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جامعة الدول العربية

من الناحية النظرية تأخذ الجامعة العربية على عاتقها تمثيل مصالح الدول العربية. تأسست الجامعة عام 1945 واتخذت من القاهرة مقرا لها، ورغم أهدافها الطموحة، فإن الأزمات المتلاحقة حولتها إلى منظمة ضعيفة وأحيانا شبه مشلولة.

تتكون الجامعة العربية من 22 دولة تتوزع على قارتي آسيا وإفريقيا، وينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية والعلاقات التجارية والثقافية. لكن رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها بعض الدول الأعضاء فيها، إلا أن دورها في الأزمات التي تحصل في هذه الدول ما يزال محدوداً مقارنة بمنظمات شبيهة كالاتحاد الأوروبي مثلاً.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian President Bashar Assad, right, meets with Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, the Foreign Minister of the United Arab Emirates, in Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 9, 2021. Al Nahyan's visit to Syria is the first time since the Syrian conflict began a decade ago and comes as some Arab countries are improving relations with Syria. The UAE has been slowly mending ties with Damascus, as the tide of the war has turned in favor of President Bashar Assad. (SANA via AP)

عبدالله بن زايد أرفع مسؤول إماراتي يزور دمشق منذ اندلاع العنف 09.11.2021

أمسى وزير خارجية الإمارات المسؤول الإماراتي الأرفع الذي يزور سوريا خلال عشر سنوات منذ اندلاع الحرب هناك. وبعد أن دعمت أبوظبي يوما المعارضة المسلحة لنظام الأسد، تتصدر الآن جهود بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق.
26.10.2021 General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

مصادر: مفاوضات حل الأزمة السودانية وصلت إلى "طريق شبه مسدود" 06.11.2021

كشفت مصادر من الحكومة السودانية المعزولة أن مفاوضات حل الأزمة في البلاد وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، مشيرة إلى رفض الجيش العودة إلى المسار الديمقراطي بعد الانقلاب على الحكومة. وتسعى الجامعة العربية إلى التوسط بين الطرفين.
Secretary General of the Arab League Ahmed Aboul Gheit attends the Arab Foreign Ministers extraordinary meeting to discuss the Syrian crisis in Cairo, Egypt October 12, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

الجامعة العربية تتدخل في "أزمة قرداحي" وتعرب عن "بالغ قلقها" 30.10.2021

تكبر كرة ثلج الأزمة بين السعودية ولبنان إثر تصريحات جورج قرداحي، وناشدت الجامعة العربية تفادي "المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار"، بعدما قررت الرياض فرض حظر شامل على جميع الواردات من لبنان.
An Israeli firefighter walks next to cars hit by a missile fired from Gaza Strip, in the southern Israeli town of Ashkelon, Tuesday, May 11, 2021. (AP Photo/Ariel Schalit)

الأمم المتحدة تبدي "قلقاً كبيراً" حيال التصعيد في القدس 11.05.2021

أبدت الأمم المتحدة "قلقاً كبيراً" إزاء تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. الجامعة العربية تندد بالقصف الإسرائيلي، بينما اعتبرت برلين الصواريخ التي تستهدف إسرائيل من غزة "تصعيد لا يمكن تبريره بأي شيء".

07/05/2021 JERUSALEM, - MAY 07: Muslims chant slogans and waving flags after performing last Friday prayer of holy fasting month of Ramadan at Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem on May 07, 2021. Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency

القدس: إصابة عشرات الفلسطينيين وسط إدانات عربية وإقليمية 08.05.2021

تجددت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مساء السبت في القدس، وأوقعت عشرات الجرحى من الفلسطينيين. التطورات استدعت ردود فعل من الجامعة العربية والرئيس التركي ووزيري خارجية السلطة الفلسطينية والأردن.
Israel Jerusalem Altstadt

إدانة فلسطينية وعربية لفتح التشيك مكتبا دبلوماسيا في القدس 13.03.2021

تدعم التشيك حل الدولتين لكنها من أقوى مؤيدي إسرائيل بالاتحاد الأوروبي. وافتتحت مكتبا دبلوماسيا في القدس، لترد الجامعة العربية وكذلك السلطة الفلسطينية معتبرة أنه "تمرد على الموقف الأوروبي" و"كارثي على جهود إحياء السلام".

A general view during the Arab Foreign Ministers extraordinary meeting to discuss the Syrian crisis in Cairo, Egypt October 12, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

وزراء الخارجية العرب يختلفون حول إدانة الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي 09.09.2020

لم يتوصل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الافتراضي بالدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، إلى مشروع قرار بشأن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وسط مطالب فلسطينية برفض الاتفاق. كما كان هناك خلافات بشأن موضوعين آخرين.

LINKS: ARCHIV - 10.03.2019, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, leitet die wöchentliche Kabinettssitzung. (zu «Israel vor Schicksalswahl: Netanjahu gegen Gantz») Foto: Gali Tibbon/POOL AFP/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | RECHTS: Pressestatements Angela Merkel und Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyans Deutschland, Berlin - 12.06.2019: Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Zayed al Nahyan (Vereinigten Arabischen Emirate) während der Pressestatements mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundeskanzleramt. Berlin Bundeskanzleramt Berlin Deutschland *** Press statements Angela Merkel and Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyans Germany, Berlin 12 06 2019 Crown Prince of Abu Dhabi, Sheik Mohammed bin Zayed al Nahyan United Arab Emirates during press statements with German Chancellor Angela Merkel CDU at the Federal Chancellery Berlin Federal Chancellery Berlin Germany

ترامب يستضيف حفل اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر 08.09.2020

ستكون الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ويستضيف الرئيس ترامب احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، وفق مسؤول أمريكي. هذا وخففت السلطة الفلسطينية موقفها من اتفاق التطبيع.
30 Apr 2020. Antonio Guterres (UN Secretary-General) on the impact of the COVID-19 pandemic, his call for a global ceasefire - Virtual Press Conference.

دعوة أممية وعربية مشتركة لإسرائيل للتخلي عن خطط الضم 24.06.2020

في مبادرة مشتركة دعت الأمم المتحدة والجامعة العربية إسرائيل إلى التخلي عن خططها بضم أجزاء من الضفة الغربية، ما قد يهدد جهود السلام و"قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة"، فيما ترك وزير الخارجية الأمريكية القرار لإسرائيل.
French President Emmanuel Macron (L) and Turkish President Recep Tayyip Erdogan attend to a conference as part of a summit called to attempt to find a lasting political solution to the civil war in Syria which has claimed in excess of 350 000 lives, at Vahdettin Mansion in Istanbul, on October 27, 2018. - The leaders of Turkey, Russia, France and Germany are set to meet in Istanbul to try to find a lasting political solution to the Syrian civil war and salvage a fragile ceasefire in a rebel-held northern province. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

ليبيا.. تركيا ترد على انتقادات ماكرون وتحذير من معركة جديدة 23.06.2020

بعد اتهامه تركيا بأنها تدير "لعبة خطيرة" في ليبيا، قالت أنقرة إن الرئيس الفرنسي ماكرون يعاني من "كسوف للعقل"، واتهمته بدعم حفتر، فيما دعت الجامعة العربية لتجنب معركة جديدة في ليبيا.
(200603) -- TRIPOLI, June 3, 2020 (Xinhua) -- Fighters of Libya's UN-backed government are seen at an airport in the south of Tripoli, Libya, on June 3, 2020. Forces of Libya's UN-backed government on Wednesday announced taking over the former International Airport in the south of Tripoli from the rival eastern-based army, as the armed conflict between the two parties continues. (Photo by Hamza Turkia/Xinhua) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بعد تلويح السيسي بتدخل عسكري.. اجتماع عربي طارئ حول ليبيا 21.06.2020

رغم مقاطعة حكومة الوفاق، تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو حول ليبيا. الاجتماع يأتي استجابة لطلب مصر وبعد تلويح الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا.
01.02.2020 ***Palestinian president Mahmud Abbas (3rd-L) and Palestine Liberation Organisation (PLO) Secretary-General Saeb Erekat (2nd-L) look on as Arab League Secretary-General Ahmed Aboul Gheit (L) reads a statement during an Arab League emergency meeting discussing the US-brokered proposal for a settlement of the Middle East conflict, at the league headquarters in the Egyptian capital Cairo on February 1, 2020. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

الجامعة العربية تعلن "رفض صفقة القرن الأمريكية-الإسرائيلية" 01.02.2020

رفضت الجامعة العربية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم السبت، قائلة إن الخطة لن تؤدي إلى اتفاق سلام عادل. وحذرت من قيام إسرائيل بتنفيذها بالقوة.
A general view shows deputies attending a session of parliament as Turkish deputy Aylin Nazliaka (C) has handcuffed herself to the podium in a protest against the constitutional reform aimed at strengthening the powers of the Turkish president during a debate at the Turkish Parliament in Ankara on January 19, 2017. The proposed changes which will create an executive presidency for the first time in modern Turkey, are controversial and far-reaching, with Human Rights Watch (HRW) claiming they would weaken parliamentary oversight of the executive. / AFP / Adem ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

مصر والجامعة العربية تنددان بقرار برلمان تركيا بشأن ليبيا 02.01.2020

يرى مراقبون أن الرئيس التركي أردوغان بات طليق اليد في التعامل مع الملف الليبي بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الدولة العربية الممزقة. في المقابل سارعت الجامعة العربية ومصر إلى إدانة القرار بأقوى العبارات.

A general view during the Arab Foreign Ministers extraordinary meeting to discuss the Syrian crisis in Cairo, Egypt October 12, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

الجامعة العربية تندد بالهجوم التركي وقطر تتحفظ 12.10.2019

أنهى مجلس الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الهجوم التركي على شمال سوريا. وأصدر بيانا ختاميا أدان فيه ما وصفه بـ "العدوان التركي" على سوريا. بيد أن قطر والصومال تحفظتا على البيان.
29.3.2019*** Syria's chair is seen empty at a preparatory meeting with Arab foreign ministers ahead of the Arab summit in Tunis, Tunisia March 29, 2019. REUTERS/Zoubeir Souissi

الجامعة العربية.. إدانات لـ"الغزو" التركي ومطالب بعودة سوريا 12.10.2019

أدانت الدول العربية الهجوم التركي على شمال سوريا ووصفته بـ"الغزو والعدوان"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته. كما طالبت بعض الدول بإعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة.
09.10.2019 KILIS, TURKEY - OCTOBER 09: Turkish Armed Forces' armoured vehicles and armored personnel carriers, carrying Turkish commandos move towards to Turkey's Syrian border as they are being dispatched to support the units at the border, in Kilis, Turkey on October 09, 2019. Abdulkadir Huseyin Yildirim / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

إدانات عربية للهجوم التركي والسعودية تصفه بـ"العدوان" 09.10.2019

في رد على الهجوم التركي على شمال سوريا، أدانت السعودية العملية العسكرية واصفة إياها بـ "العدوان" السافر، فيما دعت مصر الجامعة العربية لاجتماع طارئ لمناقشة الموضوع. من جانبه وصف الرئيس العراقي الهجوم بـ "التصعيد الخطير".

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