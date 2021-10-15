 جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2021

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جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف

أكد جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر على ضرورة استمرار التحقيقات في انفجار مرفأ لبنان، مناقضاً بذلك موقف جماعة حزب الله ، حليفة التيار الوطني الحر والتي تدعو إلى عزل المحققين الرئيسيين.

جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر

يتناقض موقف جبران باسيل مع موقف جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران

قال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، اليوم السبت (10 أكتوبر/تشرين الأول 2021) إن التحقيق  في الانفجار المميت الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف.

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ويتناقض موقف جبران باسيل مع موقف جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، وهي حليف للتيار الوطني الحر تعارض التحقيق وتدعو إلى عزل محققه الرئيسي.

وتحدث باسيل بعد يومين من موجة العنف التي اندلعت خلال التحقيق. وقُتل سبعة من الطائفة الشيعية بينما كانت حشود في طريقها للاحتجاج على القاضي طارق بيطار في مظاهرة دعا إليها حزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل.

وقال باسيل في خطاب "التيّار الوطني الحرّ مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين".

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صدمة في لبنان بعد اشتباكات بيروت أمس الخميس

وتعرض باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، لعقوبات أمريكية العام الماضي بسبب مزاعم فساد ولصلاته بحزب الله. ونفى باسيل تلك المزاعم.

وقال حسن نصر الله زعيم حزب الله إن التحقيق منحاز ومسيّس.

وقال باسيل: "نحن ضد أي تسييس أو استنسابية بالملف. من الواضح  وجود تسييس في مسار التحقيق، لكن هذا الأمر غير موجود في عمل القضاء". 

وكانت أحداث العنف التي وقعت يوم الخميس هي الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات وأعادت إلى الأذهان ذكريات الحرب الأهلية المدمرة في البلاد والتي دارت بين عامي 1975 و1990.

وقال وزير الدفاع موريس سليم لقناة (إم.تي.في) "التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق النار من الطرفين، والإفادات الميدانية تؤكد دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة، وإطلاق النار تسبب بفوضى وسبق عمليات القنص".

ويوم الخميس، قال الجيش في البداية إن قذائف أُطلقت على المحتجين أثناء مرورهم عبر دوار الطيونة الفاصل بين أحياء المسيحيين والأحياء الشيعية. ولاحقا، تحدث عن وقوع اشتباك وتبادل لإطلاق النار بينما كان المحتجون في طريقهم إلى مكان المظاهرة.

ع.ح./ع.أ. (رويترز)

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  • Libanon | Explosion in Beirut | Proteste gegen Regierung

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة دياب

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  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة تليها أخرى!

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  • Libanon Präsidentenpalast | Michel Aoun, Präsident & Nadschib Miqati, ehemaliger Ministerpräsident

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    إجهاض تشكيل حكومة جديدة

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  • Libanon Sidon Wirtschaftskrise Schild Geschäft

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الدعم مقابل الاستقرار السياسي

    منذ عام كامل، لم يعلن القضاء اللبناني عن تحقيق أي تقدّم في التحقيق بشأن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت من دون أي إجراءات وقاية. كما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، فيما يشترط المجتمع الدولي تسريع تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

  • Libanon Mahnwache für Opfer der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    لبنان في ذكرى أسوأ أزماته

    في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تسعى باريس من خلال هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل شعب لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية والأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، كما صنفها البنك الدولي. فهل تندمل جراح لبنان قريباً؟ إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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