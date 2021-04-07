تعد جامعة عين شمس ثالث أقدم جامعة مصرية بعد جامعتي القاهرة والإسكندرية. تضم الجامعة مختلف التخصصات الأدبية والعلمية ومعهدين عاليين وتقع إدارتها حي العباسية بقصر الزعفران الذي هو جزء من قصور أسرة محمد علي باشا.

نشأت جامعة عين شمس بمدينة القاهرة نتيجة مطالب وحركات اضراب واعتصام قام بها طلاب وأساتذة المعاهد المختلفة آنذاك. وحين تولى الدكتور طه حسين وزارة المعارف في ذلك الوقت أصدر قراره في العاشر من يوليو/ تموز سنة 1950 بإنشائها وسميت آنذاك "إبراهيم باشا". كانت الجامعة تتكون من 8 كليات فقط، أما اليوم فتضم 15 كلية من مختلف التخصصات.