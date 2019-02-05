 جامعة ألمانية تحظر ارتداء النقاب في المحاضرات | أخبار | DW | 13.02.2019

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أخبار

جامعة ألمانية تحظر ارتداء النقاب في المحاضرات

حظرت جامعة كريستيان ألبريشت في مدينة كيل الألمانية ارتداء النقاب أثناء المحاضرات. واستندت الجامعة في قرارها إلى حقيقة مفادها أن التواصل أثناء البحث العلمي يشمل أيضاً الإيماءات وتعابير الوجه.

Deutschland Verschleierungsverbot l Gesichtsschleier - Niqab (picture alliance/dpa/P. Endig)

عقب خلاف مع طالبة مسلمة، قررت جامعة كريستيان ألبريشت في مدينة كيل الألمانية حظر ارتداء النقاب خلال المحاضرات. وأوضح المتحدث باسم الجامعة، بوريس بافلوفسكي، الأربعاء (13 شباط/ فبراير 2019) أنه "يمكن للطالبات في الحرم الجامعي ارتداء البرقع أو النقاب الذي يسمح بإظهار العينين".

وأصدرت رئاسة الجامعة قرار حظر النقاب في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي. وذكر بافلوفسكي أن الحد الأدنى من شروط التواصل خلال نشاطات البحث العلمي والتعلم والإدارة لا يقتصر فقط على الكلمات المنطوقة، بل يتضمن أيضاً الإيماءات وتعبيرات الوجه.

ورحبت وزيرة التعليم المحلية في ولاية شليزفيغ-هولشتاين، كارين برين، بقرار الجامعة، معلنة التقدم بمبادرة تشريعية لمنع ارتداء النقاب في المدارس أيضاً.

ي.ب/ ي.أ (د ب أ)

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    الكاتب: ع.ش


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