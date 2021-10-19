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جبهة النصرة

تتبنى هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقا الفكر السلفي الجهادي، وشُكلت أواخر عام 2011 أثناء الأزمة السورية، لكنها سرعان ما أصبحت في غضون أشهر قليلة من أبرز القوى على ساحة الحرب الأهلية في سوريا وخاصة في محافظة ادلب.

تبنى تنظيم جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام حاليا عدة هجمات انتحارية في حلب ودمشق ومناطق أخرى، ولا توجد معلومات دقيقة عن أصل هذه التنظيم غير أن تقارير استخباراتية أمريكية ربطته بتنظيم القاعدة في العراق. وفي منتصف أغسطس/ آب 2014 أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بالجبهة.

Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesgerichtshof (BGH) ist am Eingang des BGH zu sehen. Der Bundesgerichtshof überprüft das erste Strafurteil zu den umstrittenen «Cum-Ex»-Deals. Das Landgericht Bonn hatte am 18. März 2020 zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer soll dazu rund 14 Millionen Euro zurückzahlen - Alle Beteiligten haben Revision eingelegt.

ألمانيا- الدستورية تؤيد حكما بالمؤبد بحق متورط في مذبحة في سوريا 19.10.2021

المحكمة الدستورية الألمانية تؤيد أحكاما بحق عدد من المتورطين في جرائم في سوريا، بينهم حكم بالمؤبد ضد رجل قاتل مع "جبهة النصرة" متورط في مذبحة النفايات في مدينة الطبقة عام 2013.

ARCHIV - Bewaffnete Polizisten sichern am 20.01.2016 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) das Gebäude des Oberlandesgerichtes. Nach einem halben Jahr Prozessdauer nähert sich das Verfahren gegen den mutmaßlichen IS-Terroristen Kerim Marc B. dem Ende. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht kündigte überraschend noch für den 16.09.2016 das Plädoyer der Bundesanwaltschaft an. Mit einer Kalaschnikow und Handgranaten soll der gebürtige Dortmunder in den Reihen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft haben. Foto: Monika Skolimowska/dpa (zu dpa «Sieben Jahre Haft für mutmaßlichen IS-Terroristen gefordert» vom 16.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: الحكم باقصى عقوبة على سوري أدين بقتل ضابط 26.08.2021

بعد 22 جلسة محاكمة، أصدرت المحكمة العليا في دوسلدورف أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني بحق متهم سوري كما قضت بحبس شريك له، بعد أن ثبت لديها إدانتهما في قتل ضابط سوري وتوثيق الجريمة بالفيديو.

10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Polizeibeamte stehen vor dem Gebäude der Ansaar International in Düsseldorf. Die Polizei geht am Mittwoch mit Razzien in neun Bundesländern gegen Einrichtungen eines bundesweiten islamischen Netzwerkes vor. Foto: Martin Gerten/dpa

ألمانيا تحظر منظمة "أنصار الدولية" الإسلامية.. خلفيات القرار؟ 05.05.2021

حظر وزير الداخلية الألماني منظمة "أنصار الدولية" الإسلامية بسبب "انتهاك الدستور بجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال".
SPERRFRIST für die Berichterstattung über Razan Zaitouneh: 15.03.2021 8.00 Uhr *** Razan Zaitouneh, a Syrian human rights lawyer, was disappeared in 2013. DW investigates her life. SOURCE: Free Razan

رزان زيتونة... وجه الثورة السورية المُغيّب 15.03.2021

نضالها ضد الظلم خلق لها أعداء كثر على عدة جبهات: عند النظام السوري وبعض فصائل المعارضة المسلحة. بعد عشر سنوات على الثورة السورية، DW تحقق في الاختفاء الغامض للناشطة رزان زيتونة من منطقة كانت تحت سيطرة المعارضة.
Jihadists of former Al-Qaeda affiliate Hayat Tahrir al-Sham block demonstrators from approaching the Bab al-Hawa crossing between Turkey and Syria's northwestern Idlib province during a protest against the Syrian regime and its ally Russia on September 20, 2019. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

ألمانيا تحاكم رجلين سوريين متهمين بالمشاركة في شنق ضابط بالمعارضة 22.02.2021

تبدأ أوائل مارس/ آذار محاكمة رجلين سوريين أمام المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويواجه الرجلان تهمة الاشتراك في شنق ضابط من قوات المعارضة، ويتهم أحدهم أيضا بالعضوية في جماعة إرهابية.

04.09.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Nils D. (r), IS-Terrorist, kommt in den Gerichtssaal im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts. Dem IS-Terroristen Nils D. aus Dinslaken droht lebenslange Haft. Diesmal werden ihm Kriegsverbrechen und Mord vorgeworfen, begangen in einem Gefängnis des Islamischen Staats in Syrien. Der ehemalige islamistische Kämpfer der berüchtigten Lohberger Brigade steht zum zweiten Mal vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa - ACHTUNG: Der Justizbeamte wurde auf Anweisung des Gerichts gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

دعوى قضائية في ألمانيا ضد سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب 18.01.2021

تبدأ في ألمانيا محكمة سوريين اثنين بتهمة ارتكاب جريمة حرب بتعذيب وإعدام ضابط مقيد في القوات الحكومية السورية. ويشتبه بانتماء أحدهما إلى تنظيم انضم لاحقا إلى جبهة النصرة.
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 17: Heavily-armed police stand outside a street near to an apartment building in Neukoelln district during raids in which police arrested three suspects in connection with last year's spectacular robbery in the Gruenes Gewoelbe museum in Dresden on November 17, 2020 in Berlin, Germany. On November 25, 2019, thieves entered the museum and stole a wide variety of priceless jewels. on November 17, 2020 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تمويل الإرهاب في سوريا.. اعتقال مشتبه به جديد في ألمانيا 15.01.2021

أوقف مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مشتبها جديدا فيه، في أعقاب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم قبل أيام، عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في دعمهم إسلاميين مسلحين في سوريا بأموال.
Jihadists of former Al-Qaeda affiliate Hayat Tahrir al-Sham block demonstrators from approaching the Bab al-Hawa crossing between Turkey and Syria's northwestern Idlib province during a protest against the Syrian regime and its ally Russia on September 20, 2019. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

مظاهرة نسائية ضد هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب 25.12.2020

تظاهرت مئات النساء في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على المحافظة. كما خرج المئات من أهالي المدينة في مظاهرة جابت أغلب شوارع المدينة دون الوصول لمقرات الهيئة.
Das Wappen des Generalbundesanwalts ist am Donnerstag (24.11.2011) in Karlsruhe zu sehen. Der 32 Jahre alte Andre E. aus Sachsen wurde zu einem Haftprüfungstermin beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gebracht. Er wird beschuldigt, in zwei Fällen die terroristische Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) unterstützt zu haben. Spezialkräfte der GSG 9 hatten den verdächtigen Neonazi-Terroristen am Donnerstag (24.11.2011) in Brandenburg festgenommen. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw |

ألمانيا.. توقيف سوريين للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب 13.07.2020

أعلن النائب العام الاتحادي في ألمانيا توقيف سوريين يعتقد أنهما مرتبطان بتنظيم "جبهة النصرة"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، ووضعهما قيد التوقيف الاحتياطي للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب.
A man walks past a damaged mini-van that was used as a make-shift ambulance amidst debris in the garage of a hospital damaged after a reported air strike in Jisr al-Shughur in the northeastern Syrian Idlib province on July 10, 2019. - Regime air strikes on July 10 killed several civilians including children in the town of Jisr al-Shughur, said the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, which relies on a network of sources inside the country. The raids are the latest in an uptick in government and Russian bombardment since late April on the jihadist-administered region of Idlib despite a months-old truce deal. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

تقرير أممي يتهم دمشق و"هيئة تحرير الشام" بجرائم حرب في إدلب 07.07.2020

أفاد تقرير للأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية وأخرى مدعومة من تركيا. وركز التقرير على استهداف المدنيين والمدارس والمشافي.

Smoke billows over the village of Qaminas, about 6 kilometres southeast of Idlib city in northwestern Syria, following reported Russian air strikes in northwestern Syria on March 1, 2020. (Photo by Ibrahim YASOUF / AFP)

غارات روسية شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار 03.06.2020

شنّت طائرات روسية غارات على أهداف شمال غرب سوريا، للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وتنتشر في المنطقة فصائل هيئة تحرير الشام وحراس الدين والحزب الاسلامي التركستاني المتشددة.
IDLIB, SYRIA - FEBRUARY 14: Children of Syrian families, who have been forcibly displaced due to the ongoing attacks carried out by Assad regime and its allies, look out of a tent's zipper door at a camp in Turmanin in the western rural of Aleppo near Turkish border on a cold winter day in Idlib, Syria on February 14, 2020. Muhammed Said / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية 18.02.2020

يواصل الجيش السوري تقدمه في شمال غرب البلاد، بعد سيطرته على حلب، وأسفرت المعارك في شمال غرب سوريا عن موجة نزوج كبيرة قاربت المليون نازح، حسب الأمم المتحدة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة سيما في ظل موجة برد قارس.
TOPSHOT - The wife of a suspected member of the Islamic State (IS) group holds her child as she waits on the western frontline to be questioned after fleeing the centre of Raqa, on October 8, 2017. Syrian Democratic Forces (SDF), Syrian fighters backed by US special forces, are battling to clear the last remaining jihadists holed up in their crumbling stronghold of Raqa. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

مطالبات لتونس باسترجاع أطفال عالقين بسوريا وليبيا والعراق 06.02.2020

اعتبر عدد "الجهاديين" التونسيين الذين قاتلوا في سوريا وليبيا والعراق الأكبر في العالم. منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان دعت الحكومة التونسية لاسترجاع حوالي مائتي طفل عالقين في مخيمات وسجون في هذه الدول.

02.02.2020, Syrien, Sarmin: Ein syrischer Mann steht nach einem Luftangriff weinend inmitten der Trümmer eines zerstörten Gebäudes. Der Angriff wurde angeblich von Flugzeugen der russischen und syrischen Streitkräfte in der Stadt Sarmin, in der Region Idlib, ausgeführt. Die Region Idlib um die Stadt Idlib ist Syriens letztes großes Rebellengebiet. Foto: Anas Alkharboutli/dpa | Verwendung weltweit

أردوغان: التطورات في إدلب أصبحت خارج السيطرة 03.02.2020

قال الرئيس التركي أردوغان إن التطورات في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا صارت "خارج نطاق السيطرة"، وذلك بعد إعلان أنقرة مقتل خمسة من جنودها في قصف سوري، فيما قصفت تركيا مواقع للنظام السوري وقتلت نحو 13 جندياً حكومياً.
ARCHIV 2019***Norwegian Finance Minister Siv Jensen (L) and Prime Minister Erna Solberg address a press conference regarding Justice Minister Tor Mikkel Wara leaving his post temporarily after his partner was arrested on suspicion of setting fire to his car. on March 14, 2019 in Oslo. (Photo by Cornelius POPPE / various sources / AFP) / Norway OUT

أزمة حكومية في النرويج بسبب سيدة مرتبطة بـ "داعش" 20.01.2020

تعرض الائتلاف اليميني الحاكم في النرويج لهزة شديدة على خلفية السماح لزوجة "جهادي" بالعودة للبلاد مع طفليها من سوريا. واعتراضا على هذه الخطوة انسحب "حزب التقدم" اليميني الشعبوي من الحكومة ما أفقدها غالبيتها البرلمانية.
ARCHIV - 25.09.2017, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Justizbeamter steht am 25.09.2017 während dem Auftakt eines Terrorprozesses gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation «Dschabhat al-Nusra» vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart im Gerichtssaal. Die vier Angeklagten im Alter von 24 bis 35 Jahren sollen für die Terrororganisation Dschabhat al-Nusra gekämpft haben. (zu dpa: «Prozess gegen vier mutmaßliche Anhänger der Terrorgruppe Dschabhat al-Nusra»)Bildfunk+++ Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا.. إدانة سوريين "بارتكاب مجزرة" في مكب للنفايات 14.01.2020

وصلوا كلاجئين إلى ألمانيا، لكنهم كان قد سبق لهم وشاركوا في عمليات قتل جماعية عندما كانوا تابعين لتنظيم "جبهة النصرة". تفاصيل أوفى عن حيثيات الأحكام ومددها في هذا الخبر.
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