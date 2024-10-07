جائزة نوبل للطب تذهب لأمريكيين اكتشفا جزيئات حمض نووي جديدة

أعلنت لجنة نوبل (اليوم الإثنين السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2024) منح الطبيبين الأمريكيين العالمين فيكتور أمبروس وغاري رافكن (جاري روفكون) جائزة نوبل الطب، لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي الميكروي microRNA، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاط الجينات.

وقالت لجنة الجائزة في بيان "جائزة نوبل لهذا العام تكافئ عالمين لاكتشافهما مبدأ أساسيا يحكم تنظيم نشاط الجينات"، مضيفةً: "اكتشافهما الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات تَبَيَّنَ أنه ضروري للكائنات المتعددة الخلايا، بما في ذلك البشر".

وجوائز نوبل -التي تُمنح هذا العام اعتبارا من اليوم الإثنين 07 / 10 / 2024 لأشخاص وجهات جعلوا العالم أفضل- تحاول بث جرعة تفاؤل في ظل الصراعات القائمة في أوكرانيا والشرق الأوسط والتهديد الناجم عن أزمة المناخ.

وتُمنح الجوائز الشهيرة في فئات الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد، في الفترة بين 7 و14 أكتوبر / تشرين الأول في ستوكهولم وأوسلو. وتشكل جائزة نوبل للسلام التي تُمنح في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2024 أبرز محطات موسم نوبل، لكن التكهن بهوية الفائز المحتمل هذه السنة يرتدي صعوبة غير مسبوقة، مع تكاثر الكوارث في العالم.

وبعد جائزة الأدب يوم الخميس 10 / 10 / 2024 وجائزة السلام يوم الجمعة 11 / 10 / 2024 يُختتم موسم نوبل بجائزة الاقتصاد يوم الإثنين في 14 / 10 / 2024 وهي الجائزة الوحيدة التي لم يبتكرها المخترع السويدي الشهير ألفريد نوبل (1833-1896). ويحصل الفائزون على مكافأة مالية بقيمة 11 مليون كرونة (1,07 ميون دولار)، يتم تقاسمها في حالة تعدد الفائزين.

ع.م / ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ)