لمعرفة المزيد عن دبابة القتال الرئيسية ليوبارد .2

أولمبياد باريس والمشاركة الروسية

على صعيد منفصل أعربت نائبة في البرلمان الألماني عن عدم تفهمها لاحتمال سماح اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس .2024 

وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر في بيان إن المطالبة بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 هي استهزاء صارخ بعدد لا يحصى من الأوكرانيين الذين يتعرضون لأفدح انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي. ورأت الت أن هذه الخطوة ستتيح منصة دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين  وقالت إن باخ رفض دعوة للتحدث أمام لجنة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية في البرلمان الألماني.

ا.ف/ ح.ز   (د.ب.أ)

  • Deutschland Grafenwöhr | Übung Bradley Schützenpanzer

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    الولايات المتحدة أكبر داعم

    قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.

  • Panzerabwehrwaffe RGW 90 Matador

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بريطانيا

    احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.

  • Deutschland hat Ukraine Mehrfachraketenwerfer geliefert

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    ألمانيا

    قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.

  • Abschuss-Manöver Patriot-Raketenabwehr

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية

    كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.

  • Ukraine I Beschuss in der Nähe des Bahnhofs in Lyman

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    بولندا

    قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.

  • Ukraine Krieg l Ukrainische Artillerie, Haubitze M-777 nahe Kherson

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    كندا

    وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.

  • Mistral Luftabwehrrakete

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    النرويج

    حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.

  • CAESAR mit Artilleriesystem ausgestatteter Lastwagen

    بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!

    فرنسا

    احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو


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تترقب أوكرانيا تسلم ما بين 120 و140"دبابة ثقيلة غربية الصنع، على ما أكّد وزير خارجيتها، فيما قالت روسيا إن صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تمثل خطرا متزايدا بالنسبة لها، معتبرة أنها في حرب مع "الناتو.

شولتس ينتقد الجدل "والمزايدات" حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة "ليس أمراً مستبعدا"، لكنّه شدّد على أن هناك "معايير" لاتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن، محذّراً في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.