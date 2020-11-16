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جبهة البوليساريو

تعمل جبهة البوليساريو لتحرير الصحراء الغربية مما تسميه الاستعمار المغربي لها وإقامة دولة مستقلة عليها تحت اسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". غير أن المغرب يرفض ذلك ويصر على أن الصحراء منطقة مغربية.

البوليساريو اختصار بالإسبانية لاسم "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". تأسست الجبهة في مايو/ أيار 1973 لتحرير المنطقتين اللتين يطلق عليهما الصحراء الغربية من الاستعمار الاسباني. بعد رحيل الأٍسبان ضم المغرب الصحراء ودخل في نزاع مسلح مع البوليساريو انتهى باتفاق وقف إطلاق نار عام 1991. غير أن هذا الاتفاق معرض للانهيار بسبب غياب أفق حل سياسي للنزاع.

09 May 2004 OUM DREYGA, MOROCCO: (FILES) This file picture taken 09 May 2004 some 450 kms south of El Ayoun, the region's main city shows French soldiers of the United Nations mission for the organization of a referendum in Western Sahara (MINURSO) walking in an almost desert landscape toward their vehicles at the Oum Dreyga observation site. The UN Security Council 30 April 2007 urged Morocco and the separatist Polisario Front to launch direct, UN-sponsored talks without preconditions on self-determination in disputed Western Sahara. AFP PHOTO/FILES/ABDELHAK SENNA (c) Getty Images/AFP/A. Senna

الصحراء الغربية ـ بين التصعيد الإعلامي والغموض الميداني 16.11.2020

يظل الوضع ملتبساً في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، فقد أعلن المغرب وقوع تبادل لإطلاق النيران بإحدى نقاط الجدار الأمني الفاصل بين الطرفين، بعد إعلان بوليساريو "حالة الحرب".
30.9.2005 *** Members of Moroccan Gendarmerie guard illegal inmigrants who were detained trying crossing the fence which separates Morocco of Spanish territory, in Tauri, Morocco, Friday 30 September 2005. One day after five inmigrantes died Spain's Home Affair Minister Jose Antonio Alonso announced that the deployment of the Spanish armed forces in Ceuta and Melilla will be for an indefinitely time and he raised the number of soldiers deployed to 320 in each of the Spanish autonomous cities. EPA/Paco G. Guerrero +++(c) dpa - Report+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/dpaweb/P. G. Guerrero

المغرب يستدعي سفير الجزائر بعد محاولة سوريين التسلل إلى أراضيه 23.04.2017

استدعى المغرب السفير الجزائري في الرباط للتعبير عن قلقه بعدما حاول 54 سوريا دخول البلاد "بشكل غير شرعي" قادمين من الجزائر. كما ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المغرب رفض دخول هؤلاء السوريين وتركهم في المنطقة الحدودية.
Über 200.000 Sahrawis leben seit mehr als 37 Jahre in Wüsten-Siedlungen, so wie diese in Laayoune, West Sahara. Copyright: DW/Karlos Zurutuza Juni, 2012

الصحراء الغربية: واشنطن تتراجع لكن ماذا بشأن العلاقة مع المغرب؟ 25.04.2013

رغم تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مشروع قرار بخصوص الصحراء الغربية كان قد أثار استياء المغرب، إلا أن هذه الخطوة مازالت تثير كثيرا من التساؤلات حول دوافعها وتداعياتها على العلاقات بين الرباط وواشنطن.
In this photo released by the MAP news agency (Maghreb Arabe Presse) shows Moroccan forces dismantle a camp housing thousands of refugees in the Western Sahara, near Laayoune, Monday Nov. 8, 2010. At least three Moroccan security officials were killed and 70 injured Monday in a raid on a protest camp in the disputed territory of Western Sahara and unrest that then spread to a nearby city, where several buildings were set on fire. (AP Photo/MAP/HO)

"أحداث العيون ستكون لها تداعيات سلبية على محادثات الصحراء" 16.11.2010

يرى مراقبون لتطورات ملف الصحراء الغربية أن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا تمثل نقطة تحول من شأنها إما إغلاق الملف أو تصعيد القضية المتأزمة بين المغرب وبوليساريو لمجلس الأمن، عله يحسم صراعا مستمرا منذ 35 عاما.
In this photo released by the MAP news agency (Maghreb Arabe Presse) shows Moroccan forces dismantle a camp housing thousands of refugees in the Western Sahara, near Laayoune, Monday Nov. 8, 2010. At least three Moroccan security officials were killed and 70 injured Monday in a raid on a protest camp in the disputed territory of Western Sahara and unrest that then spread to a nearby city, where several buildings were set on fire. (AP Photo/MAP/HO)

ارتفاع حصيلة ضحايا العيون والعفو الدولية تطالب بالتحقيق 12.11.2010

ارتفعت حصيلة ضحايا الاضطرابات التي وقعت مؤخراً في منطقة الصحراء الغربية والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى تتضارب الأنباء حول عددهم، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى دعوة السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث.
Karte der West-Sahara - aus dem CIA World Fact Book 2002, nachbearbeitet.

مباحثات غير رسمية بين ممثلين للمغرب والبوليساريو في نيويورك 11.02.2010

بدأ المغرب وجبهة بوليساريو محادثات غير رسمية بشأن الصحراء الغربية، فيما حثهما وسطاء الأمم المتحدة على تكثيف جهود البحث في مستقبل المنطقة. وتتركز المباحثات على تقريب وجهات النظر المتعلقة باقتراحي الاستفتاء و الحكم الذاتي.
Aminatou Haidar, a western Sahara independence activist who has been on a hunger strike for over a month, speaks to the press after leaving a hospital, in Lanzarote, Spain, Thursday, Dec. 17, 2009. Spanish news reports say an activist from the disputed territory of Western Sahara who has been on hunger strike in Spain for a month has been flown back home. (AP Photo/Jose Rueda)

قضية أميناتو حيدر: تعقيد للنزاع في الصحراء الغربية أم مدخل للحل؟ 25.12.2009

إذا كان إضراب الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر عن الطعام قد انتهى بسماح المغرب لها بالعودة فإن تداعياته لم تنته بعد. فهل يساهم هذا الإضراب، أو ما بات يعرف بقضية حيدر، في تعقيد النزاع في الصحراء الغربية أم يشكل مدخلا لحله؟
Smara camp2.jpg Saharawi refugee camp Smara, one of 4 major camps where around 40,000 Saharawi refugees live in South West Algeria near the town of Tindouf. Each of the four camps is named after a town in Western Sahara. Das Sahauri Flüchtlingslager Smara ins Süd-west Algerien, in der Nähe der Stadt Tindouf. Hier leben 40 000 Flüchtlinge. Smara ist eins von vier großen Lagern, in denen insgesamt 200.000 Saharische Flüchtlinge in Algerien leben. Viele Sahuris flohen 1976, als Marokko die frühere spanische Kolonie Westsahara besetzte. Die Exilregierung der Demokratischen Repubolik Sahara, die von Marokkon nicht anerkannt wird, hat ihren Sitz in Tindouf.

لقاء جديد بين بوليساريو والمغرب لإخراج مفاوضاتهما من الطريق المسدود 15.07.2009

مسؤول صحراوي يتحدث عن استعدادات لعقد جولة مفاوضات جديدة بين جبهة بوليساريو والمغرب حول مستقبل الصحراء الغربية في بلد أوروبي نهاية الشهر الجاري ، والمبعوث الأممي روس يريدها سرية بهدف إخراج المفاوضات من الطريق المسدود.