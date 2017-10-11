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جابر البكر

جابر البكر لاجئ سوري تم اتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لهجوم إرهابي في ألمانيا. بعد اعتقاله من قبل الشرطة الألمانية وجدوه مشنوقا في زنزانته.

لجأ جابر البكر إلى ألمانيا في فبراير/ شباط عام 2015. بعدها حامت حوله تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وجدت قوات الأمن في شقته مواد متفجرة. بعد هروبه من البيت لاحقته الشرطة وقبضت عليه بمساعدة لاجئين سوريين آخرين.

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) äußert sich am 13.10.2016 während einer Pressekonferenz in Dresden (Sachsen) zum Tod des unter Terrorverdacht festgenommenen Dschaber al-Bakr in der Leipziger JVA. Der 22-jährige Syrer war am Mittwochabend erhängt in seiner Zelle aufgefunden worden. Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa «Sachsens Justizminister: Al-Bakrs Suizid war nicht vorhersehbar» am 13.10.2016) | Verwendung weltweit

ولاية ساكسونيا تعد زنازين خاصة على خلفية انتحار جابر البكر 11.10.2017

بعد عام على انتحار اللاجئ السوري جابر البكر المشتبه به في التخطيط لاعتداء إرهابي، داخل زنزانته في سجن لايبزيغ، أعلنت ولاية ساكسونيا انها تجهز زنازين خاصة لا يمكن فيها للموقوفين الاقدام على الانتحار أو الاعتداء على آخرين.
Der Angeklagte wird am 20.10.2016 in Stuttgart (Baden-Württemberg) im Oberlandesgericht in den Saal geführt. Gut drei Jahre nach der Entführung eines UN-Mitarbeiters nahe Damaskus muss sich der 25 Jahre alter Syrer vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verantworten. Kriegsverbrechen und Terrorhilfe werden dem Mann vorgeworfen, der 2014 in Deutschland festgenommen wurde. Foto: Marijan Murat/dpa (zu dpa Prozess um Entführung von UN-Mitarbeiter - Junger Syrer vor Gericht vom 20.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

لاجئ يمثل أمام محكمة ألمانية بتهمة ارتكاب جريمة حرب 20.10.2016

انطلقت في ألمانيا الخميس محاكمة لاجئ سوري كان قد اختطف أحد موظفي الأمم المتحدة عام 2013. ومن بين التهم الموجهة له ارتكاب جريمة حرب ضد عمليات إنسانية واختطاف إنسان بهدف الابتزاز والانتماء لجبهة النصرة.
Symbolbild sexuelle Gewalt Heiko Maas, Bundesjustizminister (SPD), aufgenommen am 06.03.2016 während der ARD-Talksendung «Anne Will» zum Thema «Flüchtlingsdrama vor dem Gipfel - Ist Europa noch zu retten?» in den Studios Berlin-Adlershof. Foto: Karlheinz Schindler/dpa (zu dpa «Häme nach Maas-Auftritt bei Anne Will: Guck mal, wer das klatscht» vom 07.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/K.Schindler

وزير العدل الألماني يعارض فكرة سجن مركزي لقضايا الإرهاب 19.10.2016

رفض وزير العدل الألماني هايكو ماس المطالب التي تنادي بسجن ألماني مركزي للإرهابيين المشتبه بهم، بعد حادث انتحار المشتبه به السوري جابر البكر.
Fahnungsfoto, Polizei Sachsen Al-Bakr

نائبة في البوندستاغ تدعو لتوحيد قواعد مراقبة السجون بألمانيا 18.10.2016

دعت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إجراء مباحثات بشأن وضع قواعد موحدة للسجون في ألمانيا في بعد انتحار السوري المشتبه به جابر البكر في السجن.
09.10.2016 https://www.polizei.sachsen.de/de/45350.htm# Fahnungsbild der Polizei Sachsen Es handelt es sich bei der Person um: Jaber ALBAKR, geb. 10.01.1994 in Saasaa/Damaskus-Land/Syrien.

وزير عدل ولاية ساكسونيا يقر بحدوث تقصير في قضية البكر 16.10.2016

فيما أقر وزير العدل لولاية سكسونيا الألمانية بحصول أوجه تقصير في سجن الولاية بعد انتحار المشتبه به السوري جابر البكر، كشفت صحيفة أن البكر كان على اتصال هاتفي مع عضو في تنظيم "داعش" بسوريا.
Screenshot Video aus VPS: JNAE161015_011_QIVBAKR10F_01S DW Interview mit Alaa Albakr

شقيق جابر البكر لـ DW عربية: سوف أقتص لأخي من قاتليه 15.10.2016

ضمن مقابلة حصرية مع DWعربية صرح علاء البكر، شقيق السوري جابر البكر الذي وجد مشنوقا في زنزانته، "أنه سوف يقتص لأخيه"، واعتبر البكر أن أخيه "شهيد ومصدر فخر للعائلة، وأنه ليس إرهابيا، بل تعرض للقتل من قبل الشرطة".
10.10.2016+++ Polizei und Spurensicherung verlassen am 10.10.2016 ein Haus im Stadtteil Paunsdorf in Leipzig (Sachsen). Zwei Tage nach dem brisanten Bombenfund in Chemnitz hat die Polizei den bundesweit gesuchten Terrorverdächtigen Syrer Dschaber al-Bakr in Leipzig festgenommen. +++(c) picture-alliance/dpa/H. Schmid

صحف ألمانية: أداء ألمانيا في مكافحة الإرهاب كان مخزياً 14.10.2016

أثار انتحار الشاب السوري جابر البكر داخل زنزانته، وهو المتهم بالتحضير لاعتداء إرهابي في ألمانيا، نقاشاً ألمانياً حاداً. فيما وجهت منابر إعلامية انتقادات حادة للسلطات الأمنية في هذه القضية متهمةً إياها بالتقصير.
09.10.2016 https://www.polizei.sachsen.de/de/45350.htm# Fahnungsbild der Polizei Sachsen Es handelt es sich bei der Person um: Jaber ALBAKR, geb. 10.01.1994 in Saasaa/Damaskus-Land/Syrien.

تقارير: السوري المنتحر المشتبه في صلته بالإرهاب جابر البكر تطرف في ألمانيا 14.10.2016

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن اللاجئ السوري جابر البكر قد توجه إلى التطرف أثناء مكوثه في ألمانيا، وذلك على يد إمام في برلين، بحسب أقوال شقيقه، فيما نفى لاجئون سوريون قاموا بإلقاء القبض على البكر أي صلة لهم بمخططاته.
10.10.2016 *** A view of a residential bulding in Leipzig, Germany October 10, 2016 where German police had captured a man suspected of planning a bomb attack. REUTERS/Oliver Ellrodt © Reuters/O. Ellrodt

تهديدات بالقتل للسوريين الذين ساعدوا في القبض على جابر البكر 14.10.2016

ذكر "الأبطال" السوريين الذين ساعدوا الشرطة الألمانية في القبض على المشتبه به بالإرهاب الذي انتحر في السجن جابر البكر، أنهم تلقوا تهديدات بالقتل من قبل أنصار تنظيم "الدولة الإسلامية".
Der Syrer Ammar, ein Nachbar des Syrers, in dessen Wohnung der flüchtige Terrorverdächtige al-Bakr am 10.10. festgenommen wurde, sitzt am 11.10.2016 in seiner Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf (Sachsen). Der 22-jährige war von syrischen Flüchtlingen überwältigt und der Polizei übergeben worden. Foto: Jan Woitas/dpa (zu dpa Schutz für syrische Helfer nach Festnahme von Al-Bakr angemahnt am 11.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

إهمال أم مؤامرة؟ غضب ألماني وعربي بعد انتحار البكر 13.10.2016

أثارت حادثة انتحار اللاجئ السوري جابر البكر داخل زنزانته غضباً شعبياً واسعاً في ألمانيا، وبينما انتقد الكثير من الألمان "الإهمال" من قبل المسؤولين، سارع كثير من العرب إلى تبني نظرية "المؤامرة".

10.10.2016+++ Polizei und Spurensicherung verlassen am 10.10.2016 ein Haus im Stadtteil Paunsdorf in Leipzig (Sachsen). Zwei Tage nach dem brisanten Bombenfund in Chemnitz hat die Polizei den bundesweit gesuchten Terrorverdächtigen Syrer Dschaber al-Bakr in Leipzig festgenommen. +++(c) picture-alliance/dpa/H. Schmid

ماذا جرى في سكسونيا؟ سلسلة أخطاء في قضية جابر البكر 13.10.2016

توجه انتقادات إلى السلطات الأمنية في ولاية سكسونيا، فأسلوب التعامل مع جابر البكر يلقي ظلالاً على كفاءتها. فقد فشلت الأجهزة في اعتقال المتهم وألقي القبض عليه ثلاثة من مواطنيه اللاجئين ثم شنق نفسه، فيما يلي سلسلة حقائق.
HANDOUT - In Zusammenhang mit den bei der Durchsuchung einer Wohnung in Chemnitz (Sachsen) gefundenen Sprengstoffspuren gibt die Polizei am 08.10.2016 diese Fotos des gesuchten Syrers Dschaber Al-Bakr zur Öffentlichkeitsfahndung heraus. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass es einen islamistischen Hintergrund geben könnte. Foto: Polizei Sachsen/dpa (ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der laufenden Fahndung und mit Hinmweis auf die Quelle: Polizei Sachsen/dpa - Bestmögliche Qualität) |

وجهة نظر: جابر البكر ـ انتحار تفوح منه رائحة الفضيحة 13.10.2016

يعتبر انتحار اللاجئ السوري جابر البكر، الذي يشتبه في أنه كان يعد لاعتداء إرهابي، في زنزانته ضربة موجعة لجهود مكافحة الإرهاب. وستكون له عواقب سياسية وقضائية وحتى أمنية، حسبما يرى المحلل السياسي في DW مارسيل فورستناو.
HANDOUT - In Zusammenhang mit den bei der Durchsuchung einer Wohnung in Chemnitz (Sachsen) gefundenen Sprengstoffspuren gibt die Polizei am 08.10.2016 dieses Foto des gesuchten Syrers Dschaber Al-Bakr zur Öffentlichkeitsfahndung heraus. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass es einen islamistischen Hintergrund geben könnte. Foto: Polizei Sachsen/dpa (ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der laufenden Fahndung und mit Hinweis auf die Quelle: Polizei Sachsen/dpa - Bestmögliche Qualität) +++(c) picture-alliance/dpa/Polizei Sachsen

من هو جابر البكر المتهم بالإرهاب؟ 13.10.2016

بانتحار جابر البكر في زنزانته، بات ربما من الصعب على السلطات الألمانية كشف الخيوط الكاملة لتخطيطه للقيام بعملية إرهابية في برلين. ماذا تعرف عن البكر الذي ربما كان أحد الإرهابيين القلائل الذين قبض عليهم متلبسين وهم أحياء؟
13.10.2016 ***** Das Ortseingangsschild von Leipzig (Sachsen) ist am am 13.10.2016 vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig zu sehen. Der unter Terrorverdacht festgenommene Dschaber al-Bakr war hier am Mittwoch in seiner Zelle erhängt aufgefunden worden. Nach Angaben des Justizministerium in Dresden habe sich der 22-jährige Syrer am Abend das Leben genommen. Foto: Sebastian Willnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Willnow

ضغوطات متزايدة تواجهها سلطات ساكسونيا على خلفية انتحار السوري البكر 13.10.2016

بعد أن نفى وزير عدل ولاية ساكسونيا بقوة أي تقصير من قبل السلطات الأمنية لولاية في قضية انتحار الموقوف السوري جابر البكر، يرى نائب رئيس وزراء الولاية أن الأجهزة القضائية تتحمل جانبا من المسؤولية.

13.10.2016 **** Der Anstaltsleiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig, Rolf Jacob, blättert am 13.10.2016 in Dresden (Sachsen) vor Beginn einer Pressekonferenz in seinen Unterlagen. Der unter Terrorverdacht festgenommene Dschaber al-Bakr war am Mittwoch in seiner Zelle in der Leipziger JVA erhängt aufgefunden worden. Nach Angaben des Justizministerium in Dresden habe sich der 22-jährige Syrer am Abend das Leben genommen. Foto: Arno Burgi/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Copyright: picture-alliance/dpa/A. Burgi

سلطات لايبزيغ تنفي أي تقصير من طرفها في حادث انتحار البكر 13.10.2016

عقد ممثلو السلطات الألمانية في مدينة لايبزيغ مؤتمراً للرد على أسئلة الصحفيين حول ملابسات حادثة انتحار جابر البكر المتهم بإعداد هجوم إرهابي في ألمانيا. ونفى المسؤولون أي تقصير للسلطات، مشيرين إلى تقرير الطبيبة النفسية.
HANDOUT - In Zusammenhang mit den bei der Durchsuchung einer Wohnung in Chemnitz (Sachsen) gefundenen Sprengstoffspuren gibt die Polizei am 08.10.2016 dieses Foto des gesuchten Syrers Dschaber Al-Bakr zur Öffentlichkeitsfahndung heraus. Aus Sicherheitskreisen erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, dass es einen islamistischen Hintergrund geben könnte. Foto: Polizei Sachsen/dpa (ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der laufenden Fahndung und mit Hinweis auf die Quelle: Polizei Sachsen/dpa - Bestmögliche Qualität) +++(c) picture-alliance/dpa/Polizei Sachsen

انتقادات حادة للشرطة الألمانية بعد انتحار الموقوف السوري جابر البكر 13.10.2016

من المقرر أن يعلن وزير العدل في ولاية سكسونيا الألمانية قبل ظهر الخميس المزيد من التوضيحات حول حادثة انتحار لاجئ سوري، كان موقوفا في أحد السجون بشرق ألمانيا للاشتباه في إعداده لشن هجوم بالمتفجرات.

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