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جاك باروك

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موضوعات من جاك باروك

إنقاذ مهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط

تدفق قياسي للاجئين إلى أوروبا.. مادة دعائية للأحزاب المتطرفة

تدفق قياسي للاجئين إلى أوروبا.. مادة دعائية للأحزاب المتطرفة

تكشف الأرقام الرسمية أن الاتحاد الأوروبي استقبل نحو 1.14 مليون طالب لجوء في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
الهجرة٤ مارس ٢٠٢٤
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