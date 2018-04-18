 جامعة إسرائيلية تقررمنح المستشارة الألمانية الدكتوراه الفخرية | عالم المنوعات | DW | 26.09.2018

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منوعات

جامعة إسرائيلية تقررمنح المستشارة الألمانية الدكتوراه الفخرية

قررت جامعة حيفا الإسرائيلية منح المستشارة أنغيلا ميركل دكتوراه فخرية للإشادة بدفاعها عن مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان، إضافة إلى دورها بالتصدي للعنصرية ومعاداة السامية.

Litauen Besuch von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/AP Photo/M. Kulbis)

أعلنت جامعة حيفا الإسرائيلية اليوم الأربعاء (26 أيلول/ سبتمبر) أنها قررت منح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدكتوراه الفخرية. وأوضحت الجامعة اليوم أنه سيتم تقليد المستشارة الدكتوراه في الرابع من تشرين أول/أكتوبر بالقدس.

مختارات

عضو في حزب أنغيلا ميركل يتحول إلى دليل يؤكد على أن المستشارة الألمانية لم تعد قادرة على حشد أغلبية الأصوات في صفوف حزبها. وهذا ما يهدد بنهاية قريبة للحكومة الألمانية الحالية كما ترى رئيسة التحرير إنيس بول في تعليقها. (26.09.2018)

نالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "جائزة الحريات الأربع" الدولية عن دورها في أزمتي الديون واللجوء، الجائزة تُمنح لشخصيات أو منظمات تكرس جهودها من أجل الحريات الأربع، التي صاغها الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت. (21.04.2016)

 وأشادت الجامعة بنهج قيادة المستشارة القائم على أساس مبادئ المساواة، والحرية، وحقوق الإنسان. وجاء في بيان الجامعة إن ميركل تٌعد "نموذجاً يُحتذى به للنساء في أنحاء العالم". ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى القدس برفقة عدة وزراء في زيارة تستمر يومي الثالث والرابع من شهر تشرين أول/أكتوبر من أجل المشاركة في المشاورات الحكومية بين ألمانيا وإسرائيل. وتقام احتفالية جامعة حيفا في "متحف إسرائيل." وقال رئيس الجامعة رون روبين : "على مدار حياتها، أظهرت السيدة، الدكتورة ميركل معايير نموذجية في التميز والحكمة والإنسانية". وأضاف أن ميركل، الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياءـ تصدت للعنصرية ومعاداة السامية وعملت من أجل تحقيق أوجه تعاون علمية بين البلدين. وجاء في بيان الجامعة أيضاً: "هذا التكريم المتميز يأتي أيضاً للإشادة بإسهامها القوي في تحقيق الصداقة القوية والعلاقات العميقة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة إسرائيل".

 يذكر أن ميركل حصلت بالفعل على كثير من شهادات الدكتوراه الفخرية، بينها واحدة من الجامعة العبرية بالقدس وأخرى من جامعة إيهوا النسائية في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.

ر.ض/ هـ.د (د ب أ)

  • Time Magazine Cover 2015 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. (picture-alliance/AP Photo/Time Magazine)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    أنغيلا ميركل في لوحة فنية كـ"شخصية العام" تتصدر غلاف مجلة "تايم" الأمريكية. قال الرسام كولين ديفيدسون، الذي رسم هذه اللوحة: "نعرف الكثير من صورها التي تظهر فيها بصورة طبيعية وباردة. لكنني أردت أن أتجاوز هذه الصور وأعرض مواقفها الإنسانية". كانت مجلة "تايم" قد منحت ميركل لقب "شخصية العام" عام 2015، وذلك بسبب مواقفها من أزمة اللاجئين بالإضافة إلى مواقفها وسياساتها الأخرى.

  • Gemälde Elizabeth Peyton, Angela, 2017. (Elizabeth Peyton)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    رسمت الفنانة الأمريكية إليزابيث بيتون صورة شخصية لميركل عام 2017 لمجلة "فوغ" المختصة بالموضة. تظهر المستشارة في هذه الصورة كفتاة شابة. ترسم الفنانة بيتون صوراً شخصية صغيرة لمطربي البوب وللأشخاص المهمين تاريخياً ومن يعيشون أيضاً في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الملوك الأوروبيين، وغالباً ما ترسم شخصياتها بشعر فاتح اللون وتظهر مميزات وجههم الجميلة.

  • Erik van Lieshout: ohne Titel, das Gesicht von Angela Merkel zeigt. (Erik van Lieshout)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    تعود هذه الصورة للرسام الهولندي إريك فان ليسهوت وتظهر المستشارة بأحمر شفاه ونظرات انتقادية. وضعت هذه اللوحة ضمن "مجموعة الفن الاتحادية" التي تجمع منذ سنة 1970 اللوحات والمنتجات الفنية حول ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتضم المجموعة لوحات تخص الثقافة ورمزية السلطة والانتماء الوطني.

  • Gemälde von Angela Merkel von George W. Bush: The Art of Leadership in Dallas (picture-alliance/dpa/L. W. Smith)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    لم يرسم أنغيلا ميركل الفنانون المشهورون فقط، بل بعض المغمورين أيضاً في مجال الفن، كالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي رسم 30 لوحة لرؤساء حكومة، من ضمنهم المستشارة ميركل.

  • Installation Transit von Georg Korner mit Angela Merkel-Skulptur im Vordergrund. (Courtesy Georg Korner)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    توجد القليل من المنحوتات لميركل، من ضمنها منحوتة "المواطنة الأوروبية" المثيرة للجدل التي نحتها ألكساندر نيكوليك وميخائيل كاليفودا، وتظهر المستشارة ميركل أثناء "قضاء الحاجة". كذلك كانت منحوتة "اللاعبون العالميون" للفنان بيتر لينك استفزازية، وذلك لإظهاره المستشارة عارية. بينما كانت منحوتة جورج كورنيرس "ترانسيت" (في الصورة) جيدة نسبياً عندما أظهرت ميركل ضمن 2600 شخصية أخرى في المنحوتة.

  • Merkel-Fotografie von Herlinde Koelbl im Rahmen der Serie Spuren der Macht. (Herlinde Koelbl)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    خلدت المصورة الفوتوغرافية هيرلينده كولبل المستشارة ميركل في مجموعتها التي أسمتها "آثار السلطة". كما خلدت أيضاً المستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر في مجموعات أخرى. صورت المصورة ضمن دراسة "تحول البشر بسبب السلطة" 15 شخصية مهمة من عالمي السياسة والاقتصاد في الفترة ما بين عامي 1991 و1998.

  • Bildreihe Hipstory von Amit Shimoni mit verschiedenen illustrierten Persönlichkeiten, darunter Angela Merkel. (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    يظهر المصور الإسرائيلي أميت شيموني في مجموعته الصورية "هيب ستوري" الأشخاص المهمين وأصحاب النفوذ الكبير في العالم كشباب يحبون نمط "هيبستر". فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر مرتدياً قميصاً تقليدياً من هاواي. أما الرئيس السابق باراك أوباما فيظهر بتسريحة شعر غريبة، وتظهر ميركل بشفاه ملونة بالأحمر والأسود مرتدية قبعة غير رسمية ومعطفاً وترتدي حلقة في أنفها.

  • Angela Merkel in einer Karikatur von Sergey Elkin.

    بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

    كانت صور المستشارة ميركل مناسبة للكثير من رسامي الكاريكاتير في العالم للتندر بعينيها وبفمها. مع ذلك، كانت أغلب اللوحات الفنية والصور التي تظهر المستشارة ميركل تظهر طابعاً مشتركاً وهو: الوظيفة المميزة المستمرة للمستشارة وسلطتها تجاوزت الحدود الألمانية. الكاتب: يوليا هيتس/ زمن البدري


مختارات

بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل

في صور فنية أو منحوتات أو صور كاريكاتيرية، صوّر عشرات الفنانين في العالم المستشارة أنغيلا ميركل، وكانت الصفة التي جمعت أغلب الأعمال الفنية التي تناولت ميركل هو موقعها من السلطة وسمعتها التي تجاوزت الحدود الألمانية. (14.03.2018)  

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