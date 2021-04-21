 جائحة كورونا - ميركل تدعو إلى تمديد ″الوضع الوبائي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.06.2021

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أخبار

جائحة كورونا - ميركل تدعو إلى تمديد "الوضع الوبائي"

رغم تراجع أعداد الإصابة بكورونا، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تمديد "الوضع الوبائي". وألمانيا تؤكد السماح بحضور 14 آلف مشجع في المباريات التي تستضيفها ميونخ خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صورة من الأرشيف

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صورة من الأرشيف

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تمديد "الوضع الوبائي"، وهو ما قد يتيح للحكومة الاتحادية الاستمرار في التمتع بصلاحيات خاصة محددة عقب انتهاء شهر حزيران/ يونيو الجاري.

مختارات

اكتشفت فيتنام نسخة جديدة متحوّرة لفيروس كورونا تنتقل سريعا عبر الجو وتعد مزيجا من النسختين الهندية والبريطانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

اعتبر خبراء أن الأطفال والمراهقين المهاجرين في ألمانيا تأثروا بشكل كبير بحالات الإغلاق. وحذروا من أن اتساع الفجوة التعليمية بين التلاميذ المهاجرين وأقرانهم الألمان، يمكن أن يعرقل جهود دمج أبناء طالبي اللجوء في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الجمعة (الرابع من حزيران/ يونيو 2021) ردا على استفسار في برلين إن المستشارة تعتقد أنه من المنطقي تمديد "الوضع الوبائي على النطاق الوطني"، موضحا في الوقت نفسه أن القرار في هذا الشأن يعود إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ).

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، يمكن للبوندستاغ إعلان حالة "الوضع الوبائي" أو إلغائه. ويمنح الوضع الراهن الحكومة الاتحادية الحق، دون الرجوع إلى مجلس الولايات (بوندسرات)، في إصدار مراسيم مباشرة، على سبيل المثال بشأن الاختبارات والتطعيمات والصحة والسلامة المهنية أو الدخول إلى البلاد. وتتطلب المراسيم الحكومية عادة موافقة مجلس الولايات، لكنها على عكس القوانين لا تتطلب موافقة البوندستاغ.

ويعلن البرلمان "الوضع الوبائي" "إذا كان هناك خطر جسيم على الصحة العامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بأكملها"، بحسب قانون الحماية من العدوى. وينتهي العمل به تلقائيا إذا لم يجدده البوندستاغ بعد ثلاثة أشهر. وسيكون هذا هو الحال في نهاية حزيران/يونيو الجاري.

 وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اتفقت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (التحالف المسيحي والاشتراكيون الديمقراطيون) بالفعل على التمديد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس له علاقة بـ "مكابح طوارئ" كورونا، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها أيضا في 30 حزيران/يونيو الجاري. وقد تم إدراج هذه المكابح لاحقا في قانون الحماية من العدوى. ويتعلق الأمر بتدابير محددة يجب اتخاذها على مستوى المقاطعات إذا تجاوزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا قيما معينة، مثل فرض قيود التجوال والاختلاط، ووضع شروط معينة لتشغيل المدارس والمتاجر والمنشآت الترفيهية.

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ألمانيا: اتجاهات موضة جديدة في زمن الجائحة

عودة الجماهير بالآلاف للمباريات

وبالنظر إلى تراجع أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا، أكد ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا اليوم الجمعة أنه سيتم السماح بحضور حوالي 14 آلف مشجع في كل مباراة من المباريات التي تستضيفها ميونيخ خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وأوضح زودر عقب الاجتماع الوزاري الذي جرى في ميونيخ أنه سيتم السماح باستخدام لما يصل إلى 20% من سعة مدرجات ملعب أليانز أرينا خلال يورو 2020 وأن المباريات ستقام وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.

وتنطلق يورو 2020 في 11 حزيران/ يونيو الجاري بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الجائحة. وأثارت مسألة حضور الجماهير في ملعب أليانز أرينا جدلا، وتم اتخاذ القرار في هذا الصدد مباشرة قبل تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن ميونيخ ستبقى واحدة من المدن المضيفة للبطولة القارية.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2020 بمواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 حزيران/ يونيو الجاري ثم يلاقي البرتغال بطلة أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه المجر (هنغاريا)، وتقام المباريات الثلاث في ميونيخ.

وتستضيف ميونيخ مباراة في دور الثمانية في الثاني من تموز/يوليو.

خ.س/ص.ش (د ب أ)

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    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

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  • BdT Deutschland Frühling in Bensheim

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    هنا يبدو المشهد في الصورة من زاوية أخرى. ربيع ألمانيا في بينشيم بولاية هيسن جنوب غرب ألمانيا - زوج من طيور اللقلق يجلس في عشه خلف شجرة لوز مزهرة.

  • Blüten in Bonn, fotografiert am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بهجة الربيع

    في ظل انشغال العالم بمرض كورونا وقلق الجميع، قد لا نتذكر وجود الأشياء الجميلة من حولنا. يأتي الربيع كعادته ليذكرنا أن الشمس تشرق في النهاية دائماً. كل عام في هذا التوقيت جرت العادة أن يتوافد السياح على مدينة بون للاستمتاع بمنظر شجر الكرز الجميل، لكننا هذا العام سنجلب لكم شجر الكرز عبر موقعنا آملين أن نرسم البسمة على وجوهكم.

  • Bonn - Kirschblüten in der Heerstraße (DW/F. Schlagwein)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    حلم وردي

    بفضل وسائل التواصل الاجتماعي جذبت أشجار الكرز عدد هائل من الزوار في السنوات الماضية، حيث صنفتها صفحة سياحية على فيسبوك من أشهر المعالم السياحية في 2012 ومن بين "أماكن ينبغي زيارتها قبل أن تموت". كما وضع موقع الرحلات "Lonely Planet" مدينة بون على قائمة أهم المدن التي ينبغي زيارتها في 2020- فأشجار الكرز فيها كحلم وردي لا ينتهي.

  • Noch blühen die Kirschbäume in der Bonner Heerstraße nicht (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بدايات الازهار

    رغم كونها على عدد كبير من القوائم السياحية لهذا العام، إلا أن إغلاق عدد من الدول لحدودها ووقف الرحلات لبلاد عديدة سيجعل هذا من أهدأ المواسم السياحية على الإطلاق. في الوقت الحالي لن يفوتكم الكثير، فأشجار الكرز في وسط المدينة القديمة في بون لازالت تتفتح.

  • Die Blüten in der Bonner Wolfstraße blühen bereits am 16. März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    صدفة سعيدة

    توجد في المدينة القديمة في بون حوالي 300 شجرة كرز، بدأ بعضها في الإزهار الآن مع بدايات فصل الربيع. أرادت المدينة في ثمانينات القرن الماضي زرع نباتات "الزعرور" لتجميل الحي، لكنهم لم يجدوا النبتة، ومن ثم اختاروا زرع أشجار الكرز بدلاً منها. كان هذا من حسن الحظ، حيث أصبحت أشجار الكرز مع الوقت علامة مميزة للمدينة.

  • Warten auf die große Kirschblüte in Bonn im März 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    بون على الطريقة اليابانية

    السائحون اليابانيون أيضاً من ضمن المعجبين بأشجار الكرز في بون. يطلق اليابانيون على هذه الأشجار اسم "ساكورا"، ويسمون متعة النظر اليها "هانامي". فأشجار الكرز في اليابان ترمز إلى التغيير وعدم استمرار أي وضع أو ظرف على ما هو عليه للأبد. هذه عبرة مهمة نحتاجها جميعاً في الوقت الحالي. فهذه الأشجار التي شهدت أربعين ربيعاً أيضاً اقتربت من نهايتها.

  • Die Bonner Kirschblüte 2020 braucht noch ein bisschen Zeit. Mitte März sind nur Knospen in der Breiten Straße zu sehen. (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    متعة ربيعية لا تنتهي

    لكن لحسن الحظ زرعت مدينة بون أشجار كرز جديدة حتى تستمر متعة "هانامي" لوقت طويل. معظم السياح يفضلون أشجار الكرز من فصيلة "كازان" التي يوجد منها نحو 60 شجرة في المدينة القديمة. وعندما يزدهر هذا النوع يغطي المدينة بوشاح وردي بديع.

  • Knospen vor der Bonner Kirschblüte 2020 (DW/L. Döing)

    ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة

    في انتظار الشمس

    تحتاج أشجار الكرز إلى نور الشمس حتى تطل بحلتها الربيعية الزاهية. لكن لا داعي للقلق، سنقوم بتحديث هذه الصور كل فترة حتى تستطيعون أخذ استراحة قصيرة خلال عملكم في المنزل والتمتع بجمال الطبيعة.


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