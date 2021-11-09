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جدار برلين

جدار برلين أو سور برلين كان يقسم العاصمة الألمانية برلين إلى شطرين، كما قطّع أوصالها على مدى عقود. وقد انقسم العالم على أعتابه إلى أيدلوجيتين مختلفتين منذ إنشائه عام 1961 وحتى انهياره عام 1989.

جاء بناء الجدار في عام 1961 من قبل جهورية ألمانيا الديمقراطية لوقف النزيف الاقتصادي الذي عانته، بسبب هجرة الناس منها إلى الجزء الغربي لألمانيا. في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1989 انهار الجدار ليمهد الطريق لانهيار ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية ومعها مجمل حلف وارسو سابقا. أما اليوم فلم يبق من الجدار سوى قطع تشهد على تاريخه المرير في ذاكرة الألمان والعالم.

09.11.2021, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt im Schloss Bellevue an einer Veranstaltung 1918 - 1938 - 1989: Gedenken zum 9. November teil und hält eine Ansprache. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ذكرى الـ9 من نوفمبر-شتاينماير يطالب بالتخلي عن "وطنية الأبواق" 09.11.2021

يوافق التاسع من نوفمبر كل عام ثلاثة تواريخ مهمة في ذاكرة الأمة الألمانية، تجمع بين متناقضات: بين السعادة والحزن والاضطهاد والحرية. وفي كلمة بمناسبة هذا اليوم طالب الرئيس الألماني بالتخلي عن "وطنية الأبواق".
German Chancellor Angela Merkel delivers her speech during a special session of the German parliament Bundestag on Afghanistan in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 25, 2021. (Photo/Markus Schreiber)

ميركل تؤيد الحوار مع طالبان لكن بـ "اتفاقات مشروطة" 25.08.2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، لكنها شددت على رفض أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة. وقالت: "الواقع الجديد مر لكن علينا مواجهته".
Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

شتاينماير: بناء جدار برلين "كان يوما مصيريا لنا وللعالم" 13.08.2021

تحيي ألمانيا الذكرى الـ 60 لتشييد جدار برلين الذي قسم ألمانيا وكان رمزا رئيسيا للحرب الباردة وانقسام أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. رئيس ألمانيا اعتبر أن الجدار كان "علامة" على وجود دولة "دون شرعية في نظر مواطنيها".
US - China trade war, boxing flag fists

شبح حرب باردة ـ ثمن سعي الغرب لترويض العملاق الصيني 18.06.2021

من كان يعتقد أن الحرب الباردة قد ولّت وانتهت بسقوط جدار برلين، فعليه متابعة تطورات العلاقات الأمريكية الصينية، إذ يبدو أن صراع النفوذ بين العملاقين وحلفائهما قد دخل مرحلة اصطفاف جديدة تعترضها مطبات كبرى أولها اقتصادية.
Das Bild ist eine Fotocollage (Rayna Breuer/DW Bildredaktion), die nur für die Bildergalerie 30 Jahre Wiedervereinigung genutzt werden darf. Bei Fragen (zB im Rahmen einer Adaption) melden Sie sich bei Rayna Breuer via DW-Mail oder Teams.

بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها 29.09.2020

مثلما كانت برلين رمزاً لألمانيا المقسمة، ومسرحاً للمعاناة والحرب الباردة، أصبحت رمزاً للوحدة الألمانية. نأخذكم هنا في جولة مصورة على معالم المدينة، قبل إعادة التوحيد وبعدها مع اقتراب الذكرى الـ 30 لإعادة توحيد ألمانيا.
German Chancellor Angela Merkel poses for a selfie during a ceremony marking the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall at the Wall memorial on Bernauer Strasse in Berlin, Germany, November 9, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

لقطات مؤثرة من احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين 10.11.2019

احتفل عشرات الآلاف وعلى رأسهم القيادات السياسية في ألمانيا وضيوف أجانب بمرور 30 عاما على انهيار جدار برلين. وعلى أنغام الموسيقى وعروض أضواء مبهرة جاءت الاحتفالات التي تخللتها لقطات طريفة من الحاضر وأخرى مؤثرة من الماضي.

28.10.2019 *** German Foreign Minister Heiko Maas gives a press conference in Tunisia's capital Tunis on October 28, 2019. - Maas is on a two-day official visit to Tunisia. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

هايكو ماس: على ألمانيا مسؤولية قيادية وأن تكون صوت العقل في العالم 10.11.2019

في مقال له بـ"شبيغل أونلاين" رسم وزير خارجية ألمانيا ملامح دور ألمانيا في الأزمات من بينها أزمات بدول عربية. فيما اعترف الرئيس الألماني بفضل أمريكا في وحدة ألمانيا غير أنه انتقد "الأنانية القومية" لواشنطن في ظل ترامب.
U.S. President Donald Trump shakes hands with Germany's Chancellor Angela Merkel during a bilateral meeting at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 28, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

في ذكرى سقوط الجدار.. ترامب يوجه رسالة لـ"أثمن الحلفاء" 09.11.2019

رغم غياب الدفء في علاقاته مع ألمانيا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا بـ"أثمن الحلفاء"، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين. في حين حضّه الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير على التخلي عن "الأنانية".
Bundeskanzlerin Angela Merkel, Deutschland, Berlin, Bundeskanzleramt, Presseunterrichtung nach dem Gespräch der BKin, mit dem NATO-Generalsekretär, Jens Stoltenberg, 07.11.2019 *** Chancellor Angela Merkel, Germany, Berlin, Federal Chancellery, press briefing after BKin talks with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, 07 11 2019

ميركل تكشف عن سر تأنيها في اتخاذ القرارات 08.11.2019

كثيرون ينتقدون بطء المستشارة أنغيلا ميركل في اتخاذ القرارات. لأول مرة تكشف ميركل بصراحة عن طريقتها بالحكم وعلاقتها بألمانيا الشرقية، حيث كانت تعيش قبل توحيد شطري ألمانيا.

Berlin-Mitte: Pariser Platz mit Brandenburger Tor im Abendlicht, Berlin | Verwendung weltweit

بوابة براندنبورغ - شعار برلين وشاهد على تاريخها الحديث 08.11.2019

بوابة براندنبورغ هي الرمز الشهير للوحدة الألمانية. منذ الانتهاء من بنائها عام 1791 وهي تعتبر المعلم الأكثر دراماتيكية في التاريخ الأوروبي. وهي اليوم المنصة الرئيسية للاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين.

Guido Buchwald (li.) und Matthias Sammer in den Nationaltrikots der BRD bzw. der DDR Guido Buchwald left and Matthias Sammer in the National jerseys the Germany or the GDR

كرة القدم الألمانية الشرقية بعد ثلاثة عقود على سقوط الجدار 08.11.2019

عندما سقط جدار برلين بشكل مفاجئ في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، كان واضحاً أن كل شيء في ألمانيا الشرقية سيتغير. وقد انطبق ذلك على كرة القدم أيضاً.
ARCHIV - 09.03.2017, Bayern, Illesheim: US-Soldaten stehen während einer militärischen Zeremonie in den Storck-Barracks vor einer Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bundesregierung hat die US-Truppen in Deutschland in den vergangenen sieben Jahren mit 243 Millionen Euro unterstützt. (zu dpa Bundesregierung gibt Hunderte Millionen für US-Truppen aus) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الجندي السابق بومبيو وتواجد القوات الأمريكية في ألمانيا 08.11.2019

مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في الاحتفالات بذكرى سقوط جدار برلين تعد رحلة شخصية له أيضا، فبومبيو كان جنديا في ألمانيا. واليوم توجد شكوك حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك بوجودها العسكري في ألمانيا.
The skynet artwork 'Visions In Motion' is set to overhang the 'Strasse des 17. Juni' (Street of June 17) boulevard in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, Friday, Nov. 1, 2019. The art work by Patrick Shearn was made with about 100.000 streamers with written messages and is part of the celebrations marking the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall on Nov 9, 2019. (AP Photo/Markus Schreiber) |

ذكرى سقوط جدار برلين.. لماذا يختلف نبض حياة الشرق والغرب؟ 08.11.2019

"ما ينتمي لبعضه ينمو بشكل مشترك"، جملة شهيرة قالها المستشار الألماني الأسبق فيلي برانت عشية سقوط جدار برلين. لكن الواقع يظهر وكأن الشرق والغرب ينتميان بشكل اقل لبعضهما. لماذا يا ترى؟ وماذا يقول علماء الاجتماع حول التطور؟
Die CDU-Vorsitzende Agela Merkel sitzt am Montag (21.06.2004) in Begleitung mit der baden-württembergischen Kultusministerin Annette Schavan im Porsche Entwicklungszentrum in Weissach in einem Porsche 911 Cabrio. Die beiden Politikerinnen führten mit Porsche-Chef Wendelin Wiedeking (dahinter) Gespräche über wirtschaftspoltische Fragen des Standorts Deutschland. dpa/lsw |

ميركل: لو لم يسقط جدار برلين .. لكان هذا الأمر هو حلم حياتي! 06.11.2019

عندما سقط جدار برلين عام 1989 كانت أنغيلا ميركل في ريعان الشباب. وبعد 30 عاما من سقوط الجدار تعود الذكريات بالمستشارة الألمانية لتتحدث عن حلمها، التي كانت ستحاول تحقيقه لو بقيت مواطنة لما كانت تعرف بـ"ألمانيا الشرقية".

04.11.2019, ZWICKAU, GERMANY - NOVEMBER 04: German Chancellor Angela Merkel makes a speech as she visits the memorial tree planted dedicated to victims of far-right terror group National Socialist Underground (NSU) at the Schwanenteichpark in eastern German city of Zwickau, Germany on November 04, 2019. Ä®Ä®The memorial tree for Enver Simsek, the NSUÄôs first victim, was planted last month in the eastern town of Zwickau. The NSU members, who lived underground for many years in Zwickau, killed eight Turkish immigrants, a Greek citizen, and a German policewoman between 2000 and 2007.The city installed a new memorial place, with ten trees, representing all of the NSU victims. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

المستشارة ميركل تحذّر: لا تسامح مع الكراهية والعنف 05.11.2019

أجرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية مقابلة مع المستشارة ميركل بمناسبة مرور ثلاثين عاما على سقوط جدار برلين. ميركل تطرقت إلى الوضع في شرق ألمانيا واستياء بعض المواطنين من الوضع مشددة على أنها لن تتسامح مع "الكراهية والعنف".
East Side Gallery, Berlin, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

استطلاع: أكثر من نصف الألمان يرون أن ديمقراطية بلادهم في خطر 04.11.2019

وصفت مؤسسات مختصة نتيجته بـ"المنذرة بالخطر" وبالمؤشر على تنامي الشعبويين. إنه استطلاع رأي حول الديمقراطية أجري في ألمانيا وست دول من شرق أوروبا بمناسبة مرور ثلاثين سنة على سقوط جدار برلين. فلماذا هذه النتيجة الصادمة؟
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