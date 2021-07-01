 جائزة أدبية ألمانية دولية لكاتبة شابة جزائرية الأصل | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 03.07.2021

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ثقافة ومجتمع

جائزة أدبية ألمانية دولية لكاتبة شابة جزائرية الأصل

تتناول فاطمة داس في روايتها الأولى والتي حصلت على جائزة ألمانية دولية، حياة فتاة مسلمة مهاجرة مثلية تشعر بالذنب جراء ذلك. كما تتناول مشكلة الهوية لدى الشباب المهاجرين ومعاناتهم مع العنصرية في فرنسا خلال حياتهم اليومية.

الكاتبة الفرنسية الجزائرية الأصل فاطمة داس

فاطمة داس استلهمت الكثير من أحداث وشخصيات روايتها من شخصيتها هي وسيرتها الذاتية وواقعها الذي عاشته

اسمي فاطمة داس

أنا معزوزية

الابنة الصغرى

التي لم يستعد لها أحد...

"فاطمة داس" إنه اسم الكاتبة الفرنسية الجزائرية الأصل المولودة عام 1995 واسم بطلة روايتها "الصغيرة الأخيرة". تدور أحداث الرواية الذاتية المتخيلة في إحدى ضواحي باريس التي شهدت احتجاجات وحرق سيارات عام 2005 من قبل شبانشعروا بنسيانهم وإهمالهم من قبل الساسة. وفي هذا الحي ترعرعت الروائية فاطمة داس، ولكي تصل الجامعة كان عليها "قضاء ثلاث ساعات في وسائل النقل العام" يوميا. وخلال ذلك كانت تراقب باهتمام وتختلس النظر إلى الركاب: حيث المتعجرفون أصحاب البدلات الأنيقة الذين لم يبالوا بإفساح المجال للغير، والأمهات الغاضبات من أطفالهن الصاخبين، والشبان الذين يثرثرون على هواتفهم النقالة. فاطمة كانت تشعر بنفسها غريبة عن هذا العالم ولا تنتمي إليه. ولكنها شعرت بارتباطها الديني، حين بدأت تصوم وهي طفلة في الثامنة من عمرها.

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"ممكن أن أكون مثلية ومؤمنة"

فاطمة وبطلة الرواية هي الصغرى في عائلتها الجزائرية وهي الوحيدة التي ولدت في فرنسا، لذا لغتها العربية ضعيفة وتحتاج أمها للترجمة حين تلتقي مع أقاربها في الأعياد والمناسبات العائلية، وهي تشعر بالخجل من ذلك. كما أنها تشعر بالخجل من أشياء أخرى في حياتها، منها مثليتها الجنسية، وقد شعرت بميلها للنساء منذ أن كانت تلميذة في المدرسة. في الخامسة والعشرين تعرفت على نينا ووقعت في حبها. بطلة الرواية تشعر بأنها مذنبة جراء ذلك، ولكنها لا تريد أن تترك الإسلام، رغم أنه يلعن توجهها الجنسي.

اسمي فاطمة

أحمل اسم شخصية مقدسة في الإسلام

احمل اسما يجب علي تكريمه

اسما دنسته

هذا التناقض والصراع هو جوهر الرواية الأولى لفاطمة داس، التي تقول في حوارها مع DW "حين كنت مراهقة، أدركت أنني لم أقرا رواية عن امرأة مغاربية مسلمة مثلية. كما لو لم يكن هناك شيء من هذا القبيل". ولسنوات طويلة شعرت بأنها توضع أمام أحد خيارين: مثلية أو مؤمنة. بطلة روايتها والرواية ذاتها تشير إلى "أنني لن أختار. من الممكن أن أكون الاثنتين معا (مثلية ومؤمنة). أنا موجودة، إذن ذلك ممكن" تقول داس. في روايتها الكثير من سيرتها الذاتية، ولكن علينا عدم الخلط بين بطلة الرواية وشخصية الكاتبة. "أنا أوجدت هذه الشخصية، واقتربت منها لأكتشف نفسي من جديد وأتقمص الشخصية بأفضل ما يمكن" تقول الكاتبة متحدثة عن كيفية ظهور روايتها "الصغيرة الأخيرة".

غلاف النسخة الألمانية لرواية الصغيرة الأولى

رغم أنها الرواية الأولى للكاتبة الشابة فاطمة داس إلا انها مميزة وفيها الكثير من الإبداع لتستحق التكريم والحصول على جائزة ألمانية دولية

مثالية وذات مصداقية

احتفل النقاد والقراء برواية داس الأولى، التي منحت صوتا جديدا للشباب ذوي الأصول المهاجرة. كما سلطت الضوء على العنصرية في الحياة اليوميةفي فرنسا، مثل معلم اللغة الإسبانية الذي يشككك في إنجاز بطلة الرواية لوظائفها المنزلية بنفسها. وهي تقدم ذلك بصورة مثالية وذات مصداقية، فهي مثلا تترك شخصيات روايتها تتحدث كما في الواقع والأخطاء التي يرتكبها أبناء الضواحي من المهاجرين. كما يطلع القارئ على العالم الداخلي المعقد لبطلة الرواية، التي تتحدث بصيغة المتكلم، وبشكل جاف أحيانا عن العنف في عائلتها وحياتها الجنسية وصراع أو تأنيب الضمير.

أسلوب مجزأ لهوية مجزأة!

"الصعوبة تكمن في أن النص يبدو سهلا جدا. والنتيجة سلسة، لكنني لاحظت في التفاصيل أن هناك تغير كبير في الإيقاع" حسب المترجمة سينا دو مالافوس في حوارها مع DW. وتضيف "فجأة تبدو الرواية وكأنها أغنية راب، ثم وكأنها صلاة. وبعدها تعود حوارا بين الأم وابنتها أو بين صديقتين".

كما تجرب داس في روايتها تقنيات سرد مختلفة ولا تتبع خطا محددا، وجملها قصيرة و"كل كلمة في هذه الرواية الذاتية الأولى تشهد على شجاعة انفتاح الراوية" حسب لجنة الجائزة الدولية للأدب، التي كرمت الكاتبة فاطمة داس. وعللت اللجنة قرارها بتكريم داس بأن "فاطمة توظف كلماتها بقوة وبدقة، لأنها تعرف أنها تحتاج لهذه الكلمات من أجل تصميم العالم الذي تريد أن تعيشه".

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تكريم العمل الإبداعي المشترك

تمنح لجنة الجائزة الدولية للأدب المعاصر سنويا جائزتها للأعمال المترجمة للألمانية، وقيمتها المادية 20 ألف يورو للكاتب و15 ألف يورو للمترجم، حيث يتم تكريم الإبداع المشترك للكاتب والمترجم.

وقد استطاعت سينا دو مالافوس، أن تحافظ على الدقة ولعبة اللغة في ترجمتها للرواية، حيث "تركت الكلمات تتألق في غموضها دون أن تفقد معناها، ومن دون أن تفقد الراوية السيطرة على ما تريد قوله" حسب ما جاء في قرار لجنة التحكيم.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة هذا العام هي الثالثة عشرة، وخلال الأعوام السابقة ساهمت الجائزة في التعريف بكتاب غير معروفين لدى القارئ الألماني. وهذا العام تم تكريم رواية مميزة هي الأولى للكاتبة فاطمة داس، والتي تتحدث عن العنصرية في الحياة اليومية، والنسوية والحياة الجنسية بالإضافة إلى الدين والعادات والتقاليد، من دون ابتذال أو توجيه وإرشاد.

أنابيل شتيفس هالمر/ ع.ج

  • Elif Shafak (picture-alliance/dpa/K.Lütscher)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    اليف شافاق

    أعمال الكاتبة التركية ـ البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة، اليف شافاق، كروايتها الأشهر "قواعد العشق الأربعون"، تم ترجمتها إلى 49 لغة. أما رواية شافاق الأخيرة، "10 دقائق و38 ثانية بهذا العالم الغريب" والتي تدور أحداثها بمدينة اسطنبول وتم ترشيحها لجائزة البوكر، فيتم التحقيق فيها حاليا من قبل السلطات التركية بتهمة "الفُحش".

  • Karl Ove Knausgard norwegischer Schriftsteller (picture-alliance/dpa/J. von Jutrczenka)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كارل اوف كناوسغارد

    حقق الكاتب النرويجي ضجة كبيرة في عالم الأدب حول العالم بسلسلته المكونة من ست روايات "كفاحي". ومع الاحتفاء بالنرويج كضيف هذا العام لمعرض فرانكفورت للكتاب، يحضر كناوسغارد المعرض حيث أجرى رئيس المعرض، يورغن بووز، لقاء معه خلال الافتتاح. ونشر كناوسغارد مؤخرا أحدث كتبه لنقد أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونك، صاحب اللوحة الشهيرة "الصرخة".

  • Maja Lunde Autorin (Oda Berby)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مايا لوندي

    بعد تقديم العديد من الأعمال للأطفال وبمجال أدب المراهقين، حققت الكاتبة النرويجية مايا لوندي شهرة عالمية بروايتها "حين اختفى النحل"، والتي تتخيل ما سيحدث للعالم في حالة انقراض النحل وتعد من الكتب الأكثر مبيعا دوليا. وتواصل لوندي مناقشتها للقضايا البيئية عبر كتابها الجديد "نهاية المحيط" والمتوقع صدوره في يناير 2020.

  • Norwegen Jo Nesbo (picture-alliance/PIXSELL/D. Stanin)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جو نيسبو

    النجم النرويجي الثالث بالمعرض هذا العام هو الكاتب جو نيسبو والمعروف برواياته في عالم الجريمة التي يقوم بدور البطولة فيها شخصية المحقق هاري هول، محققا مبيعات وصلت إلى 40 مليون نسخة حول العالم. و تحمل أحدث روايات نيسبو اسم "السكين"، والتي يقوم بتقديمها للعالم عبر معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.

  • Hamburg Lesung Deutschland Schriftstellerin Jojo Moyes (picture-alliance/dpa/D.Reinhardt)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    جوجو مويس

    تعود الكاتبة جوجو مويس، صاحبة الروايات الرومانسية الشهيرة، برواية جديدة صدرت في الثامن من شهر أكتوبر الجاري. ومن المخطط أن تتواجد الكاتبة بمعرض الكتب في فرانكفورت يوم الأحد القادم لإجراء لقاء وتوقيع كتبها للقراء وزوار المعرض من محبي أعمالها.

  • Österreich Wien Ken Follet (Getty Images/AFP/H. Neubauer)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كين فوليت

    لن يقتصر الوقت المخطط أن يقضيه الكاتب البريطاني كين فوليت مع الكاتبة جوجو مويس على حضور معرض فرانكفورت للكتاب فقط، حيث سيشارك الكاتبان في مبادرة تحمل اسم "جولة الصداقة" لزيارة عدة عواصم أوروبية رفضا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وسيقوم فوليت، صاحب الروايات التاريخية المثيرة مثل "أعمدة الأرض"، بتقديم المبادرة وشرحها للجميع عبر معرض فرانكفورت في الـ 19 من أكتوبر.

  • Bielefeld Nobelpreis Literatur 2018 Autorin Olga Tokarczuk (Reuters/T. Schmuelgen)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    اولغا توكارسزوك

    شاركت الكاتبة والطبيبة النفسية البولندية الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل في الأدب، اولغا توكارسزوك، بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. هذه الكاتبة نجحت في أن تكون مصدر إلهام للكثيرين بأعمالها، خاصة لكونها معروفة بنشاطها في مجال حقوق المرأة ومناصرة الأقليات.

  • Colson Whitehead Autor (Doubleday/Madeline Whitehead)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    كولسون وايتهيد

    فازت رواية "السكة الحديدية السرية" للأمريكي كولسون وايتهيد بعدة جوائز مرموقة تأتي في مقدمتها جائزة البوليتزر لعام 2017 والجائزة الوطنية للكتاب عام 2016. ويروج الكاتب الأمريكي عبر معرض فرانكفورت هذا العام لروايته الجديدة "أولاد من نحاس"، والتي استلهم أحداثها من إصلاحية بولاية فلوريدا الأمريكية عانى طلابها لأكثر من 100 عام من التعرض للضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى القتل.

  • Deutschland Frankfurt Pauluskirche - Margaret Atwood erhält Friedenspreis (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

    مارغريت اتوود

    وفي المراسم الخاصة بإعلان كندا ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فرانكفورت للكتاب عام 2020، سيتم استقبال واحدة من نجوم الأدب الكنديين، هي الكاتبة مارجريت اتوود، صاحبة الرواية الأشهر حاليا حول العالم The Handmade Tale، والتي تحولت لمسلسل تليفزيوني ناجح وحصلت الكاتبة من خلالها مؤخرا على جائز البوكر. أعداد: اليزابيث جيرنير/د.ب)