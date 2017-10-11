جابر البكر لاجئ سوري تم اتهامه بالانتماء إلى تنظيم داعش والتخطيط لهجوم إرهابي في ألمانيا. بعد اعتقاله من قبل الشرطة الألمانية وجدوه مشنوقا في زنزانته.

لجأ جابر البكر إلى ألمانيا في فبراير/ شباط عام 2015. بعدها حامت حوله تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وجدت قوات الأمن في شقته مواد متفجرة. بعد هروبه من البيت لاحقته الشرطة وقبضت عليه بمساعدة لاجئين سوريين آخرين.