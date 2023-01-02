جثمان الأسطورة بيليه سيدفن في "أعلى مقبرة في العالم"

إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم "بيليه"، هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة في رأي الكثيرين، خصوصا من عاصروا مسيرته كلاعب محترف منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات تقريبا.
وبعد وفاته الخميس الماضي عن 82 عاما، أقامت البرازيل حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، وفي حفل تنصيب لولا دا سيلفا الأحد، رئيسا جديدا للبرازيل، بدأ الحفل دقيقة صمت تخليداً لذكرى بيليه.
واليوم الاثنين (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2023)، نقلت قوات من الشرطة العسكرية والمطافئ التابوت الذي يحوي جثمان بيليه من مستشفى ألبرت أينشتاين، الذي توفي فيه، بمدينة ساو باولو إلى مدينة سانتوس الساحلية، التي تبعد عن ساو باولو بمسافة 80 كيلومتر. وتوافدت الحشود بكثافة على سانتوس لإطلاق نظرة وداع أخيرة عليه قبل أن يتم دفنه رسميا غدا الثلاثاء.
وفتح ملعب "Estádio Urbano Caldeira"، ملعب فريق سانتوس ، الذي لعب له "الملك" لمدة 18 موسما، أبوابه منذ الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) للجماهير، حيث عرض جثمان "الملك" بيليه في وسط الملعب.
في هذه المقبرة الفريدة، والتي هي عبارة عن عمارة شاهقة، سيدفن الأسطورة بيليه في الطابق التاسع، في إشارة إلى والده الذي كان هو الآخر مهاجما يحمل رقم 9.
وتستمر الجنازة المفتوحة على مدار 24 ساعة حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، عندما ينطلق موكب الجنازة في شوارع المدينة مرورا بمنزل والدة بيليه، البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تدرك وفاة ابنها. وينتهي الموكب عند مقبرة "Memorial Necrópole Ecumênica" في سانتوس، حيث سيتم دفن بيليه.
وتم تعزيز الأمن في مطار كونغونهاس في ساو باولو قبل الوصول المتوقع لحشود من الرياضيين والسياسيين وكبار الشخصيات والمشجعين لحضور الجنازة.
وقد حضر إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى سانتوس وألقى نظرة الوداع على بيليه ومن المنتظر أن يحضر الرئيس البرازيلي الجديد الجنازة. كما أكد إنفانتينو أن الفيفا سيطالب جميع دول العالم بإطلاق أسم الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على أحد ملاعبها.
توافد الجماهير على ملعب سانتوس لتوديع الأسطورة بيليه الذي توفي عن عمر 82 عاما.
ونقلت مواقع ألمانية عديدة، بينها "فيلت" و"بيلد"، عن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن تلك المقبرة، التي هي عبارة عن عمارة ضخمة، هي أعلى مقبرة في العالم وتضم 16 ألف مدفن، موزعة على 14 طابقا. وهي تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من ملعب سانتوتس القديم.
في تلك المقبرة الفريدة، دم دفن عدد من أقارب بيليه، وكذلك زميله لسنوات طويلة المهاجم كوتينيو، الذي توفي عام 2019. وقد اشترى بيليه مدفنه في عام 2003 ونقل عنه قوله "إنه مكان يشع منه الهدوء وراحة البال ولا يشعر فيه المرء بالاكتئاب بل وحتى لا يبدو كمقبرة".
وسيتسقر التابوت الذي يحوي جثمان بيليه في الطابق التاسع، في إشارة إلى والده جواو راموس، الذي كان مهاجما أيضا وكان يحمل الرقم 9، بينما كان بيليه يحمل رقم 10.
وقالت بيلد إن هذه المقبرة مفتوحة طوال العام ويشرف عليه ممرضات. وبها أجنحة يمكن لعشاق بيليه وأقاربه الإقامة بها.
المقبرة التي سيتسقر فيها جثمان الأسطورة بيليه في مدينة سانتوس الساحلية بالبرازيل
يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، كما أنه للآن الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، بجانب النجم الحالي نيمار.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
سانتوس كان البداية
نادي "سانتوس" البرازيلي يعد أول نادي لعب في صفوفه بيليه بل وقضى فيه معظم مسيرته الكروية. في 1956، تعاقد النادي البرازيلي مع بيليه وكان في سن الـ 15. وبالإضافة إلى المشاركة في الدوري المحلي، شارك سانتوس في مباريات خارج البرازيل في أوروبا وأمريكا. هذه الصورة للأسطورة البرازيلية بيليه مع فريقه البرازيلي خلال مباراة ودية عام 1970 أمام فريق "واشنطن دارتس" المنافس في دوري أمريكا الشمالية الوليد في حينه.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
التألق في أول مشاركة بالمونديال
بعد تألقه مع "سانتوس"، خطف بيليه الشاب الأنظار ليجد طريقه إلى تشكيلة قائمة منتخب "السيليساو" في مونديال السويد عام 1958. وفي أول مباراة له كان بيليه في عامه الـ 17 وأصبح أصغر لاعب يشارك في كأس العالم فيما كانت مباراته الأولى ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك. وفي مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، أحرز بيليه هاتريك وفي النهائي ضد البلد المضيف، أحرز هدفين ليصل رصيده في البطولة إلى 6 أهداف في أربع مشاركات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
بيليه.. ساحر المستديرة
وصف بيليه كرة القدم بأنها "اللعبة الجميلة" وهو الأمر الذي نفذه داخل المستطيل الأخضر. كان مركز بيليه الهجوم في غالب المباريات رغم أنه لعب في أدوار أخرى. برع الأسطورة البرازيلية في الجمع بين السرعة والتألق والمهارة الساحرة حيث كان يتجاوز المدافعين بسهولة وكأنه الزئبق. سجل بيليه أهدافا بطرق عديدة مثل هذا الهدف الذي أحرزه عام 1968 من ركلة خلفية مزدوجة.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
إصابة تعرقل مسيرة السيليساو
فازت البرازيل بمونديال 1962 في تشيلي للمرة الثانية على التوالي. وكانت هناك آمال كبيرة في الاحتفاظ باللقب في مونديال 1966 بإنجلترا، مهد كرة القدم. وفي مباراة البرازيل ضد بلغاريا، أحرز بيليه هدفا من ركلة حرة وأصبح أول لاعب يسجل في ثلاث بطولات كأس عالم متتالية. وبسبب تألقه، تعرضه بيليه لعنف من مدافعي بلغاريا والبرتغالي من أجل إيقافه داخل المستطيل الأخضر. خرجت البرازيل حاملة اللقب من الدور الأول.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1970.. لقب كأس العالم الثالث
ساعد بيليه منتخب البرازيل في الفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال المكسيك عام 1970 لتكون بذلك نهاية سعيدة لمسيرة الأسطورة البرازيلية في بطولات كأس العالم. بعد الفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، حمل لاعبو منتخب "السيليساو" بيليه على أكتافهم للاحتفال باللقب الذي منح البرازيل الحق في الاحتفاظ بكأس جول ريميه إلى الأبد. أحرز بيليه خلال البطولة أربعة أهداف ونال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1971.. الاعتزال الدولي بعد 92 مباراة مع راقصي السامبا
لعب بيليه مع منتخب البرازيل 92 مباراة فيما كانت مباراة الاعتزال مع راقصي السامبا في 18 يوليو/ تموز عام 1971. احتشد 180 ألف مشجع في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو لتوديع الأسطورة البرازيلية. وانتهت المباراة ضد يوغوسلافيا بالتعادل هدفين لكل فريق. اعتزل بيليه اللعب مع البرازيل في سن مبكر، إذ لم يكن قد أتم بعد عامه الحادي والثلاثين. وقد لعب بعد ذلك، مع ناديه سانتوس لعدة سنوات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1975.. المغامرة الأمريكية
في عام 1974، أكمل بيليه 19 موسما كرويا مع ناديه سانتوس البرازيلي بداية من عام 1956. انتقل في عام 1975 إلى اللعب في الولايات المتحدة مع نادي "نيويورك كوزموس" المنافس في دوري أمريكا الشمالية الوليد في حينه ربما كان بسبب المال. ساعد بيليه على تعزيز شهرة ونشر كرة القدم في الولايات المتحدة. وقاد بيليه "نيويورك كوزموس" للفوز ببطولة دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم عام 1977.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1977... محمد علي كلاي وبيكنباور في الوداع
أنهى بيليه مسيرته الكروية مع "نيويورك كوزموس" عام 1977 حيث جرت المباراة النهائية في استاد ملعب جاينتس العريق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وحرص على توديعه أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بيكنباور الذي رافقه في الفريق وزميل دربه في منتخب البرازيل كارلوس ألبرتو، فضلا عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
نجم في هوليوود
في عام 1981، خاض بيليه الغمار السينمائي حيث شارك في بطولة فيلم "الهروب إلى النصر" مع نجمي هوليوود سيلفستر ستالون ومايكل كين. يدور الفيلم في فترة الحرب العالمية الثانية حيث يخوض فريق من أسرى دول الحلفاء مباراة كرة قدم ضد فريق من ألمانيا النازية ممن قاموا بأسرهم.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
بيليه الوزير والسفير
بعد مسيرة كروية حافلة، شغل بيليه عددا من المناصب بما في ذلك سفيرا للنوايا الحسنة في منظمة اليونسكو عام 1994. وبعدها بعام، قام الرئيس البرازيلي آنذاك فرناندو إنريكي كاردوسو (يسار الصورة) بتعيين بيليه في منصب وزير استثنائي للرياضة في البرازيل، حيث كرس بيليه جهده لمحاربة الفساد في عالم كرة القدم في بلاده. وقام باقتراح تشريع أطلق عليه "قانون بيليه" للحد من الفساد الكروي في البرازيل.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
إدينيو بيليه.. ابن الوز ليس عواما
تزوج بيليه ثلاث مرات وأنجب العديد من الأطفال سواء من زوجاته الثلاث أو من علاقات خارج إطار الزواج. حاول نجله إدينيو مواصلة مسيرة والده. وقد بدأ إدينيو مشواره الاحترافي كحارس في نادي سانتوس الذي قضى فيه بيليه حياته الكروية. لكن مسيرة إدينيو في عالم المستديرة لم ينطبق عليها القول "ابن الوز عوام" خاصة بعد أن أصدرت محكمة برازيلية عام 2017 ضده عقوبة بالسجن نحو 13 عاما في قضية غسيل أموال وتهريب المخدرات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
صراع مع المرض
في الأعوام الأخيرة من عمره، تعرض بيليه لأزمات الصحية عدة. في 2012، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ، لكنه اضطر خلال مونديال 2018 في روسيا إلى الظهور على كرسي متحرك أثناء سحب القرعة إلى جوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأيقونة الأرجنتينية دييغو مارادونا. وبعد ذلك بفترة قصيرة، دخل بيليه المستشفى حيث خضع لجراحة لإزالة حصوات الكلى. لكن معركة بيليه الكبرى والأخيرة كانت ضد السرطان. تشاك بنفولد/ م.ع