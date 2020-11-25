جدل العنصرية.. استئناف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك بعد تغيير الحكام

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة المساء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي، وذلك بعد أن تسبب الحكم الرابع بتوقفها الثلاثاء نتيجة ما وُصف أنها "إهانة عنصرية" وجهها لمساعد مدرب الضيوف.

وستستأنف المباراة مساء الأربعاء من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسبب بها الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو نتيجة توجيه ما اعتبر أنها "عبارة عنصرية" للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي، وأدت إلى انسحاب الفريق التركي من الملعب.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي"، في اشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو. وزاد حكم المباراة أوفيدو هاتيغان من أجواء التوتر بطرد ويبو، ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا اليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو.

وساند نجم سان جرمان كيليان مبابي الفريق الضيف بقوله "لا يمكنني أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع" في إشارة منه الى الحكم الرئيسي هاتيغان وليس فقط الحكم الرابع.

ورضخ الاتحاد القاري لرغبة الطرفين، وأعلن إنه عين ماكيلي، ابن الـ37 عاما الذي قاد حتى الآن 26 مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة سان جرمان ولايبزيغ الألماني (1-صفر) في 24 الشهر الماضي. وسيعاون ماكيلي الحكمان المساعدان مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، فيما سيكون مواطن الأخير بارتوش فرانكوفسكي الحكم الرابع.

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأهل الى ثمن النهائي، إذ ضمن سان جرمان بطاقته بصحبة لايبزيغ بفضل الفوز الذي حققه الأخير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-2 مساء الثلاثاء.

وسيتصدر سان جرمان الترتيب بفارق المواجهتين المباشرتين مع لايبزيغ (خسر 1-2 خارج ملعبه وفاز إيابا 1-صفر)، في حال فوزه على باشاك شهير الذي كان أصلا خارج حسابات التأهل في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

ودخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الخط وقال على تويتر إنه يدين بأقوى العبارات الملاحظات العنصرية الموجهة إلى ويبو. وطالب أردوغان من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخاذ الخطوات الضرورية، مشيرا إلى أن بلاده ترفض العنصرية في الرياضة وفي كل مناحي الحياة.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب)