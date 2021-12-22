جدل بين السعودية وإيران حول إجلاء "سفير" الأخيرة لدى الحوثيين

فند المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي التصريحات الإيرانية التي اتهمت بعض الدول بعرقلة إعادة مبعوث إيراني لدى الحوثيين إلى بلده لعلاجه من فيروس كورونا، ما تسبب في وفاته لاحقا في إيران، ووصف هذه التصريحات بأنها "عارية عن الصحة وغير مستغربة".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021) عن المتحدث القول إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لموقف التحالف الإنساني" بشأن إجلاء "المدعو حسن إيرلو".
يذكر أن حكومة جماعة الحوثيين التي تسيطر على أجزاء من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، غير معترف بها دوليا.
وأكد أن التحالف كان باشر تسهيل نقل إيرلو لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من سلطنة عمان والعراق ، بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية. وقال إن "التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين".
وكان عبد اللهيان قال أمس إن "بعض الدول عرقلت الإجراءات لنقل السفير الإيراني الفقيد خلال فترة الإصابة بكورونا إلى إيران من أجل تلقي العلاج ... وهذه الدول ظلمت هذا الشهيد الذي كان من أنصار الحل السياسي للأزمة في اليمن".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في وقت سابق عن وفاة السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي في اليمن حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وذكرت الوكالة الايرانية للأنباء (إرنا) "أن حسن إيرلو، الذي كان يعاني من أعراض الأسلحة الكيماوية، أصيب بمرض كورونا في مكان مهمته وللأسف عاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر لبعض الدول". وصرح أمير عبد اللهيان بأن إيران ستتقدم بشكوى رسمية "وفقا للأعراف الدولية" بسبب هذه المسألة.
وقالت بلومبرغ إن الحادث جاء في الوقت الذي تحاول فيه طهران والرياض تحسين علاقاتهما وبدء حوار لتخفيف التوترات في المنطقة. وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران وتقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إيرلو على قائمتها السوداء وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج. وقال مصدران سياسيان يمنيان مقربان من الحركة ومصدر أجنبي إن إيرلو لم يكن يظهر كثيرا في العلن في الآونة الأخيرة بسبب مرضه وبسبب التوترات السياسية.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران بعدما أخرجت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.
ز.أ.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية منذ فجر التاريخ
لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
باب الدموع
كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
داخل المياه الإقليمية لثلاث دول
وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
اليمن والسيطرة على باب المندب
في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية استراتيجية
رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
الطريق الرئيسي لناقلات البترول
مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
ثغرة أمن قومي لدول عديدة
يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
القراصنة الصوماليون
قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية مزدوجة لدول الخليج
لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.
الكاتب: صلاح شرارة