جدل حول النصب التذكارية للجنود السوفييت في ألمانيا.. فما مصيرها؟

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أقام الجيش الأحمر أربعة نصب تذكارية في برلين. كانت تهدف إلى إحياء ذكرى جنود الاتحاد السوفياتي، الذين قتلوا في المعارك، وخاصة أولئك الذين لقوا حتفهم في معركة برلين.

هذه ليست فقط آثارًا لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، ولكنها أيضًا مواقع تذكارية بها مقابر عسكرية.

النصب التذكاري في "برلين تيرغارتن" ( منطقة حديقة الحيوانات في برلين)، تم افتتاحه في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 بمرافقة استعراض عسكري لقوات الحلفاء. وفي مدخل هذا النصب التذكاري تم وضع دبابتين من طراز T-34 ومدفعين جرى استخدامهما خلال معركة برلين.

في نهاية مارس/ آذار 2022، تم لف الدبابتين بالأعلام الأوكرانية. وبعدها بوقت قصير، طالبت شتيفاني يونغ، النائبة في برلمان ولاية برلين، بإزالة المدفعين والدبابتين في ضوء الحرب الأوكرانية. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي: "اليوم لم تعد الدبابة في تيرغارتن ترمز فقط لتحرير ألمانيا من الفاشية النازية، بل تعني أيضًا شن حرب عدوانية على الحدود الإقليمية، شن حرب تستهين بحياة الإنسان".

النصب التذكاري الروسي في برلين تيرغارتن، حيث قام أشخاص بتغطية الدبابة السوفياتية بعلم أوكراانيا

لكن مجلس الشيوخ في برلين (اسم حكومة ولاية برلين) رفض طلب يونغ. وقالت بيتينا ياراش، وزيرة البيئة في برلين ورئيسة البلدية (من حزب الخضر): "الأمر هنا يتعلق بإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، التي قتل فيها جنود من جنسيات عديدة من الاتحاد السوفياتي، بما في ذلك عدد من الجنود الروس والأوكرانيين، سقطوا في القتال ضد النظام النازي".

من الناحية القانونية، برلين ملزمة بالحفاظ على النصب التذكارية السوفيتية: فكجزء من معاهدة 1990 بين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية آنذاك) وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية آنذاك) والقوى الأربع المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي سابقا)، تم الاتفاق أيضًا على الحفاظ على النصب التذكارية وصيانتها.

تلطيخ أكبر وأهم نصب تذكاري

النصب التذكاري للحرب السوفياتية في "تريبتور بارك" (Treptower Park) هو أكبر نصب تذكاري من نوعه في ألمانيا وأهم نصب تذكاري للجنود السوفييت في برلين. وتم دفن 7000 جندي من الجمهوريات السوفياتية السابقة في ساحات المدافن الخمسة المجاورة للنصب التذكاري.

وفي بداية أبريل/ نيسان، لطخ مجهولون النصب التذكاري بشعارات معادية لروسيا. وباستخدام علب الرش كتبوا على القاعدة بطلاء أحمر، شعارات مثل "دم أوكراني على أيادٍ روسية" أو "الموت لكل الروس". وبعد أيام قليلة، رش الرمز "Z" وشعارات مثل "قتلة" و"أوركس"، علما بأن الأوركس (مفردها أورك) هي شخصيات أدبية خرافية متوحشة وسفاكة للدماء. والآن يخضع النصب لمراقبة متزايدة وتبحث الشرطة عن الجناة.

النصب التذكاري في "تربتور بارك" تعرض للتلطيخ بالألوان احتجاجا على غزو روسيا لأوكرانيا

المؤرخ الألماني يوستوس هـ. أولبريشت، مدير عام جمعية "Denk Mal Fort!" مقتنع تمامًا بأن هدم أو تلطيخ النصب التذكارية لن يجدي نفعا، وقال: "ما نراه في تريبتور هو نصب تذكاري لأبطال. ولقد انخفض بشدة في ألمانيا الولع بالأبطال. والنصب التذكارية من هذا النوع معروضة هنا للنقاش". لكن المؤرخ يعتقد أن كل نصب تذكاري هو جزء من تاريخ المدينة ويقول: "سيكون تصويتي: دعها قائمة على الدوام، اجعل الناس يتحدثون ويعلقون".

هل يجب إزالة نصب جندي الجيش الأحمر من دريسدن؟

تم تشييد النصب التذكاري السوفياتي في دريسدن فور انتهاء الحرب وافتتح في نوفمبر/ تشرين الثاني 1945. وفي عام 1994 تم نقل النصب، وهو الآن يقع بالقرب من متحف التاريخ العسكري التابع للجيش الألماني (بوندسفير).

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1939 لم تقو بولندا على مواجهة جيش هتلر المدجج بأعتد الأسلحة، وأعلنت استسلامها بعد خمسة أسابيع فقط من القتال.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1940 بعد احتلال هتلر لبولندا والدنمارك والنرويج، توجه الديكتاتور النازي نحو الغرب وبسط سيطرته على الدول المحايدة وهي هولندا ولوكسمبورغ وبلجيكيا ليمهد الطريق نحو فرنسا.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1940 تمكن هتلر من اجتياح باريس منتصف حزيران/ يونيو 1940. وفي 22 من الشهر ذاته استسلمت فرنسا وقسمت لقسمين، جزء تابع لألمانيا النازية وجزء آخر يحمل اسم "فرنسا فيشي" خاضع لحكومة الجنرال بيتان.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1940 بعد ذلك توجه هتلر نحو بريطانيا ودمر الكثير من المدن على غرار مدينة كوفتري. غير أن القوات الجوية الملكية تصدت بقوة للجيوش الألمانية ودفعتها للتراجع في منتصف عام 1941.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1941 في 22 يونيو/حزيران 1941 بدأ الجيش الألماني غزوه للاتحاد السوفياتي، وأطلق على تلك العملية اسم "عملية برباروسا". وقد ارتكب جنود هتلر جرائم حرب لا تحصى في هجومهم على دول الاتحاد السوفياتي.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1942 بالموازاة مع جبهة القتال التي كان يخوضها الجيش الألماني في الشرق، أنشأ نظام هتلر النازي معسكرات اعتقال وإبادة ذهب ضحيتها أكثر من ستة ملايين شخص.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1943 شكلت معركة ستالينغراد نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي فيها حوالي 70 ألف شخص مصرعهم. وقد تلقى الجيش الألماني في هذه المعركة صفعة قوية زعزعت كيانه وجعلته يتراجع للخلف.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1944 في الساعات الأولى من صباح يوم 6 حزيران/ يونيو 1944 حطت قوات التحالف على شواطئ نورماندي شمال فرنسا. واعتبر ذلك بداية نهاية حقبة الديكتاتور هتلر.

بالصور .. أبرز محطات الحرب العالمية الثانية 1945 في 8 أيار/مايو 1945 استسلمت ألمانيا للحلفاء بدون شروط، بعد أن انتحر هتلر. الجنرال فيلهلم كايتل يوقع وثيقة الاستسلام منهياً الحرب، التي خلفت حوالي 50 مليون قتيل. الكاتب: ألكسندر دريكسل/ هشام الدريوش



في نهاية مارس/ آذار 2022، كتب السياسي من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في دريسدن شتيفان شارف في حسابه على تويتر: "لا، لا يمكن أن يبقى النصب التذكاري السوفيايتي في دريسدن. ليس بسبب عام 1945، ولكن بسبب أعوام 1953 و1968 و2022".

وتفسير ذلك ببساطة هو أن: دبابات الحرس الأول التابع للجيش السوفياتي، والذي كان يتمركز في دريسدن حتى عام 1993، شاركت في قمع الانتفاضة الشعبية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في عام 1953 وفي قمع ربيع براغ في عام 1968. واليوم، تتحرك دبابات الحرس الأول الروسي داخل أراضي أوكرانيا. ونتيجة لذلك، فإن الشعور تجاه نصب جندي الجيش الأحمر، حاد جدا، ويتخطى مجرد الشعور بالملل والنفور.

النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا أثار الجدل كما النصب الأخرى حيث طالب البعض بإزالته

كريستيانه يانيكه، المديرة العلمية لمتحف التاريخ العسكري في دريسدن، غير مقتنعة بفكرة إزالة النصب التذكاري، حتى لو عثر له على مكان آخر في متحف مثلا، وتقول: "بذلك سنقوم بإزالة جزء من تاريخ المدينة وإزالة جزء من ذاكرة هذه الحرب من الفضاء العام، وأعتقد أن هذا خطأ. ولا يمكن إعادة كتابة التاريخ. تذكرنا هذه النصب التذكارية بما حدث. وإذا وضعناها في سياقها مثلا من خلال وصفها بدقة أكبر، فسيكون ذلك حلا مناسبا".

ماذا سيحدث للمتحف الألماني الروسي؟

حتى 24 فبراير/ شباط، كانت الأعلام الأوكرانية والروسية والبيلاروسية والألمانية معلقة وترفرف أمام مبنى المتحف الألماني الروسي في برلين كارلسهورست. والآن يعلق هناك فقط العلم الأوكراني.

وقال يورغ موري، مدير المتحف، في مقابلة مع DW: "يعتقد كثير من الناس أننا نريد أن نجعل الناس ينسون إنجازات الجيش الأحمر ودور الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية بمجرد رفع العلم الأوكراني. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق. إنها علامة على التضامن مع أوكرانيا. قبل ذلك رفعنا الأعلام لأنها كانت أعلام الجنسيات التي كانت تتعاون مع بعضها البعض هنا".

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يبق أمام مدخل مبنى متحف برلين كارلسهورست سوى العلم الأوكراني

في المبنى، الذي أصبح الآن متحفًا، تم التوقيع على استسلام ألمانيا غير المشروط في 8 مايو/ أيار 1945. وتم تأسيس المتحف بالاشتراك مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الروسي في عام 1994 في الشكل القانوني لجمعية، انضمت إليها متاحف الحرب العالمية الثانية الوطنية في أوكرانيا وبيلاروسيا كأعضاء في 1998/1997. وبعد إعادة التصميم، أعيد افتتاح المتحف في كارلسهورست في مايو/ أيار 1995 باسم المتحف الألماني الروسي.

وفي ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت إدارة المتحف استخدام اسم "متحف برلين كارلسهورست" المُدرج في سجل الجمعيات الرسمي، لأنه يهدف إلى تخليد ذكرى جميع ضحايا حرب الإبادة الألمانية من (جمهوريات) الاتحاد السوفياتي (سابقا)، بغض النظر عن جنسياتهم. وقال يورغ موري، مدير المتحف: "يحاول الاتحاد الروسي تأميم الانتصار السوفياتي واحتكاره لنفسه، وفي بعض الحالات يتم لتحقيق ذلك استغلال كل شكل من أشكال التعاون. وفي الوقت الحالي لا يساعدنا سوى الابتعاد عنهم. وهنا تساعدنا فقط الإشارات بالغة الوضوح".

فيرا فريدريش/ ص.ش