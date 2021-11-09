جدار برلين أو سور برلين كان يقسم العاصمة الألمانية برلين إلى شطرين، كما قطّع أوصالها على مدى عقود. وقد انقسم العالم على أعتابه إلى أيدلوجيتين مختلفتين منذ إنشائه عام 1961 وحتى انهياره عام 1989.

جاء بناء الجدار في عام 1961 من قبل جهورية ألمانيا الديمقراطية لوقف النزيف الاقتصادي الذي عانته، بسبب هجرة الناس منها إلى الجزء الغربي لألمانيا. في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1989 انهار الجدار ليمهد الطريق لانهيار ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية ومعها مجمل حلف وارسو سابقا. أما اليوم فلم يبق من الجدار سوى قطع تشهد على تاريخه المرير في ذاكرة الألمان والعالم.