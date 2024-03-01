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جاك باروك
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موضوعات من جاك باروك
تدفق قياسي للاجئين إلى أوروبا.. مادة دعائية للأحزاب المتطرفة
تدفق قياسي للاجئين إلى أوروبا.. مادة دعائية للأحزاب المتطرفة
تكشف الأرقام الرسمية أن الاتحاد الأوروبي استقبل نحو 1.14 مليون طالب لجوء في عام 2023، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
الهجرة
2024/3/4
٤ مارس ٢٠٢٤
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