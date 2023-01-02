جثمان الأسطورة بيليه سيدفن في "أعلى مقبرة في العالم"

إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه"، هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة في رأي الكثيرين، خصوصا من عاصروا مسيرته كلاعب محترف منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات تقريبا.

وبعد وفاته الخميس الماضي عن 82 عاما، أقامت البرازيل حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، وفي حفل تنصيب لولا دا سيلفا الأحد، رئيسا جديدا للبرازيل، بدأ الحفل دقيقة صمت تخليداً لذكرى بيليه.

واليوم الاثنين (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2023)، نقلت قوات من الشرطة العسكرية والمطافئ التابوت الذي يحوي جثمان بيليه من مستشفى ألبرت أينشتاين، الذي توفي فيه، بمدينة ساو باولو إلى مدينة سانتوس الساحلية، التي تبعد عن ساو باولو بمسافة 80 كيلومتر. وتوافدت الحشود بكثافة على سانتوس لإطلاق نظرة وداع أخيرة عليه قبل أن يتم دفنه رسميا غدا الثلاثاء.

وفتح ملعب "Estádio Urbano Caldeira"، ملعب فريق سانتوس ، الذي لعب له "الملك" لمدة 18 موسما، أبوابه منذ الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) للجماهير، حيث عرض جثمان "الملك" بيليه في وسط الملعب.

في هذه المقبرة الفريدة، والتي هي عبارة عن عمارة شاهقة، سيدفن الأسطورة بيليه في الطابق التاسع، في إشارة إلى والده الذي كان هو الآخر مهاجما يحمل رقم 9.

وتستمر الجنازة المفتوحة على مدار 24 ساعة حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، عندما ينطلق موكب الجنازة في شوارع المدينة مرورا بمنزل والدة بيليه، البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تدرك وفاة ابنها. وينتهي الموكب عند مقبرة "Memorial Necrópole Ecumênica" في سانتوس، حيث سيتم دفن بيليه.

وتم تعزيز الأمن في مطار كونغونهاس في ساو باولو قبل الوصول المتوقع لحشود من الرياضيين والسياسيين وكبار الشخصيات والمشجعين لحضور الجنازة.

وقد حضر إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى سانتوس وألقى نظرة الوداع على بيليه ومن المنتظر أن يحضر الرئيس البرازيلي الجديد الجنازة. كما أكد إنفانتينو أن الفيفا سيطالب جميع دول العالم بإطلاق أسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على أحد ملاعبها.

توافد الجماهير على ملعب سانتوس لتوديع الأسطورة بيليه الذي توفي عن عمر 82 عاما.

ونقلت مواقع ألمانية عديدة، بينها "فيلت" و"بيلد"، عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن تلك المقبرة، التي هي عبارة عن عمارة ضخمة، هي أعلى مقبرة في العالم وتضم 16 ألف مدفن، موزعة على 14 طابقا. وهي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من ملعب سانتوتس القديم.

في تلك المقبرة الفريدة، دم دفن عدد من أقارب بيليه، وكذلك زميله لسنوات طويلة المهاجم كوتينيو، الذي توفي عام 2019. وقد اشترى بيليه مدفنه في عام 2003 ونقل عنه قوله "إنه مكان يشع منه الهدوء وراحة البال ولا يشعر فيه المرء بالاكتئاب بل وحتى لا يبدو كمقبرة".

وسيتسقر التابوت الذي يحوي جثمان بيليه في الطابق التاسع، في إشارة إلى والده جواو راموس، الذي كان مهاجما أيضا وكان يحمل الرقم 9، بينما كان بيليه يحمل رقم 10.

وقالت بيلد إن هذه المقبرة مفتوحة طوال العام ويشرف عليه ممرضات. وبها أجنحة يمكن لعشاق بيليه وأقاربه الإقامة بها.

المقبرة التي سيتسقر فيها جثمان الأسطورة بيليه في مدينة سانتوس الساحلية بالبرازيل

يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، كما أنه للآن الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، بجانب النجم الحالي نيمار.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)