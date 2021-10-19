تتبنى هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقا الفكر السلفي الجهادي، وشُكلت أواخر عام 2011 أثناء الأزمة السورية، لكنها سرعان ما أصبحت في غضون أشهر قليلة من أبرز القوى على ساحة الحرب الأهلية في سوريا وخاصة في محافظة ادلب.

تبنى تنظيم جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام حاليا عدة هجمات انتحارية في حلب ودمشق ومناطق أخرى، ولا توجد معلومات دقيقة عن أصل هذه التنظيم غير أن تقارير استخباراتية أمريكية ربطته بتنظيم القاعدة في العراق. وفي منتصف أغسطس/ آب 2014 أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يفرض عقوبات على عدد من الأشخاص المرتبطين بالجبهة.