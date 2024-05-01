تعمل جانيت في مؤسسة DW منذ أكثر من عشر سنوات. درست القانون وتطوعت وعملت في القناتين الأولى والثانية في التلفزيون الألماني ARD وZDF.

تركز في تغطيتها الصحفية على المشكلات الملحة الناجمة عن التلوث البيئي وأزمة المناخ وما يمكن فعله حيالها. تطبق جانيت كوينك هذه المعرفة أيضًا في حياتها الخاصة: سواء كان ذلك عند التسوق في المتجر أو استخدام الحافلات والقطارات والدراجات بدلاً من السيارات، أو تجنب السفر الجوي أو عندما يتعلق الأمر بتوفير الطاقة.

وفي أوقات فراغها، تستمتع بالتواجد في الطبيعة وفي الحديقة. وهي تجمع بين حبها للطبيعة والطعام الجيد في مدونتها الخاصة حول الأعشاب البرية الصالحة للأكل.