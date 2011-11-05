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جبال الأطلس

تمتد جبال الأطلس من المغرب وحتى تونس مرورا بالجزائر. أما سكانها فهم مزيج من العرب والأمازيغ. تعد هذه الجبال تحفة طبيعية حيث القمم العالية وغابات الأرز والنباتات الأخرى المختلفة.

جبال الأطلس سلسلة جبلية ممتدة من الشمال الغربي للمغرب إلى تونس مرورا بالجزائر على مسافة 12 ألف كلم. وتبلغ أعلى قممها وهي قمة طوبقال 4156 مترا. تنقسم هذه السلسلة في المغرب الى ثلاثة اقسام رئيسية هي الأطلس الكبير الذي يقع وسط البلاد. أما الأطلس المتوسط فيتركز شمال البلاد في حين يقع الأطلس الصغير في الجنوب. تشتهر جبال الأطلس بالتنوع النباتي، أما سكانه فهم من الأمازيغ والعرب.