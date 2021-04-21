جائحة كورونا - ميركل تدعو إلى تمديد "الوضع الوبائي"

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تمديد "الوضع الوبائي"، وهو ما قد يتيح للحكومة الاتحادية الاستمرار في التمتع بصلاحيات خاصة محددة عقب انتهاء شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الجمعة (الرابع من حزيران/ يونيو 2021) ردا على استفسار في برلين إن المستشارة تعتقد أنه من المنطقي تمديد "الوضع الوبائي على النطاق الوطني"، موضحا في الوقت نفسه أن القرار في هذا الشأن يعود إلى البرلمان الألماني (بوندستاغ).

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، يمكن للبوندستاغ إعلان حالة "الوضع الوبائي" أو إلغائه. ويمنح الوضع الراهن الحكومة الاتحادية الحق، دون الرجوع إلى مجلس الولايات (بوندسرات)، في إصدار مراسيم مباشرة، على سبيل المثال بشأن الاختبارات والتطعيمات والصحة والسلامة المهنية أو الدخول إلى البلاد. وتتطلب المراسيم الحكومية عادة موافقة مجلس الولايات، لكنها على عكس القوانين لا تتطلب موافقة البوندستاغ.

ويعلن البرلمان "الوضع الوبائي" "إذا كان هناك خطر جسيم على الصحة العامة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بأكملها"، بحسب قانون الحماية من العدوى. وينتهي العمل به تلقائيا إذا لم يجدده البوندستاغ بعد ثلاثة أشهر. وسيكون هذا هو الحال في نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اتفقت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (التحالف المسيحي والاشتراكيون الديمقراطيون) بالفعل على التمديد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس له علاقة بـ "مكابح طوارئ" كورونا، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها أيضا في 30 حزيران/يونيو الجاري. وقد تم إدراج هذه المكابح لاحقا في قانون الحماية من العدوى. ويتعلق الأمر بتدابير محددة يجب اتخاذها على مستوى المقاطعات إذا تجاوزت أعداد الإصابة بفيروس كورونا قيما معينة، مثل فرض قيود التجوال والاختلاط، ووضع شروط معينة لتشغيل المدارس والمتاجر والمنشآت الترفيهية.

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عودة الجماهير بالآلاف للمباريات

وبالنظر إلى تراجع أعداد الإصابات بكورونا في ألمانيا، أكد ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا اليوم الجمعة أنه سيتم السماح بحضور حوالي 14 آلف مشجع في كل مباراة من المباريات التي تستضيفها ميونيخ خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وأوضح زودر عقب الاجتماع الوزاري الذي جرى في ميونيخ أنه سيتم السماح باستخدام لما يصل إلى 20% من سعة مدرجات ملعب أليانز أرينا خلال يورو 2020 وأن المباريات ستقام وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.

وتنطلق يورو 2020 في 11 حزيران/ يونيو الجاري بعد تأجيلها لمدة عام بسبب الجائحة. وأثارت مسألة حضور الجماهير في ملعب أليانز أرينا جدلا، وتم اتخاذ القرار في هذا الصدد مباشرة قبل تأكيد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن ميونيخ ستبقى واحدة من المدن المضيفة للبطولة القارية.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2020 بمواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 حزيران/ يونيو الجاري ثم يلاقي البرتغال بطلة أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه المجر (هنغاريا)، وتقام المباريات الثلاث في ميونيخ.

وتستضيف ميونيخ مباراة في دور الثمانية في الثاني من تموز/يوليو.

خ.س/ص.ش (د ب أ)