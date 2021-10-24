 جدل بسبب مشاركة عربية في مسابقة ″ملكة جمال الكون″ بإسرائيل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.12.2021

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منوعات

جدل بسبب مشاركة عربية في مسابقة "ملكة جمال الكون" بإسرائيل

نقاش يدور حول مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام، جانب منه يعود إلى استضافة إسرائيل للحدث العالمي، والجانب الآخر يرجع إلى مشاركة متسابقات من دول عربية في الحدث، جدل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

المرشحات للقب ملكة جمال الكون

المرشحات للقب ملكة جمال الكون خلال جولة بالمدينة القديمة

سيكون قراراً صعباً ذلك الذي ستتخذه هيئة الحكام يوم الأحد القادم في مدينة إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل. إذ ستتوج واحدة من بين عشرات المتنافسات بلقب ملكة جمال الكون الـ 70 والتي ستخلف الملكة السابقة المكسيكية "أندريا مازا"، وذلك في عرض حي مدته ثلاث ساعات يتضمن مسابقات في ملابس السباحة وفساتين السهرة واستعراض للبيانات الشخصية وحوارات مع المتنافسات.

مضيف الأمسية هو الممثل الأمريكي المخضرم ستيف هارفي. لكنه لن يكون فرد العائلة الوحيد المشارك في هذا الحدث، إذ ستكون ابنته، عارضة الأزياء والمؤثرة لوري هارفي، ضمن لجنة اختيار ملكة جمال الكون، بحسب ما كشفت مجلة People في وقت سابق من هذا الأسبوع.

متسابقات ملكة جمال الكون على ساحل البحر الميت.

المتسابقات على ساحل البحر الميت.

إسرائيل فتحت أبوابها في مطار بن غوريون الدولي حصريًا لـ 78 متنافسة على اللقب، رغم حظر السفر المستمر بسبب المخاوف من انتشار متحور كورونا الجديد "اوميكرون". ومن بين المشاركات في المسابقة الطالبة البحرينية "منار نديم دياني" البالغة من العمر 25 عامًا، والتي قامت بلادها بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي. كما سترسل المغرب متسابقة لأول مرة منذ عام 1978، وذلك أيضاً على إثر تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020.

خلافات ما قبل المنافسات

ومع ذلك ، وقبل انطلاق الحدث الاحتفالي، تصدرت عناوين الصحف الكثير من الموضوعات الجدلية. فبينما كان على المغرب استبدال مرشحتها "فاطمة زهرة خياط" بسبب التواء في الكاحل، تعرضت المتسابقة الجديدة "كوثر بن حليمة" البالغة من العمر 22 عاما لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت الطالبة المغربية المولد أنها من أصول جزائرية، في ظل أزمات وتوتر بين الجارتين المغرب والجزائر. 

علاوة على ذلك، خططت الإمارات العربية المتحدة - التي قامت أيضاً بتطبيع العلاقات مع إسرائيل - للظهور لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الكون في إيلات. ومع ذلك، فقد انسحبت الإمارات في اللحظة الأخيرة بسبب "قيود الوقت"، والمخاوف من جائحة كورونا، بحسب ما ذكر على الموقع الرسمي للمسابقة.

مختارات

في استفتاء حول أجمل نساء الكون جاءت نساء لبنان في المرتبة الثامنة من اللائحة التي تصدرتها البرازيل.

فرضت ملكة جمال الفليبين ميغان يونغ نفسها وفازت بلقب ملكة جمال الكون متفوقة على نظيراتها من فرنسا وغانا وإسبانيا والبرازيل. أما ملكة جمال ألمانيا أمينة صباح فلم تصل إلى جولة العشرة الأكثر جمالا في العالم.

أما ماليزيا، التي واظبت على إرسال متسابقات لحوالي ستين عاماً، فقد ألغت مشاركة متسابقتها بسبب جائحة كورونا في المنافسات الأولية التي أقيمت في أغسطس/ آب، وبالتالي فهي لن تشارك في الحدث النهائي أيضاً. لكن المراقبين يعتقدون أن الخلاف بين ماليزيا وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام - والذي تضمن منع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في مسابقة دولية للاسكواش في ماليزيا - لعب دوراً أيضاً في القرار الماليزي.

على جانب آخر، خسرت المنافسة الجنوب إفريقية، لاليلا مسواني، البالغة من العمر 24 عاما، دعم حكومة بلادها بسبب اسم البلد الذي سيستضيف الحدث والاحتفال النهائي. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مسواني ضمن المشاركات، متحدية بذلك دعوات المقاطعة التي أطلقها حفيد نيلسون مانديلا، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا.

وكان حفيد مانديلا قد دعا ملكتي جمال جنوب إفريقيا الحالية والسابقة إلى مقاطعة المسابقة في إسرائيل بسبب "الاحتلال والمعاملة القاسية للفلسطينيين على أيدي نظام الفصل العنصري في إسرائيل" بحسب قوله.

ورداً على دعوة مانديلا، نشرت ملكة جمال العراق لعام 2017 ، سارة عيدان ، تغريدة على موقع تويتر قائلة: "كل ما يمكنني قوله هو كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ كرجل على أن تحاول أن تقول لمنظمة خاصة بالمرأة وتمكينها بما يجب القيام به".

واضافت: "هذه فرصة تحلم فيها ملايين النساء بالذهاب إلى هذا الحدث العالمي العالمي وتمثيل شعوبهن وأمتهن وثقافتهن - وليس الحكومات وليس السياسة وبالتأكيد ليست الأجندات السياسية."

ومع ذلك، فقد كان الأمر الأكثر إثارة للجدل والدهشة حول البلد المضيف هو ما حدث في اليونان.

ففي الأسبوع الماضي ، أشارت منظمة Star GS Hellas اليونانية، والمسؤولة عن مشاركة مرشحة البلاد للقب العالمي في المسابقة النهائية ، إلى أن التعليقات الأخيرة على مقاطعة الحدث المقام في إسرائيل جاءت في الواقع من ملكة جمال مزيفة.

ونشرت الشركة في بيانها على موقع فيسبوك 

" ملكة جمال اليونان الرسمية لعام 2021 هي صوفيا أرابوجياني ". أما بلاستيرا فكانت "ملكة جمال اليونان" في عام 2019.

جانب من حفل ملكة جمال عام 2019

جانب من حفل ملكة جمال عام 2019

ما بعد الخلافات

بعد تطبيق قواعد الحجر الصحي في القدس، توقف المتسابقون عدة مرات في طريقهم إلى مدينة إيلات الجنوبية لالتقاط الصور.

ملكة جمال المغرب ، كوثر بن حليمة ، قالت لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إن المجيء إلى هنا كان تجربة مفيدة للغاية لعدة أسباب منها الجانب التاريخي، ومشاركتي في هذا الحدث العالمي، كما أنني أتعلم كل يوم."

ومع ذلك، وبعد نشر الصور ومقاطع الفيديو تحت الوسم #visitisrael ، ثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

فالصور والمشاهد التي جاءت من جولة نظمت تحت عنوان "يوم في حياة البدوي" ارتدت خلاله المتسابقات ملابس تقليدية فلسطينية وصنعن الحلويات، تسببت في حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبار الأمر يدخل في سياق طمس التراث الفلسطيني واعتباره ثقافة إسرائيلية. 

حوادث في الماضي

حتى الآن، لم يؤد هذا الغضب إلى أي عواقب حتى الآن. لكن لم تكن هذه هي المرة، إذ وقعت حوادث أخرى في الماضي. ففي عام 2017 ، خسرت المتسابقة اللبنانية "أماندا حنا" لقبها كملكة جمال لبنان بعد أن اعترفت بأنها كانت في إسرائيل، واضطرت سارة عيدان ، الفائزة العراقية لعام 2017 ، والتي عارضت دعوة مانديلا، إلى مغادرة العراق بعد تلقيها تهديدات بالقتل بعد التقاط صورة "سيلفي" مع المتسابقة الإسرائيلية. وفي عام 2018 ، قُتلت ملكة الجمال العراقية "تارا فارس"، ما دفع ملكة الجمال العراقية لعام 2015 إلى الفرار إلى الأردن.

ومع ذلك، وفي الوقت الحالي، تستعد المنافسات البالغ عددهن 78 متسابقة لقضاء أمسيتن قبل الاحتفالية الكبيرة من خلال التدريبات ومشاركة الفعاليات التي يتواجدن فيها مع متابعيهن على حسابات تويتر وفيسبوك وانستغرام.

ومن المقرر أن يتم بث فعاليات المسابقة النهائية "ملكة جمال الكون 2021" على الهواء مباشرة من إيلات في 12 ديسمبر/كانون الأول 2021 الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق أوروبا والشرق الأوسط على 180 قناة في جميع أنحاء العالم.

جينيفر هوليز/ع.ح.

  • Miss World 2017 (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2017: مانوشي شيلار - الهند

    تربعت الهندية مانوشي تشيلار(20 عاماً) على عرش ملكة جمال العالم لسنة 2017. وتدرس مانوشي الطب وتعد سادس هندية تحصد هذا اللقب. تسير مانوشي على خطى ممثلات بوليوود الشهيرات مثل بريانكا شوبرا (ملكة جمال العالم 2000) وأيشواريا راي (ملكة جمال العالم 1994)

  • Miss World 2016: Stephanie Del Valle (Getty Images/AFP/Z. Gibson)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2016: ستيفاني ديل فال- بويرتوريكو

    في السنة الماضية 2016، توجت الطالبة البويرتوريكية ستيفاني ديل فال بلقب أجمل امرأة في العالم، حيث تسلمت التاج من الفائزة بالنسخة الماضية من إسبانيا.

  • Miss World 2015: Mireia Lalaguna (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2015: ميريا لا لاغونا – إسبانيا

    سنة 2015 فاز طالبة الصيدلة الإسبانية ميريا لا لاغونا بلقب أجمل سيدة في العالم، في حفل احتضنته الصين. وشهد الحفل غياب المرشحة الكندية والمولودة في الصين، أنستازيا لين، عن المشاركة بسبب منعها من السفر.

  • Miss World 2014: Rolene Strauss (Getty Images/AFP/M. Safodien)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2014: رولين شتراوس - جنوب أفريقيا

    استقر الاختيار في سنة 2014 على الجنوب أفريقية رولين شتراوس، التي تربعت على عرش الأجمل في العالم. بيد أن المنافسة، التي نظمتها العاصمة البريطانية لندن، خيمت عليها أجواء موت ملكة جمال هندوراس، ماريا خوسيه ألفاردو مونيوز.

  • Miss World 2013: Megan Young (Getty Images/AFP/R. Gacad)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2013: ميغان يونغ- الفلبين

    شهدت مسابقة أجمل امرأة في العالم سنة 2014 الكثير من الإثارة، بعدما تم نقل موقع الحفل من مكان قريب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى بالي بسبب الاحتجاجات. وفازت الطالبة الفلبينية، ميغان يونغ، بلقب الأجمل تلك السنة.

  • Miss World 2012: Yu Wenxia (Getty Images/AFP/E. Jones)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2012: يو وينشيا - الصين

    احتضنت مدينة أوردوس في إقليم منغوليا الصيني مسابقة أجمل امرأة في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وتوجت بها الصينية يو وينشيا.

  • Miss World 2011: Ivian Sarcos (Getty Images/J. O'Donnell)

    مسابقة ملكة جمال العالم - حسناوات كوكب الأرض

    2011: إيفيان ساركوس- فنزويلا

    في حفل احتضنته العاصمة البريطانية لندن، تربعت الفنزويلية إيفيان ساركوس على عرش أجمل امرأة في العالم لسنة 2011. فقدت إيفيان والديها وأصبحت يتيمة في سن الثامنة، وترعرعت في دير. إعداد: بيترا لمبيك/ رضوان مهدوي.


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