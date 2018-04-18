جامعة إسرائيلية تقررمنح المستشارة الألمانية الدكتوراه الفخرية

أعلنت جامعة حيفا الإسرائيلية اليوم الأربعاء (26 أيلول/ سبتمبر) أنها قررت منح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الدكتوراه الفخرية. وأوضحت الجامعة اليوم أنه سيتم تقليد المستشارة الدكتوراه في الرابع من تشرين أول/أكتوبر بالقدس.

وأشادت الجامعة بنهج قيادة المستشارة القائم على أساس مبادئ المساواة، والحرية، وحقوق الإنسان. وجاء في بيان الجامعة إن ميركل تٌعد "نموذجاً يُحتذى به للنساء في أنحاء العالم". ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى القدس برفقة عدة وزراء في زيارة تستمر يومي الثالث والرابع من شهر تشرين أول/أكتوبر من أجل المشاركة في المشاورات الحكومية بين ألمانيا وإسرائيل. وتقام احتفالية جامعة حيفا في "متحف إسرائيل." وقال رئيس الجامعة رون روبين : "على مدار حياتها، أظهرت السيدة، الدكتورة ميركل معايير نموذجية في التميز والحكمة والإنسانية". وأضاف أن ميركل، الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياءـ تصدت للعنصرية ومعاداة السامية وعملت من أجل تحقيق أوجه تعاون علمية بين البلدين. وجاء في بيان الجامعة أيضاً: "هذا التكريم المتميز يأتي أيضاً للإشادة بإسهامها القوي في تحقيق الصداقة القوية والعلاقات العميقة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة إسرائيل".

يذكر أن ميركل حصلت بالفعل على كثير من شهادات الدكتوراه الفخرية، بينها واحدة من الجامعة العبرية بالقدس وأخرى من جامعة إيهوا النسائية في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.

ر.ض/ هـ.د (د ب أ)