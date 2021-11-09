جامعة الدول العربية

من الناحية النظرية تأخذ الجامعة العربية على عاتقها تمثيل مصالح الدول العربية. تأسست الجامعة عام 1945 واتخذت من القاهرة مقرا لها، ورغم أهدافها الطموحة، فإن الأزمات المتلاحقة حولتها إلى منظمة ضعيفة وأحيانا شبه مشلولة.

تتكون الجامعة العربية من 22 دولة تتوزع على قارتي آسيا وإفريقيا، وينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية والعلاقات التجارية والثقافية. لكن رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها بعض الدول الأعضاء فيها، إلا أن دورها في الأزمات التي تحصل في هذه الدول ما يزال محدوداً مقارنة بمنظمات شبيهة كالاتحاد الأوروبي مثلاً.