جائزة نوبل للفيزياء تذهب لثلاثة علماء ساعدوا في فهم الكون

حث العالم الكندي - الأمريكي جيمس بيبلز، وهو واحد من ثلاثة علماء فازوا بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، صغار الباحثين على "حب العلم"، وليس البحث عن الجوائز. جاء هذا خلال حديث بيبلز عبر الهاتف للصحفيين بمقار الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، بعد دقائق من إعلان فوزه بالجائزة.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) فوز الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز، والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كويلوز، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019 لإسهاماتهم في فهم تطور العالم وموضع الأرض بالنسبة للكون.

وذكرت لجنة نوبل أن أبحاث بيبلز قدمت أساسا لفهم تاريخ الكون من الانفجار الكبير وحتى اليوم. واكتشف الباحثان السويسريان في عام 1995 كوكبا خارج المجموعة الشمسية، يدور حول نجم شبيه بالشمس.

وسيحصل بيبلز على نصف الجائزة، التي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 ملايين كرونه سويدي)، بينما يقتسم السويسريان النصف الثاني.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)