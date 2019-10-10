 جاويش أوغلو رداً على ترامب: لا تفاوض مع الإرهابيين | أخبار | DW | 12.10.2019

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أخبار

جاويش أوغلو رداً على ترامب: لا تفاوض مع الإرهابيين

قبل أيام حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة خيارات أمام بلاده في التعامل مع الهجوم العسكري التركي على شمال سوريا، منها التوسط بين تركيا والأكراد. رد وزير الخارجية التركي جاء حاسما في مقابلة مع DW، فماذا قال؟

DW Interview | türkischer Aussenminister Mevlüt Çavuşoğlu über die Syrien-Offensive der Türkei (DW)

مولود جاويش أوغلو في حديث مع القسم التركي في DW.

رفض وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة بين أنقرة ووحدات حماية الشعب الكردية لوقف التوغل التركي في سوريا. وقال جاويش أوغلو، ردا على سؤال حول موقف أنقرة من أي وساطة مع الأكراد: "لا وساطة ولا تفاوض مع إرهابيين"، وذلك في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وطالب جاويش أوغلو في مقابلة حصرية مع القسم التركي في مؤسسة DW (دويتشه فيله) الألمانية المقاتلين الأكراد بإلقاء سلاحهم قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو أن يلقي هؤلاء الإرهابيون السلاح... لقد جربنا في السابق الحل السياسي في تركيا ورأينا ما حدث".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر في تغريدة له على موقع تويتر أن التوسط من أجل التوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد أحد ثلاث خيارات أمام الولايات المتحدة بعد الهجوم التركي في شمال شرق سوريا. وقال ترامب في تغرديته: "لدينا واحد من ثلاثة خيارات: إرسال الآلاف من القوات وتحقيق نصر عسكري، ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية وعبر (فرض) عقوبات، أو التوسط في اتفاق بين تركيا والأكراد!".

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه يتحدث مع تركيا والأكراد رغم الهجوم على شمال سوريا قائلا: "أحاول إنهاء الحروب التي لا نهاية لها. وأتحدث إلى كلا الطرفين". وأضاف "أقول إن تركيا ستضرر ماليا بشدة وبالعقوبات إذا لم يلتزموا بالقواعد. إنني أراقب عن كثب".

يشار إلى ان ترامب كتب سلسلة تغريدات حول هذا الموضوع بدت متناقضة أحيانا. إذ غرد مرة مهددا تركيا بمحو اقتصادها وفي تغريدة أخرى رأى في تركيا شريكا تجاريا هاما.

م.م/ أ.ح (رويترز، د ب أ)

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    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط بين أنقرة والأكراد، بعد أن شنت تركيا هجوما عسكريا في شمال سوريا ضد جماعات كردية كانت الولايات المتحدة تقدم الدعم لها. ترامب حدد ثلاثة خيارات لبلاده في هذا الملف.

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كررت تركيا في الساعات الأخيرة أنها باتت جاهزة لشن عملية عسكرية شمال سوريا بعد سحب الولايات المتحدة عددا من جنودها هناك. بيد أن تغريدات جديدة للرئيس الأمريكي ترامب غيرت الصورة إذ نفى تخليه عن الأكراد.

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