جائزة "أولوف بالمه" لثلاث ناشطات من إيران وتركيا وأوكرانيا

فازت ثلاث ناشطات من أوكرانيا و إيران و تركيا الاثنين (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2023) بجائزة أولوف بالمه 2023 تكريما لعملهن في سبيل حقوق الإنسان والحريات في بلدانهن.

وقال الصندوق المخصص لذكرى أولوف بالمه في بيان إن الأوكرانية مارتا شومالو والإيرانية نرجس محمدي والتركية إرين كسكين كوفئن على "جهودهن في الكفاح من أجل حرية المرأة في وقت تتعرض فيه حقوق الإنسان للتهديد بسبب الحرب والعنف والقمع".

وتم تكريم شومالو وهي عالمة نفس داعمة لحقوق المرأة بصفتها إحدى مؤسسات منظمة غير حكومية تدعم حقوق المرأة وتكافح العنف ضدها تدعى "آفاق النساء".

وتابع الصندوق أن "منذ عام 2014 وخصوصا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، كانت مارتا شومالو نشطة جدا في التوعية على آثار الحرب والاستجابة لاحتياجات الضحايا".

وأضافت هيئة التحكيم أن الصحافية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي "كانت شخصية محورية في النضال من أجل حقوق المرأة وحرية التعبير في إيران".

أدت مواقفها إلى اعتقالها عدة مرات منذ عام 1998. أفرج عنها في تشرين الأول/اكتوبر ثم أوقفت مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 خارج طهران أثناء حضورها حفل تكريم في ذكرى رجل قتل خلال احتجاجات 2019.

وتمت مكافأة محامية حقوق الإنسان إرين كسكين عن عدة عقود أمضتها في الدفاع عن ضحايا التمييز في بلدها بينهم "الأقليات العرقية والمثليون والمتحولون جنسيا واللاجئون".

وأكدت هيئة التحكيم أن هذه المحامية تعرضت لتهديدات بالقتل وملاحقات قضائية على حد سواء "كما سجنت بسبب معتقداتها" ووصفتها منظمة العفو الدولية بانها "سجينة رأي".

ويشار إلى أن حفل توزيع الجوائز سينظم في 1 شباط/فبراير في ستوكهولم. وجائزة أولوف بالمه سنوية وقيمتها 100 ألف دولار.

ويكرم الصندوق الذي تأسس في ذكرى رئيس الوزراء السويدي الراحل أولوف بالمه، الذي اغتيل في شباط/فبراير 1986، شخصيات ملتزمة من أجل السلام ونزع الاسلحة أو مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وقيمة الجائزة السنوية 100 ألف دولار.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب)