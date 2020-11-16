تعمل جبهة البوليساريو لتحرير الصحراء الغربية مما تسميه الاستعمار المغربي لها وإقامة دولة مستقلة عليها تحت اسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". غير أن المغرب يرفض ذلك ويصر على أن الصحراء منطقة مغربية.

البوليساريو اختصار بالإسبانية لاسم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". تأسست الجبهة في مايو/ أيار 1973 لتحرير المنطقتين اللتين يطلق عليهما الصحراء الغربية من الاستعمار الاسباني. بعد رحيل الأٍسبان ضم المغرب الصحراء ودخل في نزاع مسلح مع البوليساريو انتهى باتفاق وقف إطلاق نار عام 1991. غير أن هذا الاتفاق معرض للانهيار بسبب غياب أفق حل سياسي للنزاع.